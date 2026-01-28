Napoli vs Chelsea: dónde y cuándo ver en México el partido de la Champions League

(REUTERS/Ciro De Luca)

La fase de liga de la Champions League llega a su cierre con la Jornada 8, una fecha decisiva en la que Napoli y Chelsea se enfrentarán con escenarios contrastantes pero con la misma urgencia: definir su continuidad en el torneo.

El duelo se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona y forma parte de la agenda simultánea que marcará el destino de varios clubes rumbo a las eliminatorias.

Napoli, obligado a sumar y depender de otros resultados

El conjunto italiano afronta el compromiso ubicado en la posición 25 de la tabla general, con ocho puntos y una diferencia de goles de -5. El empate 1-1 ante Copenhague en la jornada anterior dejó al Napoli con un margen reducido de maniobra en esta última fecha.

Para mantener vivas sus aspiraciones, el equipo necesita al menos un empate, aunque la victoria es el escenario más favorable. Aun así, su clasificación no depende únicamente de su resultado, ya que deberá esperar combinaciones en otros encuentros, particularmente los de clubes como Olympiacos o Athletic Club. Un tropiezo podría significar su eliminación directa del certamen.

Chelsea busca asegurar su pase directo a octavos

Del otro lado, Chelsea llega con una posición más sólida. Los Blues ocupan el octavo lugar con 13 unidades y una diferencia de goles de +6, tras imponerse 1-0 a Pafos en la jornada previa. Ese resultado los colocó en zona de clasificación directa a los octavos de final.

El equipo inglés necesita sumar para evitar cualquier riesgo en la recta final. Un triunfo o un empate podría ser suficiente, siempre y cuando otros contendientes cercanos en la tabla, como Barcelona, Sporting de Lisboa o Manchester City, no los superen en puntos o diferencia de goles al término de la jornada.

¿Cuándo y dónde ver Napoli vs Chelsea en México?

El partido entre Napoli y Chelsea se jugará el miércoles 28 de enero a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el marco de la última jornada de la fase de liga de la Champions League.

La transmisión en vivo estará disponible a través de HBO Max y el canal Space.