México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 5 de abril

El programa ya tiene menos integrantes, hay rumores de la rama varonil y femenil

Guardar
Mati Álvarez, una mujer con uniforme deportivo rojo, corre en un circuito de arena con obstáculos, con una estructura colorida y otras personas al fondo
Mati Álvarez corre en un circuito de Exatlón México en medio de rumores sobre una filtración de eliminación (FB/ExatlonMX)

Las filtraciones sobre el eliminado número 26 de Exatlón México han intensificado el ambiente en la competencia, generando debates encendidos en redes sociales antes de la emisión oficial del domingo 5 de abril.

El público se ha volcado a especular tras conocerse los nombres de quienes podrían abandonar la temporada.

Sitios especializados en Exatlón México han difundido que el riesgo de salir recae esta semana sobre Karol Rojas.

En cuanto a hombres, los rumores giran en torno a Koke Guerrero.

Quiénes siguen en Exatlón México

Evelyn Guijarro y otros integrantes hablan minutos antes de que otro deportista sea eliminado (FB/ExatlonMx)

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • Karol Rojas
  • Benyamin Saracho

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Alexis Vargas
  • Valery Carranza
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Los atletas del equipo rojo de Exatlón México buscan defender a los hombres que están en riesgo este domingo (Facebook/ExatlonMx)

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Cómo llegan azules y rojos a la competencia

Siete atletas del equipo rojo de Exatlón México posan en una plataforma amarilla y negra con insignias de estrellas, con un fondo de árboles y naturaleza
Los participantes del equipo rojo de Exatlón México esperan el inicio de una nueva prueba, mostrando concentración y espíritu competitivo en la pista. (FB/ExatlonMx)

El equipo azul llega al capítulo de este domingo con varias bajas recientes que han afectado su alineación y estrategia.

Durante la temporada, los hombres del conjunto celeste han perdido integrantes de peso, lo que ha generado ajustes constantes en la distribución de roles dentro del equipo.

Seis atletas jóvenes en uniformes deportivos azules con sus nombres, de pie sobre una estructura metálica amarilla y negra al aire libre con fondo de vegetación
Los seis integrantes del equipo azul de Exatlón México, identificados por sus nombres, posan con determinación en el set de competencia al aire libre. (ExatlónMX)

Nombres como Alex, José y Ernesto ya no forman parte de la competencia, lo que obliga a sus compañeros a buscar nuevas formas de mantenerse competitivos en cada circuito.

Por su parte, el equipo rojo también ha sufrido eliminaciones sensibles, en especial dentro de la rama femenina.

La salida de atletas como Samanta, Edna y Melisa ha impactado la fortaleza del grupo, dejándolas en una posición de vulnerabilidad para el duelo de eliminación de esta semana.

Las mujeres rojas deberán enfrentar el riesgo de expulsión con menos margen de error y una presión añadida sobre su desempeño individual y colectivo.

Cómo es la eliminación en Exatlón

  • Durante la semana, los equipos (rojo y azul) compiten en duelos para ganar la Supervivencia.
  • El equipo que pierde la serie de Supervivencia debe enviar a integrantes al Duelo de Eliminación.
  • Regularmente, la serie de Supervivencia es a ganar dos de tres duelos. Si un equipo gana los dos primeros, libra la eliminación; si hay empate, se juega un tercer duelo a tres puntos para definir qué equipo envía a un tercer participante a la eliminación.
  • Los integrantes enviados al Duelo de Eliminación suelen ser:
    • El de menor rendimiento individual del equipo perdedor.
    • Otro elegido por el mejor rendimiento del equipo.
    • En algunos casos, un tercer participante si el tercer duelo lo determina así.
  • El Duelo de Eliminación consiste en circuitos donde los sentenciados compiten con un número de vidas. Quien pierde todas sus vidas queda eliminado.
  • Los domingos, la transmisión se enfoca en este Duelo de Eliminación y en la despedida del atleta que abandona la competencia.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

La reciente colaboración reavivó en redes sociales el debate sobre los corridos tumbados y las críticas que Aguilar ha dirigido hacia el género y sus exponentes

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

A un año de la tragedia en el Parque Bicentenario, no hay sanciones ni responsables directos, pese a las investigaciones y la presión de familiares

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

El comentario del cantante sobre una posible colaboración con Yailin La Más Viral desató polémica entre los internautas

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

Asesinada por sus “amigas” y grabada en video: sentencias mínimas en el caso Leyla Monserrat indignan en Sonora

Las condenas de 2 años y 10 meses de internamiento y 11 meses de libertad asistida reavivaron la indignación por el crimen de la joven de 15 años

Asesinada por sus “amigas” y grabada en video: sentencias mínimas en el caso Leyla Monserrat indignan en Sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx