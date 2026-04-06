Presidenta del senado recuerda a Heberto Castillo, su padre

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, recordó la lucha de su padre por una auténtica oposición democrática en México. (Cuartoscuro)

El legado del ingeniero y luchador social Heberto Castillo Martínez sigue marcando la vida política mexicana a veintinueve años de su muerte.

En un testimonio difundido este 5 de abril a través de sus redes sociales, su hija, Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado, subrayó no solo el recuerdo personal, sino la vigencia de los ideales democráticos que impulsaron a su padre a desafiar la represión estatal y a impulsar la organización de una oposición auténtica en México.

El papel de Castillo Martínez en la historia reciente del país adquiere mayor dimensión cuando se recuerda que, en 1994, asumió la senaduría por Veracruz y trabajó en la Comisión de Concordia y Pacificación creada tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, según relató Laura Itzel Castillo en el video publicado en sus plataformas. Murió el 5 de abril de 1997.

Heberto Castillo y el movimiento del 68: persecución, clandestinidad y resistencia

Heberto Castillo participó en el movimiento estudiantil y fue perseguido por su activismo político. Crédito: X/@LauraI_Castillo

La participación de Heberto Castillo en el movimiento estudiantil de 1968, respaldando la causa de los estudiantes, marcó los capítulos más críticos de su resistencia.

De acuerdo con el testimonio de Laura Itzel Castillo, durante cerca de nueve meses Heberto vivió en la clandestinidad como consecuencia de la represión. Terminó siendo detenido y sometido a golpes fuera del hogar familiar, en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán.

Logró escapar hacia Ciudad Universitaria, donde fue atendido por alumnos de la Facultad de Medicina por haber recibido una paliza. Allí, el 15 de septiembre, protagonizó el Grito de Independencia en el campus, en un acto que, según Laura Itzel Castillo, “se recuerda con mucha efusividad por lo que representaba”.

A raíz de esos episodios, Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente, lo apodó el “Presidentito” y llegó a acusarlo de usurpación de funciones, según lo recordó la presidenta del Senado en el video difundido en su aniversario luctuoso. Castillo Martínez fue encarcelado durante dos años acusado de participar en las protestas, pero tras su liberación reafirmó su compromiso con la transformación democrática en el país.

La fundación de la oposición moderna y el impulso democrático

En 1988, Heberto Castillo declinó su candidatura presidencial en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, marcando un realineamiento clave para la izquierda mexicana. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM.-

Después de la prisión, Heberto Castillo, junto con Demetrio Vallejo y un pequeño grupo de militantes, fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), primero de sus intentos por consolidar una fuerza política de masas capaz de desafiar al régimen predominante.

Según Laura Itzel Castillo, ella misma empezó a involucrarse en el PMT desde muy joven, enfrentando la vigilancia y represión policial que acompañaban toda actividad opositora en esa época.

Posteriormente, Castillo Martínez fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista. En 1988, en una decisión de alto impacto político, declinó sus aspiraciones en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El núcleo de esta conmemoración destacó no solo la dimensión política sino también la científica de Castillo Martínez. Como recordó su hija, fue un “distinguido científico, inventor, matemático, ingeniero” y creador de la estructura tridilosa, tecnología utilizada en la construcción de puentes y edificios, siempre desde su función como ingeniero calculista y supervisor de obra.

En la reflexión final de su mensaje, Laura Itzel Castillo abordó las preguntas sobre la relación entre los ideales de su padre y el contexto político actual, particularmente su pertenencia al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al respecto afirmó: “Estoy segura que, como dice un lema, si mi padre viviera, con nosotros estuviera”.