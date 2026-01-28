Carlos Salcido explica la razón por la que los futbolistas se divorcian tras retirarse de las canchas: “Yo lo viví” (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Carlos Salcido, exjugador de la Selección Mexicana y referente de Chivas, advirtió que el retiro profesional representa un desafío personal para muchos futbolistas que deciden terminar su etapa en las canchas y empezar otro estilo de vida. Recientemente, el actual embajador del Mundial 2026 se sinceró sobre una de las etapas más complicadas que vivió tras colgar los botines.

En declaraciones al Podcast Capitán Financiero, subrayó que la transición fuera de las canchas puede desencadenar cambios drásticos en la dinámica familiar, llegando incluso a provocar divorcios.

Salcido se separó de Ana María Ornelas, quien fue su pareja por años y tuvo un hijo. Y es que, a lo largo de su carrera como futbolista, el ex goleador protagonizó diferentes escándalos extra cancha, como la ocasión que se reveló detalles de una fiesta que se realizó en la concentración de la Selección Mexicana.

Pero, desde la perspectiva del ex jugador de Veracruz, el divorcio entre los futbolistas retirados llega por otras cuestiones que implican la dinámica en el hogar.

Carlos Salcido compartió detalles de su divorcio

Según compartió desde su propia experiencia, el divorcio llegó por dinámicas con la pareja. “La gente piensa que el retiro es solo dejar de jugar fútbol, pero algunos no saben lo que significa vivir esa transición”, afirmó Salcido en el Podcast Capitán Financiero.

“Yo me di cuenta porque un porcentaje de futbolistas se convierten en exfutbolistas. Parece un tema muy tonto, yo lo viví mucho, porque con mi esposa empezaron a cambiar muchas cosas. Era un tema desde los 15 años”, precisó.

El exfutbolista explicó que, tras casi dos décadas de carrera, el tiempo que compartía en casa era escaso, lo que hacía que la convivencia con su pareja fuera limitada. “Duré 18 o 19 años jugando fútbol y después de retirado empecé a vivir 24 horas con mi esposa”, relató en el podcast. “Haz de cuenta que volvimos a ser novios, haz de cuenta que volvimos a casarnos, haz de cuenta que empecé a ver sus imperfecciones y ella también las mías”.

Salcido detalló que ese reencuentro permanente con la pareja significa un ajuste inesperado. “Entonces te encuentras con un tema que vuelves y eso es muy difícil. No es broma, más que no extrañas, es cuánto tiempo”, indicó en el Podcast Capitán Financiero.

Según el exjugador, la convivencia intensiva tras dejar el fútbol puede provocar tensiones nuevas si no se afronta con preparación emocional. “Es complicado porque empiezas a pelear, a tener diferencias, y esos pequeños conflictos diarios pueden crecer hasta convertirse en dificultades mayores”, concluyó Salcido en el Podcast Capitán Financiero, e invitó a la reflexión sobre la importancia de anticipar los retos familiares que implica la vida después del retiro.