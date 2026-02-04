Mazatlán vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 5 en la Liga Mx

El Guadalajara de Gabriel Milito busca extender su racha de victorias y afianzarse en el primer lugar de la tabla general. (Infobae México: Jovani Pérez)

Mazatlán se enfrentará a las Chivas este viernes 6 de febrero en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio El Encanto, donde el cuadro tapatío buscará continuar con su buena racha.

Chivas busca seguir extendiendo su racha de victorias

El cuadro tapatío busca acercarse a la marca que impuso en el Torneo Bicentenario 2010 con ocho victorias consecutivas. (Instagram / @Chivas)

El conjunto rojiblanco vive uno de sus mejores arranques en los últimos años con cuatro victorias consecutivas en este torneo y si bien es cierto que los rivales no han sido tan complicados en este arranque, sumando el cierre de la temporada pasada Chivas acumula 11 victorias en 14 encuentros.

La prueba de fuego para el Guadalajara será posterior al encuentro ante los Cañoneros, donde se medirá en cuatro juegos consecutivos al América, Toluca, Cruz Azul y Atlas, duelos que servirán para medir el nivel del equipo contra rivales de mayor calidad.

A pesar de ello, el proyecto de Gabriel Milito va por buen camino con una mezcla interesante de jugadores de experiencia con futbolistas jóvenes, lo cual les ha dado resultados hasta ahora.

La gira del adiós para Mazatlán

En su última temporada en la Liga Mx, no acumulan ni un solo punto. (Instagram: Mazatlán FC)

El arranque del torneo ha sido gris para el equipo sinaloense en su última temporada en la primera división, ya que Atlante ocupará su lugar para el comienzo del Apertura 2026.

Hasta ahora no han sumado puntos y ocupan el último lugar de la tabla general, recibiendo un total de 10 goles con una diferencia de -7.

Sin embargo, la situación no parece que vaya a mejorar en un futuro ya que enfrentarán al equipo que ha tenido el mejor inicio de torneo.

Posterior al encuentro contra el Guadalajara, Mazatlán tendrá un juego en el papel más accesible para buscar sumar sus primeros puntos del campeonato contra Santos Laguna pero como visitante.

Cuándo y dónde ver el juego de Mazatlán vs Chivas en México

Los aficionados podrán ver el juego a través de las pantallas de Azteca 7 y la plataforma de FOX. (X @Chivas)

El encuentro entre Mazatlán y Chivas se llevará a cabo este viernes 6 de febrero en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) como parte de la jornada 5 de la Liga Mx y el juego podrá verse a través de las pantallas de Azteca 7, FOX y FOX ONE.

Como ya es tradición de cada jornada dentro de la liga mexicana, habrá una cartelera con cuatro encuentros para disfrutar de un viernes botanero cargado de emociones.