Serie del Caribe 2026: así fue la última vez que el torneo se llevó a cabo en Guadalajara

La sede en Jalisco no trae buenos recuerdos para los Tomateros de Culiacán, quienes fueron último lugar de la edición 2018 en territorio tapatío. (Foto: Especial)

La casa de los Charros de Jalisco vuelve a abrir sus puertas como sede de la Serie del Caribe, exactamente ocho años después de la vibrante edición de 2018 disputada en el Estadio Panamericano con la participación de cinco países.

Formato y equipos participantes

En aquella ocasión, Venezuela si participó en la Serie del Caribe. (AP Foto/Wilfredo Lee)

A diferencia de esta edición, aquel torneo si contó con la participación de Venezuela y los equipos fueron:

Tomateros de Culiacán (México)

Criollos de Caguas (Puerto Rico)

Águilas Cibaeñas (República Dominicana)

Alazanes de Granma (Cuba)

Caribes de Anzoátegui (Venezuela)

El formato del torneo en aquella ocasión fue similar al del 2026 con un Round Robin de todos contra todos, donde clasificaron cuatro de cinco equipos a la ronda de semifinales.

Desarrollo del torneo

Los Criollos de Caguas se quedaron con el título en 2018. (AP Foto/Fernando Llano)

El comienzo del torneo fue el 2 de febrero de 2018 con la participación de los Tomateros de Culiacán, quienes cayeron por 7-4 ante los Criollos de Caguas en su debut.

Después de una semana cargada de intensa actividad, el equipo sinaloense fue la gran decepción al quedar fuera de las semifinales tras ser el peor equipo del Round Robin.

En la instancia de los mejores cuatro equipos, los Alazanes de Granma de Cuba dieron la gran sorpresa al vencer a las Águilas Cibaeñas de República Dominicana para avanzar a la final.

Por su parte, Puerto Rico avanzó al juego por el título luego de imponerse a Venezuela y el equipo boricua se quedó con el campeonato tras vencer al cuadro dominicano en el duelo decisivo.

Anthony García fue nombrado como el jugador más valioso del torneo gracias a sus destacados números: .458 de promedio de bateo, tres cuadrangulares y ocho carreras impulsadas.

Máximos ganadores de la Serie del Caribe

República Dominicana es el máximo ganador en la historia de la competición. (AP Foto/Fernando Llano)

En la edición 2025, República Dominicana extendió su hegemonía como el país más ganador en la historia de la Serie del Caribe, luego de que los Leones del Escogido vencieran a los Charros de Jalisco por 1-0.

República Dominicana: 23 títulos (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2020, 2021, 2023, 2025)

Puerto Rico: 16 títulos (1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992, 1993, 1995, 2000, 2017, 2018)

México: 9 títulos (1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014, 2016)

Cuba: 8 títulos (1949, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 2015)

Venezuela: 8 títulos (1970, 1979, 1982, 1984, 1989, 2006, 2009, 2024)

Panamá: 2 títulos (1950, 2019)

Colombia: 1 título (2022)

Por equipo

• Tigres del Licey 11 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008, 2023)

• Águilas Cibaeñas 6 (1997, 1998, 2001, 2003, 2007, 2021)

• Criollos de Caguas 5 (1954, 1974, 1987, 2017, 2018)

• Cangrejeros de Santurce 5 (1951, 1953, 1955, 1993, 2000)

• Leones del Escogido 5 (1988, 1990, 2010, 2012, 2025)

• Indios de Mayagüez 2 (1979, 1992)

• Leones del Caracas 2 (1982, 2006)

• Naranjeros de Hermosillo 2 (1976, 2014)

• Tomateros de Culiacán 2 (1996, 2002)

• Navegantes del Magallanes 2 (1970, 1979)

• Alacranes del Almendares 2 (1949, 1959)

• Águilas del Zulia 2 (1984, 1989)

• Yaquis de Ciudad Obregón 2 (2011, 2013)

• Venados de Mazatlán 2 (2005, 2016)

• Tigres del Marinao 2 (1957, 1958)

• Elefantes de Cienfuegos 2 (1956, 1960)

• 13 equipos empatados con 1

Los Leones del Escogido buscarán incrementar la cosecha de títulos de República Dominicana con un bicampeonato.