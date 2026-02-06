Johnny Consejo junto a Mansoor y Mason Madden buscan humillar a Soberano Jr. y Los Hermanos Chávez

Mansoor y Mason Madden van por el oro mundial en parejas, mientras Johnny Mundo busca humillar al Lujo de la Lucha Libre. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La Arena México se alista para vivir una de esas funciones que marcan época dentro de la lucha libre profesional. Este viernes 6 de febrero, el cuadrilátero más emblemático del país será el escenario donde el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All Elite Wrestling (AEW) midan fuerzas en una velada cargada de rivalidades, campeonatos y choques de estilos que mantienen expectante a la afición.

El ambiente llega encendido tras los acontecimientos de la semana anterior, cuando Johnny TV, conocido por la fanaticada como Johnny Consejo, protagonizó uno de los momentos más polémicos al despojar de su máscara a Soberano Jr. La humillación pública caló hondo en el orgullo del llamado “Lujito de la Lucha Libre”, quien no ha ocultado su sed de revancha. Este viernes, ambos volverán a verse las caras en un mano a mano CMLL vs. AEW que promete ser una prueba de carácter para el gladiador mexicano y una oportunidad de reafirmación para el estadounidense.

(Cortesía: CMLL)

En el terreno de los campeonatos, la presión es máxima para Ángel de Oro y Niebla Roja. Los Hermanos Chávez defenderán el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante la poderosa dupla integrada por Mansoor y Mason Madden. Con más de cuatro años como monarcas y 25 defensas exitosas, los laguneros se encuentran ante uno de los desafíos más complejos de su reinado, ya que los representantes de AEW llegan decididos a romper la hegemonía y salir de la Arena México con el oro en su poder.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La lucha estelar de la noche reunirá una mezcla explosiva de estilos. Templario, Neón y Flip Gordon apostarán por la velocidad, la espectacularidad aérea y la coordinación para frenar a la temida tercia conformada por Bárbaro Cavernario, Averno y Hechicero. La experiencia del “Alquimista del Ring” y la rudeza sin concesiones del Cavernario pondrán a prueba la proyección de Neón, uno de los talentos que más ha crecido en los últimos meses.

Otro de los encuentros más esperados es el tercer capítulo entre Yutani y Capitán Suicida. Tras dividir victorias en sus dos enfrentamientos previos, ambos llegan con el marcador igualado y la consigna de imponer condiciones. La afición, que eligió su duelo como el mejor del mes de diciembre, espera un desempate a la altura de la rivalidad.

(Especial)

El cartel se complementa con el duelo femenil entre India Sioux, La Jarochita y Akari frente a Persephone, Dark Silueta y Olympia, además del combate inicial donde la experiencia de Virus y Cancerbero se medirá ante la juventud de Calavera Jr. I y II, dando forma a una función que promete emociones de principio a fin.