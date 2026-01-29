¿Quién es Pedro Bravo, posible refuerzo de Tigres?

El joven colombiano llegaría para reforzar el plantel felino. REUTERS/David Klein

La directiva de Tigres de la UANL ha sorprendido en este arranque de 2026 por su paso discreto en este mercado de fichajes.

Solo la llegada de Francisco “Paco” Reyes, quien viene desde el Atlante, ha sido confirmada para reforzar la defensa central, mientras tanto la afición exige por un refuerzo que complete el plantel del actual subcampeón.

En este contexto, la atención se ha volcado hacia el centro del campo, una zona que quedó vulnerable tras la salida de Rafael Carioca, quien terminó su contrato y aún no ha encontrado equipo.

Diversos reportes señalan que el club universitario estaría evaluando la contratación de Pedro Bravo, un joven mediocampista colombiano de 21 años, actualmente milita en el FC Midtjylland de Dinamarca.

El colombiano llegaría para suplir la ausencia de Carioca. THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Pedro Bravo ha llamado la atención del cuerpo técnico felino debido a su perfil físico y táctico. Con una estatura de 1,90 metros, el jugador destaca por su capacidad para recuperar balones y equilibrar el juego defensivo, atributos que lo perfilan como el reemplazo ideal de Carioca.

A pesar de que su contribución ofensiva es discreta —no ha sumado goles ni asistencias en sus 32 partidos oficiales de la temporada, 20 de ellos como titular—, su despliegue en el medio campo lo posiciona como líder en rubros como duelos defensivos ganados (101), tiros bloqueados (11) y 1x1 defensivos exitosos (12).

La experiencia internacional de Bravo se ha forjado entre el fútbol portugués, con el CD Mafra, y su actual estancia en la Superliga danesa. Su mapa de calor revela una influencia dominante en la zona central y en su propio campo, donde recupera y distribuye el balón con destreza.

Estos registros lo han colocado en la mira de la directiva felina, que busca cerrar la negociación antes del cierre del periodo de fichajes.

Tigres busca sumar un refuerzo para llegar a la final otra vez. REUTERS/Vincent West

Un refuerzo en el momento clave

Mientras tanto, el equipo dirigido por Guido Pizarro se mantiene enfocado en una agenda exigente: el próximo sábado 31 de enero, visitará a León por la Jornada 4 del Clausura 2026. Actualmente Tigres suma 4 puntos y se encuentra en la posición 11 de la tabla general.

Posteriormente, los felinos emprenderán el viaje a Canadá para su debut internacional en la Concacaf Champions Cup, enfrentando al Forge FC el martes 3 de febrero. En este panorama, la posible incorporación de Bravo podría resultar fundamental para afrontar el reto de un calendario saturado.

La incorporación de Pedro Bravo aún no es oficial, pero el seguimiento de la directiva de Tigres es constante y responde a la necesidad de fortalecer la plantilla de cara a la liguilla del futbol mexicano y los compromisos internacionales.

La expectativa ahora se centra en si el club logrará concretar la operación a tiempo, apostando por un mediocentro que promete dar equilibrio y solidez en la zona más sensible del esquema felino.