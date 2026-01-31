Emilio Azcárraga se presenta en Coapa durante la mala racha del América

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El Club América recibió la visita de Emilio Azcárraga en sus instalaciones de Coapa tras un arranque de 2026 sin victorias ni goles en sus primeros tres partidos oficiales.

La presencia del propietario del club se dio este viernes previo al reinicio de la Liga MX después del parón por los amistosos de selecciones y a unos días del inicio de la Concachampions, torneo que el plantel reconoce como una cuenta pendiente.

Sebastián Cáceres habló sobre el encuentro con Azcárraga en conferencia de prensa antes del partido ante Necaxa y explicó el impacto que tuvo la visita en el grupo.

Cáceres describe la reunión con Azcárraga

El defensa uruguayo calificó como inesperada la presencia del directivo en el Nido de Coapa y señaló que su mensaje estuvo enfocado en respaldar al plantel y reiterar las expectativas deportivas del club.

“Fue inesperado, la verdad, pero siempre es algo grato que él esté acá, porque obviamente viene a manifestar las expectativas que tiene en nosotros y toda la fe que pone en cada uno de nosotros para conseguir las cosas. Siempre nos deja claro, si estamos acá, es porque podemos cumplir los objetivos”, declaró Cáceres en conferencia.

Al ser cuestionado sobre si la visita estuvo relacionada con una exigencia directa de ganar la Concachampions, el jugador negó que existiera una instrucción específica, aunque reconoció que el equipo asume la obligación de competir por todos los títulos.

La Concachampions como pendiente del plantel

Cáceres señaló que dentro del club existe conciencia sobre la importancia del torneo internacional, tanto por los objetivos institucionales como por la expectativa de la afición.

“No es que nos haya exigido algo, sólo hizo presencia, pero sabemos ya de siempre que hay que ganar todas competencias, y principalmente Concachampions, estamos con la deuda. Vamos muy enfocados en poder ganarla, que es algo que se nos exige, no sólo del patrón, sino por la afición, que quiere que ganemos un título internacional y es muy importante para nosotros también”, afirmó.

América llega a la nueva edición del certamen tras haber sido eliminado en los cuartos de final del torneo anterior frente a Cruz Azul, serie que concluyó con marcador global de 2-1.