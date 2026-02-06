México Deportes

Obed Vargas vive un “increíble” debut con el Atlético de Madrid al golear al Betis de Fidalgo

El mediocampista mexicano disputó 11 minutos en su primera participación con el equipo colchonero

(Captura de pantalla / X / @Atleti)

El proceso de adaptación de Obed Vargas al futbol europeo comenzó de inmediato. A pocos días de confirmarse su salida del Seattle Sounders, el mediocampista mexicano sumó sus primeros minutos con el Atlético de Madrid en un partido oficial, un momento que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

Vargas disputó 11 minutos en el triunfo del conjunto rojiblanco ante el Real Betis de Álvaro Fidalgo en la Copa del Rey, un encuentro que terminó en goleada y que le permitió debutar en un contexto favorable.

Tras el partido, el futbolista destacó la importancia del momento vivido, aunque dejó claro que su objetivo es seguir trabajando para consolidarse dentro del equipo.

Un estreno marcado por la emoción y la autocrítica

(Europa Press)

Luego de su participación en la Copa del Rey, Obed Vargas compartió sus sensaciones sobre el debut con el Atlético de Madrid, subrayando tanto la emoción del momento como la responsabilidad que implica formar parte del plantel.

“Increíble. La verdad que debutar 5-0 con mis compañeros, son sensaciones muy buenas, muy bonitas, que sé que voy a recordar el resto de mi vida, pero esto es el comienzo y vienen muchas más batallas. Estoy feliz, ojalá el domingo pueda ser otra victoria”, expresó el futbolista mexicano.

Las indicaciones de Simeone y el siguiente reto ante el Betis

(X/ @Atleti)

Vargas también reveló las instrucciones que recibió de Diego Simeone durante su ingreso al campo, enfocadas en su aporte inmediato al equipo y en su actitud dentro del partido.

“Que aporte energía, que juegue con confianza, que juegue para adelante y que ayude a cerrar el partido”, señaló el mediocampista, quien además reconoció la ilusión que le genera la posibilidad de debutar en casa ante la afición rojiblanca.

El siguiente compromiso del Atlético de Madrid será nuevamente frente al Real Betis, ahora en actividad de LaLiga. El encuentro correspondiente a la Jornada 23 se disputará el domingo 8 de febrero a las 11:30 horas, un partido en el que Vargas espera sumar minutos y seguir avanzando en su adaptación al futbol español.

