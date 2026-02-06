México Deportes

México Sub-17 enfrenta a Saint Martin en la Jornada 2 del Premundial de Concacaf 2026: dónde y cuándo ver en vivo

El Tri Sub-17 llega tras golear 10-0 a Sint Maarten en su debut

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

La Selección Mexicana Sub-17 continúa su participación en el Premundial Sub-17 de la Concacaf sin margen para el descanso.

Tras debutar con victoria en el torneo, el equipo nacional volverá a la actividad para disputar su segundo compromiso de la fase de grupos frente a Saint Martin, en un encuentro correspondiente a la Jornada 2 del certamen.

El torneo representa una vitrina clave para las jóvenes promesas del futbol mexicano, que buscan consolidar su desarrollo en selecciones menores y avanzar en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de la categoría.

Fecha, horario y transmisión del México vs Saint Martin

(Instagram / @miseleccionsubs)
(Instagram / @miseleccionsubs)

El partido entre México y Saint Martin se disputará el sábado 7 de febrero. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

En cuanto a la transmisión, el encuentro no contará con señal por televisión abierta ni con opciones gratuitas. El duelo podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Disney+, mediante suscripción de paga, así como por ESPN en televisión de cable.

El panorama de ambas selecciones en el Premundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 inició su participación en el Premundial con una victoria contundente al imponerse 10-0 a Sint Maarten, resultado que la colocó en la parte alta de su grupo tras la primera jornada.

Por su parte, Saint Martin también enfrentó previamente a Sint Maarten, aunque en su caso logró un triunfo por marcador de 3-0.

Con estos antecedentes, ambos equipos llegan a la Jornada 2 con puntos obtenidos y con la intención de mantenerse en la pelea dentro de su sector.

