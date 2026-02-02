Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

El azul se perfila como favorito para defender la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

La Villa 360 es uno de los premios más destacados de Exatlón México y estará en juego este lunes 2 de febrero entre el equipo azul y el equipo rojo.

Pese a que circulan rumores y filtraciones en comunidades y redes sociales que anticipan la victoria azul, no se ha confirmado oficialmente el resultado, lo que mantiene el interés entre los seguidores sobre qué equipo disfrutará de las comodidades de la villa.

Las páginas de filtraciones hechas por fans señalan que el equipo azul logra imponerse y gana la Villa 360 hoy 2 de febrero.

A ello se suman los reportes de insiders y portales de Exatlón México, que coinciden en que existe una alta probabilidad de triunfo azul el 2 de febrero, aunque insisten en que se trata de filtraciones y no de un resultado oficial hasta la emisión del episodio.

¿Quién fue eliminada el domingo 1 de febrero?

Samanta Rodríguez resultó eliminada el 1 de febrero, dejando a los rojos con una integrante menos para esta etapa decisiva.

Rojo y azul pelean por el refugio más cómodo CRÉDITO: FB

La inminente definición por la Villa 360 ha generado gran interés en las redes y sitios dedicados a filtraciones

Parte de los pronósticos sobre el triunfo de los azules surgen porque el equipo rojo perdió a una deportista.

Qué es la Villa 360

El valor estratégico de la Villa 360 está en las condiciones superiores de alojamiento y las ventajas que obtiene el equipo ganador, lo que puede influir en su rendimiento durante los retos semanales.

Según los análisis de Azteca Uno, el resultado no solo determina quién ocupará la villa, sino también cómo afrontan ambos conjuntos los próximos desafíos tras los recientes cambios en sus filas y la llegada de nuevas atletas.

Así, la incógnita sobre el desenlace de la Villa 360 mantiene la expectación.

Solo quienes sigan la transmisión oficial podrán comprobar finalmente cuál equipo se quedará con el privilegio y aprovechará las ventajas en el inicio de la semana dentro de Exatlón México.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Adrián Medrano

Emilio Rodríguez

Equipo azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Karen Núñez

Katia Gallegos

Adrián Leo

Danna Castro

Cómo llegan los azules y los rojos al capítulo

El equipo azul afronta el duelo por la Villa 360 después de haber superado un periodo complicado, donde estuvieron casi dos semanas en la barraca metálica.

Su cohesión y esfuerzo colectivo les permitieron ganar la última serie por la supervivencia, lo que fortaleció su ánimo y los posiciona como favoritos según los rumores en redes sociales.

En contraste, el equipo rojo inicia la semana con una baja sensible: la salida de Samanta Rodríguez en el último duelo de eliminación.

La eliminación de la nadadora, sumada a las tensiones internas por la decisión de no transferir la medalla, obliga a los rojos a reorganizarse rápidamente.

A pesar de su dominio en la semana anterior, ahora enfrentan el desafío de recuperar la racha positiva y sobreponerse a la pérdida de una pieza clave.