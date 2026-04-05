Exatlón México: quién sale eliminado hoy 5 de abril

Mati Álvarez corre en un circuito de Exatlón México en medio de rumores sobre una filtración de eliminación (FB/ExatlonMX)

Las filtraciones sobre el eliminado número 26 de Exatlón México han intensificado el ambiente en la competencia, generando debates encendidos en redes sociales antes de la emisión oficial del domingo 5 de abril.

El público se ha volcado a especular tras conocerse los nombres de quienes podrían abandonar la temporada.

Sitios especializados en Exatlón México han difundido que el riesgo de salir recae esta semana sobre Karol Rojas.

En cuanto a hombres, los rumores giran en torno a Koke Guerrero.

Quiénes siguen en Exatlón México

Evelyn Guijarro y otros integrantes hablan minutos antes de que otro deportista sea eliminado (FB/ExatlonMx)

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Los atletas del equipo rojo de Exatlón México buscan defender a los hombres que están en riesgo este domingo (Facebook/ExatlonMx)

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Cómo llegan azules y rojos a la competencia

Los participantes del equipo rojo de Exatlón México esperan el inicio de una nueva prueba, mostrando concentración y espíritu competitivo en la pista. (FB/ExatlonMx)

El equipo azul llega al capítulo de este domingo con varias bajas recientes que han afectado su alineación y estrategia.

Durante la temporada, los hombres del conjunto celeste han perdido integrantes de peso, lo que ha generado ajustes constantes en la distribución de roles dentro del equipo.

Los seis integrantes del equipo azul de Exatlón México, identificados por sus nombres, posan con determinación en el set de competencia al aire libre. (ExatlónMX)

Nombres como Alex, José y Ernesto ya no forman parte de la competencia, lo que obliga a sus compañeros a buscar nuevas formas de mantenerse competitivos en cada circuito.

Por su parte, el equipo rojo también ha sufrido eliminaciones sensibles, en especial dentro de la rama femenina.

La salida de atletas como Samanta, Edna y Melisa ha impactado la fortaleza del grupo, dejándolas en una posición de vulnerabilidad para el duelo de eliminación de esta semana.

Las mujeres rojas deberán enfrentar el riesgo de expulsión con menos margen de error y una presión añadida sobre su desempeño individual y colectivo.

Cómo es la eliminación en Exatlón

Durante la semana, los equipos (rojo y azul) compiten en duelos para ganar la Supervivencia.

El equipo que pierde la serie de Supervivencia debe enviar a integrantes al Duelo de Eliminación.

Regularmente, la serie de Supervivencia es a ganar dos de tres duelos. Si un equipo gana los dos primeros, libra la eliminación; si hay empate, se juega un tercer duelo a tres puntos para definir qué equipo envía a un tercer participante a la eliminación.

Los integrantes enviados al Duelo de Eliminación suelen ser: El de menor rendimiento individual del equipo perdedor. Otro elegido por el mejor rendimiento del equipo. En algunos casos, un tercer participante si el tercer duelo lo determina así.

El Duelo de Eliminación consiste en circuitos donde los sentenciados compiten con un número de vidas. Quien pierde todas sus vidas queda eliminado.

Los domingos, la transmisión se enfoca en este Duelo de Eliminación y en la despedida del atleta que abandona la competencia.