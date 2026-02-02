México Deportes

Serie del Caribe 2026: así fue la última vez que el torneo se llevó a cabo en Guadalajara

La sede en Jalisco no trae buenos recuerdos para los Tomateros de Culiacán, quienes fueron último lugar de la edición 2018 en territorio tapatío

Guardar
La sede en Jalisco no
La sede en Jalisco no trae buenos recuerdos para los Tomateros de Culiacán, quienes fueron último lugar de la edición 2018 en territorio tapatío. (Foto: Especial)

La casa de los Charros de Jalisco vuelve a abrir sus puertas como sede de la Serie del Caribe, exactamente ocho años después de la vibrante edición de 2018 disputada en el Estadio Panamericano con la participación de cinco países.

Formato y equipos participantes

En aquella ocasión, Venezuela si
En aquella ocasión, Venezuela si participó en la Serie del Caribe. (AP Foto/Wilfredo Lee)

A diferencia de esta edición, aquel torneo si contó con la participación de Venezuela y los equipos fueron:

  • Tomateros de Culiacán (México)
  • Criollos de Caguas (Puerto Rico)
  • Águilas Cibaeñas (República Dominicana)
  • Alazanes de Granma (Cuba)
  • Caribes de Anzoátegui (Venezuela)

El formato del torneo en aquella ocasión fue similar al del 2026 con un Round Robin de todos contra todos, donde clasificaron cuatro de cinco equipos a la ronda de semifinales.

Desarrollo del torneo

Los Criollos de Caguas se
Los Criollos de Caguas se quedaron con el título en 2018. (AP Foto/Fernando Llano)

El comienzo del torneo fue el 2 de febrero de 2018 con la participación de los Tomateros de Culiacán, quienes cayeron por 7-4 ante los Criollos de Caguas en su debut.

Después de una semana cargada de intensa actividad, el equipo sinaloense fue la gran decepción al quedar fuera de las semifinales tras ser el peor equipo del Round Robin.

En la instancia de los mejores cuatro equipos, los Alazanes de Granma de Cuba dieron la gran sorpresa al vencer a las Águilas Cibaeñas de República Dominicana para avanzar a la final.

Por su parte, Puerto Rico avanzó al juego por el título luego de imponerse a Venezuela y el equipo boricua se quedó con el campeonato tras vencer al cuadro dominicano en el duelo decisivo.

Anthony García fue nombrado como el jugador más valioso del torneo gracias a sus destacados números: .458 de promedio de bateo, tres cuadrangulares y ocho carreras impulsadas.

Máximos ganadores de la Serie del Caribe

República Dominicana es el máximo
República Dominicana es el máximo ganador en la historia de la competición. (AP Foto/Fernando Llano)

En la edición 2025, República Dominicana extendió su hegemonía como el país más ganador en la historia de la Serie del Caribe, luego de que los Leones del Escogido vencieran a los Charros de Jalisco por 1-0.

  • República Dominicana: 23 títulos (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2020, 2021, 2023, 2025)
  • Puerto Rico: 16 títulos (1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992, 1993, 1995, 2000, 2017, 2018)
  • México: 9 títulos (1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014, 2016)
  • Cuba: 8 títulos (1949, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 2015)
  • Venezuela: 8 títulos (1970, 1979, 1982, 1984, 1989, 2006, 2009, 2024)
  • Panamá: 2 títulos (1950, 2019)
  • Colombia: 1 título (2022)

Por equipo

• Tigres del Licey 11 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008, 2023)

• Águilas Cibaeñas 6 (1997, 1998, 2001, 2003, 2007, 2021)

• Criollos de Caguas 5 (1954, 1974, 1987, 2017, 2018)

• Cangrejeros de Santurce 5 (1951, 1953, 1955, 1993, 2000)

• Leones del Escogido 5 (1988, 1990, 2010, 2012, 2025)

• Indios de Mayagüez 2 (1979, 1992)

• Leones del Caracas 2 (1982, 2006)

• Naranjeros de Hermosillo 2 (1976, 2014)

• Tomateros de Culiacán 2 (1996, 2002)

• Navegantes del Magallanes 2 (1970, 1979)

• Alacranes del Almendares 2 (1949, 1959)

• Águilas del Zulia 2 (1984, 1989)

• Yaquis de Ciudad Obregón 2 (2011, 2013)

• Venados de Mazatlán 2 (2005, 2016)

• Tigres del Marinao 2 (1957, 1958)

• Elefantes de Cienfuegos 2 (1956, 1960)

13 equipos empatados con 1

Los Leones del Escogido buscarán incrementar la cosecha de títulos de República Dominicana con un bicampeonato.

Temas Relacionados

Serie del Caribe 2026GuadalajaraCharros de JaliscoTomateros de CuliacánBéisbol

Más Noticias

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Los directivos hicieron oficial el juego de preparación de la Selección Mexicana contra uno de los mejores equipos del mundo

México vs. Brasil: cuándo y

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

El último combate del ruso fue en febrero de 2025 cuando venció a Artur Beterbiev

Dmitry Bivol abierto a pelear

Serie del Caribe 2026: Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán caen en su presentación ante una gran entrada en Guadalajara

Con un ambiente festivo en las gradas, una semana completa de béisbol comenzó en el Estadio Panamericano

Serie del Caribe 2026: Charros

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”

El periodista considera que el español no logró ganarse un lugar entre las vitrinas del los azulcrema

David Faitelson lanza dura crítica

¡Despluman al ave! Javairo Dilrosun se despide de la afición del América y se suma a las bajas de Fidalgo y Maximin

El nido se encuentra atravesando varias dificultades con la salida de algunas de sus más recientes figuras, lo que preocupa a sus seguidores

¡Despluman al ave! Javairo Dilrosun
MÁS NOTICIAS

NARCO

Manelyk González y ‘El Pistache’:

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

Reportan ataque con drones a rancho ligado a ‘El Guano’ en La Tuna, Badiraguato

Quién es “El Casco”, líder de Los Chapitos en Concordia, donde desaparecieron varios mineros

Quién es el mexicano detenido en Guatemala acusado de controlar pistas aéreas y proteger paquetes de droga

ENTRETENIMIENTO

Corea del Sur responde a

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

Episodio 3 de El caballero de los siete reinos devela identidad de Egg y el mayor spoiler de toda la saga

Filtran fotos de Lucía Méndez retratando a su hijo en funeral de Pedro Torres: “Posando junto al ataúd, sonriente”

Gobierno de Sheinbaum anuncia medidas para blindar a actores de doblaje frente al uso de IA

¿Por qué Carlos Santana es tendencia tras el triunfo de Bad Bunny en los Grammys 2026?

DEPORTES

México vs. Brasil: cuándo y

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”

¡Despluman al ave! Javairo Dilrosun se despide de la afición del América y se suma a las bajas de Fidalgo y Maximin

Copa de la Reina será transmitida en México: cuándo y dónde ver los cuartos de final