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Turismo en Guerrero se fortalece en Semana Santa 2026: ocupación hotelera rebasa el 85%

Acapulco y Taxco sobresalen por su alta ocupación hotelera durante estas vacaciones de pascua

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Guerrero registra una ocupación hotelera superior al 85% en Semana Santa.
Guerrero registra una ocupación hotelera superior al 85% en Semana Santa.

La actividad turística en Guerrero mantiene una tendencia al alza durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, con niveles de ocupación hotelera que superan el 85% en varios de sus principales destinos.

Este comportamiento refleja una constante llegada de visitantes y consolida al estado como uno de los puntos más concurridos del país en esta temporada.

Acapulco lidera ocupación hotelera en Semana Santa 2026

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal, el puerto de Acapulco reporta una ocupación general del 86.3% este domingo, posicionándose como el destino con mayor afluencia en la entidad.

Al interior del puerto, las zonas presentan distintos niveles de ocupación:

Zona Dorada: 93.3%Bahía Histórica: 84.0%Zona Diamante: 76.9%Estos niveles reflejan una alta demanda, especialmente en las áreas tradicionales del destino.

Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco mantienen alta demanda turística

Otros destinos también registran cifras elevadas.

El binomio Ixtapa-Zihuatanejo alcanza una ocupación de 85.4%, consolidándose como una de las opciones más solicitadas por los turistas.

Los principales criterios tomados en cuenta son la belleza natural y la seguridad
Guerrero registra una ocupación hotelera superior al 85% en Semana Santa.

En tanto, el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón reporta 85.2%, mientras que La Unión registra 84.8%, lo que evidencia una distribución equilibrada de visitantes en distintas regiones del estado.

Promedio estatal supera el 85% en temporada vacacional

En conjunto, Guerrero alcanza una ocupación hotelera promedio de 85.7%, cifra que muestra un incremento significativo respecto a días previos de la misma semana.

Por ejemplo, durante el Jueves Santo, el promedio estatal se ubicaba en 72.5%, lo que indica un repunte conforme avanzan los días de descanso.

Autoridades refuerzan estrategias para atraer visitantes

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, señaló que se mantienen acciones permanentes para fortalecer la actividad turística.

Acapulco, México
Autoridades estatales reportan alta ocupación hotelera en Guerrero. Crédito:: Secretaría de Turismo

En este contexto, indicó que estas medidas responden a directrices de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con el objetivo de incentivar la llegada de turistas y mejorar la experiencia en los destinos.

El funcionario destacó que “se refuerzan de manera permanente las acciones para impulsar la actividad turística y garantizar experiencias de calidad”, en referencia al operativo implementado durante la temporada.

Flujo turístico se mantiene en playas, carreteras y centros religiosos

La afluencia de visitantes no solo se concentra en zonas hoteleras, sino también en distintos puntos del estado:

  • Playas con alta concentración de turistas
  • Incremento vehicular en la Autopista del Sol
  • Mayor actividad en centros religiosos
  • Participación en actividades recreativas y culturales

Este comportamiento es característico del periodo, que combina turismo de descanso con actividades religiosas.

Sector turístico prevé mayor llegada en Semana de Pascua

Prestadores de servicios turísticos han reconocido la confianza de los visitantes y señalan que el flujo podría incrementarse en los próximos días.

Además, el sector se mantiene en preparación para la siguiente fase del periodo vacacional, correspondiente a la Semana de Pascua, cuando se espera la continuidad de la alta demanda.

Las autoridades estatales subrayan que la oferta turística incluye atractivos naturales, actividades recreativas y una amplia gastronomía, elementos que continúan posicionando a Guerrero como un destino competitivo a nivel nacional.

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