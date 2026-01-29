Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Las estrellas extranjeras se medirán a lo mejor del roster mexicano. (Ilustración: Jovani Pérez)

La lucha libre internacional vivirá una semana intensa en la Ciudad de México, luego de que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reciba a varias figuras de All Elite Wrestling (AEW) para una serie de funciones que tendrán como escenarios la Arena México y la Arena Coliseo. El intercambio entre ambas empresas promete combates de alto impacto y cruces poco habituales para la afición mexicana.

La actividad comenzará este viernes 30 de enero en la Arena México, donde Johnny TV y el equipo de MxM TV, integrado por Mansoor y Mason Madden, harán su presentación enfrentando a un trío rudo conformado por Los Hermanos Chávez y Soberano Jr. El choque marcará el primer capítulo de la visita de las estrellas internacionales al territorio del CMLL.

(X / @CMLL_OFICIAL)

Esa misma noche, el foco estará puesto en el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, ya que Claudio Castagnoli expondrá el cinturón ante Xelhua, quien aseguró que su objetivo es regresar la presea a la empresa conocida como la ‘Seria y Estable’. El duelo representa una prueba clave para el campeón frente a un rival que busca consolidarse en los planos estelares.

El evento del viernes también contará con un atractivo combate estelar. Volador Jr., Último Guerrero y Difunto unirán fuerzas para medirse ante el Sky Team, integrado por Místico, Máscara Dorada y Neón, en un duelo que enfrentará experiencia y rudeza contra velocidad y espectacularidad.

La gira continuará el sábado 31 de enero en la Arena Coliseo, ubicada en Perú 77, donde nuevamente las figuras de AEW subirán al ring. En esta función, Johnny TV y MxM TV (Mansoor y Mason Madden) se enfrentarán al Galeón Fantasma, equipo conformado por Difunto, Barboza y Furia Roja, en un choque que promete intensidad y estilo contrastante.

Por su parte, Claudio Castagnoli volverá a la acción en un combate de Fatal Four Way Match, donde se medirá ante Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario y Euforia, en una lucha sin descalificación que pondrá a prueba su resistencia y capacidad estratégica.

La visita de las estrellas internacionales cerrará el domingo 1 de febrero en la Arena México. En esta ocasión, Johnny TV y MxM TV (Mansoor y Mason Madden) cambiarán de bando para integrarse a un equipo completamente técnico, encabezado por Atlantis Jr., quien estará acompañado por Flip Gordon y Neón, dando forma a un choque que promete dividir opiniones entre los aficionados.

Con estos eventos, el CMLL y AEW refuerzan su relación y ofrecen a la afición una semana cargada de duelos especiales, títulos en juego y combinaciones inéditas que elevan la expectativa en ambas arenas.