Atlantis Jr. somete a Niebla Roja con su propia llave y reafirma su reinado histórico en la Arena México

El campeón sorprendió al aplicar “La Mecedora” para sellar la victoria. (Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La Arena México fue escenario de una noche clave en la carrera de Atlantis Jr., quien este martes 27 de enero volvió a demostrar por qué es uno de los estandartes de la nueva generación del Consejo Mundial de Lucha Libre.

El llamado Heredero de la Atlántida defendió con éxito el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto del CMLL tras imponerse a Niebla Roja en un duelo intenso, marcado por resistencia, estrategia y un cierre que sorprendió al público.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

El combate fue una auténtica prueba de carácter. Niebla Roja llevó al límite al monarca con castigos constantes y dominio prolongado, pero Atlantis Jr. supo resistir y esperar el momento exacto para revertir la situación.

El desenlace llegó cuando el campeón aplicó “La Mecedora”, la misma llave de rendición característica de su rival, obligándolo a rendirse en el centro del ring, en una escena que dejó huella en la Catedral de la Lucha Libre.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Tras la victoria, Atlantis Jr. reconoció el nivel de su oponente y dejó clara la relevancia del triunfo.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

“Niebla Roja no por nada es doble campeón. Creo que es la pareja más fuerte. Creo que son unos Rudos que están en su mejor momento. Y hoy reconozco a Niebla Roja. Creo que, eh, me demostró por qué es campeón, pero yo también le demostré por qué soy campeón semicompleto. Y ahora creo que en esta noche me gané esa oportunidad por la que he estado pidiendo durante toda mi carrera: una lucha titular por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial con mi papá. Niebla Roja, hoy te demostré y creo que hoy me gané esa oportunidad. Así como yo te di esta oportunidad por este campeonato, creo que los Chávez me tienen que aceptar ese duelo de campeonatos”.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

El campeón también explicó el planteamiento que le permitió salir adelante en un combate tan exigente.

“Para este tipo de luchas tienes que venir bien preparado, tienes que estudiar al rival, tienes que poner diferentes circunstancias. Si me hace esto, ¿Cómo contrarrestar? Entonces, creo que ya tenía planeado lo de la máscara. No me importó si se me veía un poquito la cara, yo quería defender este campeonato a capa y espada y así fue, con la, con el apoyo de la gente, con mi papá a un lado. Creo que eso me, me motivó a salir victorioso”.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Finalmente, Atlantis Jr. dejó clara su visión internacional respecto al campeonato que ostenta.

Foto: (Diego Cedrix)

“Yo ya tuve el valor de ir a Estados Unidos, retar a un campeón y traerme ese campeonato. ¿Por qué no? Que alguien venga a mi casa y exponerlo allá. Creo que eso hace que un luchador vaya creciendo como luchador profesional. No quiero defender este título nada más en territorio mexicano. Quiero que se exponga en Japón, en Londres o en cualquier parte del mundo. Para eso están los campeonatos", finalizó.

El Heredero de la Atlántida logró derrotar a uno de los Hermanos Chávez y lograr conservar su presea como Campeón Mundial Histórico Semicompleto del CMLL. Crédito: Jesús F. Beltrán / Diego Cedrix - CMLL

La lucha semifinal volvió a dejar una historia repetida para El Galeón Fantasma. Difunto, Barboza y Furia Roja sumaron su tercera descalificación consecutiva luego de excederse en rudezas frente a Titán, Templario y Esfinge. El momento más tenso se vivió cuando Furia Roja desenmascaró a Esfinge, acción que provocó la inmediata intervención del réferi y la descalificación del bando rudo.

Foto: (Diego Cedrix)

Foto: (Diego Cedrix)

En el evento especial de la noche, Capitán Suicida, Hijo del Pantera y Valiente Jr. lograron contener los embates de Virus, Guerrero Maya Jr. y Vegas Depredador. La coordinación del equipo técnico fue clave para neutralizar la experiencia de sus rivales y asegurar una victoria que les permitió salir con el brazo en alto.

Foto: (Diego Cedrix)

La lucha de Amazonas evidenció la ruptura total en Las Artemisas. Los errores y la falta de entendimiento volvieron a costarles el combate, mientras que Princesa Sugehit encaró directamente a Marcela y La Magnífica tras la derrota. Del lado contrario, Tessa Blanchard, Kira y Tabata dominaron gran parte del encuentro y se llevaron el triunfo sin mayores complicaciones.

Foto: (Diego Cedrix)

En el Match Relámpago, el poder físico de Infarto fue determinante. El luchador lagunero impuso condiciones con castigos contundentes y logró neutralizar a Fuego antes de que se agotara el tiempo reglamentario.

Foto: (Diego Cedrix)

La función arrancó con una victoria para Angelito y Galaxy, quienes aprovecharon su velocidad, agilidad y recursos aéreos para superar a Minos I y Minos II, marcando desde temprano el ritmo de una noche completa en la Catedral de la Lucha Libre.