México Deportes

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Las figuras internacionales protagonizarán funciones especiales en la CDMX con duelos importantes

Guardar
Las estrellas extranjeras se medirán
Las estrellas extranjeras se medirán a lo mejor del roster mexicano. (Ilustración: Jovani Pérez)

La lucha libre internacional vivirá una semana intensa en la Ciudad de México, luego de que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reciba a varias figuras de All Elite Wrestling (AEW) para una serie de funciones que tendrán como escenarios la Arena México y la Arena Coliseo. El intercambio entre ambas empresas promete combates de alto impacto y cruces poco habituales para la afición mexicana.

La actividad comenzará este viernes 30 de enero en la Arena México, donde Johnny TV y el equipo de MxM TV, integrado por Mansoor y Mason Madden, harán su presentación enfrentando a un trío rudo conformado por Los Hermanos Chávez y Soberano Jr. El choque marcará el primer capítulo de la visita de las estrellas internacionales al territorio del CMLL.

(X / @CMLL_OFICIAL)
(X / @CMLL_OFICIAL)

Esa misma noche, el foco estará puesto en el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, ya que Claudio Castagnoli expondrá el cinturón ante Xelhua, quien aseguró que su objetivo es regresar la presea a la empresa conocida como la ‘Seria y Estable’. El duelo representa una prueba clave para el campeón frente a un rival que busca consolidarse en los planos estelares.

(X / @CMLL_OFICIAL)
(X / @CMLL_OFICIAL)

El evento del viernes también contará con un atractivo combate estelar. Volador Jr., Último Guerrero y Difunto unirán fuerzas para medirse ante el Sky Team, integrado por Místico, Máscara Dorada y Neón, en un duelo que enfrentará experiencia y rudeza contra velocidad y espectacularidad.

(X / @CMLL_OFICIAL)
(X / @CMLL_OFICIAL)

La gira continuará el sábado 31 de enero en la Arena Coliseo, ubicada en Perú 77, donde nuevamente las figuras de AEW subirán al ring. En esta función, Johnny TV y MxM TV (Mansoor y Mason Madden) se enfrentarán al Galeón Fantasma, equipo conformado por Difunto, Barboza y Furia Roja, en un choque que promete intensidad y estilo contrastante.

Por su parte, Claudio Castagnoli volverá a la acción en un combate de Fatal Four Way Match, donde se medirá ante Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario y Euforia, en una lucha sin descalificación que pondrá a prueba su resistencia y capacidad estratégica.

(X / @CMLL_OFICIAL)
(X / @CMLL_OFICIAL)

La visita de las estrellas internacionales cerrará el domingo 1 de febrero en la Arena México. En esta ocasión, Johnny TV y MxM TV (Mansoor y Mason Madden) cambiarán de bando para integrarse a un equipo completamente técnico, encabezado por Atlantis Jr., quien estará acompañado por Flip Gordon y Neón, dando forma a un choque que promete dividir opiniones entre los aficionados.

(X / @CMLL_OFICIAL)
(X / @CMLL_OFICIAL)

Con estos eventos, el CMLL y AEW refuerzan su relación y ofrecen a la afición una semana cargada de duelos especiales, títulos en juego y combinaciones inéditas que elevan la expectativa en ambas arenas.

Temas Relacionados

Johnny TVMason MaddenClaudio CastagnoliMansoorCMLLAEWLucha LibreArena MéxicoArena Coliseomexico-deportes

Más Noticias

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

El ex delantero de Chivas anotó sus primeros goles en la lista costarricense, donde comparte equipo con Ronaldo Cisneros

Ángel Zaldívar se estrena con

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”

Ambos pugilistas se medirán el próximo el 2 de mayo en la T-Mobile Arena

Papá de David Benavidez lanza

CONCACAF Champions Cup 2026: con estos jugadores Toluca se prepara para el torneo

Después de conseguir el bicampeonato en la Liga Mx, los Diablos van en búsqueda del título continental

CONCACAF Champions Cup 2026: con

Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”

Aunque la creadora de contenido ha externado su intención de pelear con otras actrices y gente del espectáculo, le cerró la puerta a peleadoras formadas

Alana Flores rechaza a la

Entre América y el Tri: Ramón Juárez no pierde de vista el Mundial 2026

Sin adelantarse a escenarios, Juárez apuesta por el trabajo y la constancia como base para mantenerse en consideración rumbo a la Copa del Mundo 2026

Entre América y el Tri:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 100 toneladas de

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Quién es “El Chino Arce”, líder de Los Salazar ligado a Los Chapitos y detenido en Sonora

Revelan que agentes del FBI sí capturaron a Ryan Wedding en México: “Una redada secreta”

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles anuncia sexta y

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

The Warning y Carín León: ¿Lanzan nueva canción juntos en 2026? Esto es lo que se sabe

Niegan amparo a Ocesa para evitar imputaciones por la muerte de periodistas en el Axe Ceremonia 2025

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

Montserrat Oliver sufre discriminación en EEUU al intentar comprar un caballo: “Me hicieron ese racismo”

DEPORTES

Ángel Zaldívar se estrena con

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”

CONCACAF Champions Cup 2026: con estos jugadores Toluca se prepara para el torneo

Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”

Entre América y el Tri: Ramón Juárez no pierde de vista el Mundial 2026