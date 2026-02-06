México Deportes

Johnny Consejo junto a Mansoor y Mason Madden buscan humillar a Soberano Jr. y Los Hermanos Chávez

Rivalidades, campeonatos y cuentas pendientes marcan la función del viernes en la Arena México

Guardar
Mansoor y Mason Madden van
Mansoor y Mason Madden van por el oro mundial en parejas, mientras Johnny Mundo busca humillar al Lujo de la Lucha Libre. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La Arena México se alista para vivir una de esas funciones que marcan época dentro de la lucha libre profesional. Este viernes 6 de febrero, el cuadrilátero más emblemático del país será el escenario donde el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All Elite Wrestling (AEW) midan fuerzas en una velada cargada de rivalidades, campeonatos y choques de estilos que mantienen expectante a la afición.

El ambiente llega encendido tras los acontecimientos de la semana anterior, cuando Johnny TV, conocido por la fanaticada como Johnny Consejo, protagonizó uno de los momentos más polémicos al despojar de su máscara a Soberano Jr. La humillación pública caló hondo en el orgullo del llamado “Lujito de la Lucha Libre”, quien no ha ocultado su sed de revancha. Este viernes, ambos volverán a verse las caras en un mano a mano CMLL vs. AEW que promete ser una prueba de carácter para el gladiador mexicano y una oportunidad de reafirmación para el estadounidense.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En el terreno de los campeonatos, la presión es máxima para Ángel de Oro y Niebla Roja. Los Hermanos Chávez defenderán el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante la poderosa dupla integrada por Mansoor y Mason Madden. Con más de cuatro años como monarcas y 25 defensas exitosas, los laguneros se encuentran ante uno de los desafíos más complejos de su reinado, ya que los representantes de AEW llegan decididos a romper la hegemonía y salir de la Arena México con el oro en su poder.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)
(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La lucha estelar de la noche reunirá una mezcla explosiva de estilos. Templario, Neón y Flip Gordon apostarán por la velocidad, la espectacularidad aérea y la coordinación para frenar a la temida tercia conformada por Bárbaro Cavernario, Averno y Hechicero. La experiencia del “Alquimista del Ring” y la rudeza sin concesiones del Cavernario pondrán a prueba la proyección de Neón, uno de los talentos que más ha crecido en los últimos meses.

Otro de los encuentros más esperados es el tercer capítulo entre Yutani y Capitán Suicida. Tras dividir victorias en sus dos enfrentamientos previos, ambos llegan con el marcador igualado y la consigna de imponer condiciones. La afición, que eligió su duelo como el mejor del mes de diciembre, espera un desempate a la altura de la rivalidad.

(Especial)
(Especial)

El cartel se complementa con el duelo femenil entre India Sioux, La Jarochita y Akari frente a Persephone, Dark Silueta y Olympia, además del combate inicial donde la experiencia de Virus y Cancerbero se medirá ante la juventud de Calavera Jr. I y II, dando forma a una función que promete emociones de principio a fin.

Temas Relacionados

Johnny MundoMansoorMason MaddenAEWCMLLArena MéxicoLucha Libremexico-deportes

Más Noticias

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

El delantero nigeriano llegó en la recta final del mercado y firmará contrato por tres años con el conjunto cementero

Christian Ebere llega a México

Checo Pérez asume el reto con Cadillac y advierte: “es un proyecto a largo plazo”

El piloto mexicano liderará el debut de Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez asume el reto

Así será el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

Concacaf anunció el calendario con Liga de Naciones, Copa Oro y eliminatorias

Así será el calendario de

El Super Bowl supera a la Champions: más mexicanos han disputado la final de la NFL

Los números muestran que México ha tenido mayor representación en el Super Bowl que en la Champions League

El Super Bowl supera a

Álbum del Mundial 2026 en México: esto costaría llenarlo y por qué sería un lujo para pocos

La expansión a 48 selecciones disparará el número de estampas y el gasto

Álbum del Mundial 2026 en
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJCDMX desmantela punto de narcomenudeo

FGJCDMX desmantela punto de narcomenudeo operado por policías auxiliares

Secuestran en Salamanca a excandidato a presidente municipal por el PAN

Golpe al Cártel de Sinaloa: Marina detiene a 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

Las “cuotas” con las que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, extorsionaba a empresarios

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante explica por

Gustavo Adolfo Infante explica por qué eliminó el audio donde Imelda Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de presunto abuso sexual

Imelda Tuñón asegura que sufre un problema de salud a raíz de su conflicto con Maribel Guardia: “Es muy triste”

Baile de Sonideros 2026 en el Zócalo: fecha, detalles y cómo será la gran fiesta en la CDMX

Picnic victoriano en CDMX: borda un pañuelo con tu inicial y vive la hora del té este San Valentín 2026

Alex Bisogno acusa a Cristina Riva Palacio de ‘influir’ en Pati Chapoy y usar a Michaela como ‘moneda de cambio’

DEPORTES

Christian Ebere llega a México

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

Checo Pérez asume el reto con Cadillac y advierte: “es un proyecto a largo plazo”

Así será el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

El Super Bowl supera a la Champions: más mexicanos han disputado la final de la NFL

Álbum del Mundial 2026 en México: esto costaría llenarlo y por qué sería un lujo para pocos