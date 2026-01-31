Claudio Castagnoli sobrevive en la Arena México y retiene el Campeonato Mundial Pesado del CMLL ante Xelhua

(Cortesía: CMLL)

La Arena México fue escenario de una intensa noche de lucha libre este viernes 30 de enero, cuando estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All Elite Wrestling (AEW) se enfrentaron en una función que combinó campeonatos en juego, rivalidades internacionales y una respuesta contundente del público que llenó la llamada Catedral de la Lucha Libre.

El combate principal de la velada fue la defensa del Campeonato Mundial Pesado del CMLL, en la que Claudio Castagnoli logró retener el cinturón ante Xelhua, quien estuvo cerca de firmar una de las sorpresas más grandes del año. El llamado “Gigante Cholulteca” exigió al máximo al monarca, utilizando su fuerza y recursos para ponerlo en aprietos en distintos momentos del combate.

Xelhua logró sorprender a Castagnoli en al menos dos ocasiones, primero al aplicarle un potente cargamento militar con el que lo azotó con fuerza en el centro del ring. Más adelante, el poblano recurrió a una cruceta que mantuvo al campeón en serios problemas. Sin embargo, la resistencia del luchador de AEW fue clave para evitar la cuenta de tres y mantenerse con vida en el encuentro.

El desenlace del combate estuvo marcado por la polémica. En un momento crucial, la intervención involuntaria de la referí Aubrey Edwards terminó por afectar el ritmo ofensivo de Xelhua, quien se disponía a continuar su ataque. Castagnoli aprovechó la distracción para conectar una super patada al rostro, seguir con el ‘Giant Swing.’ y cerrar la lucha con su movimiento final, cradle lift belly-to-back inverted slam, asegurando así la victoria y una defensa más de su campeonato.

Tras el combate, Xelhua compartió sus sensaciones luego de enfrentar a una figura internacional del wrestling.

“Esta prueba internacional con un grande del wrestling a nivel internacional para mi fue totalmente un reto, desde que lo acepte supe que día íbamos a estar parados en la Arena México y fue un reto diferente. Xelhua lo dio todo, adaptandome un poco a sul estilo, porque es mucho más difícil dominarlo con una llave con sus extremidades largos y sobre todo su peso. La reacción del público me motiva para seguir trabajando y llevarse ese campeonato en otra oportunidad”.

El luchador poblano también destacó el significado histórico de su participación.

“Con el mismo que me acerque a Claudio, él también hizo lo mismo, siendo el primer poblano en pelear por el Campeonato Pesado del Mundo, me hubiera gustado ganarlo y llevarlo a escenario internacionales a defenderlo”.

Finalmente, Xelhua dejó abierta la posibilidad de una revancha en territorio estadounidense.

“Sin duda alguna ir AEW sería un sueño, ahora como Claudio vino a nuestro país, ahora yo poder ir de visitante a Estados Unidos por una revancha, yo estoy listo para la empresa de Tony Khan me llame”, finalizó.

En el evento estelar, Místico, Máscara Dorada y Neón, integrantes del Sky Team, se impusieron a Volador Jr., Euforia y Último Guerrero. Una vez más, el ‘Rey de Plata y Oro’ sometió a Último Guerrero con la llave de rendición ‘La Mística’, provocando la ovación de un público que respondió con un lleno total en la Arena México.

Otro de los momentos destacados de la noche fue el regreso de Flip Gordon, quien tras seis meses fuera de los encordados por una severa lesión en la pierna, volvió con triunfo al derrotar a Bárbaro Cavernario en un Match Relámpago.

En la lucha intermedia, Johnny TV, acompañado por Mansoor y Mason Madden (MXM), derrotó al equipo rudo encabezado por Soberano Jr. y Los Hermanos Chávez, Niebla Roja y Ángel de Oro. Antes del combate, Johnny TV sorprendió al público al anunciar su nuevo nombre, ‘Johnny Consejo’, como homenaje a la empresa mexicana con 92 años de historia.

Tras la victoria, Johnny Consejo desenmascaró a Soberano Jr. y lanzó un reto directo por los Campeonatos Mundiales de Parejas del CMLL, aumentando la tensión interpromocional.

En la división de Amazonas, Persephone, Seuxis y Sanely superaron a La Jarochita, Skadi y Tabata en una lucha de dos de tres caídas. Finalmente, Akuma y Los Gemelos Diablo vencieron a Felino Jr., Stuka Jr. y El Cobarde, mientras que en el combate inicial, Pólvora y El Coyote se impusieron a Rey Cometa y Espíritu Negro, completando una función cargada de acción y rivalidades abiertas.

