Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

La fiebre por el tapatío regresó a los fanáticos mexicanos tras el anuncio de su regreso a la F1

(Cadillac)
(Cadillac)

La expectativa por el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la máxima categoría del automovilismo ha alcanzado niveles sin precedentes. Con su integración a la nueva escudería Cadillac, el impacto mediático del piloto tapatío promete sacudir no solo las pistas, sino también el mercado de la moda deportiva en México, Latinoamérica y Estados Unidos.

La escudería estadounidense ya ha comenzado a revelar los primeros detalles de la indumentaria oficial, y todo apunta a que la mercancía será un éxito comercial absoluto, sobre todo con la afición mexicana.

Una combinación entre el lujo y la velocidad

Durante la primera jornada de los test de Barcelona, Cadillac aprovechó la atención global para presumir la nueva indumentaria que portará el equipo. La gran sorpresa es la alianza estratégica con la firma estadounidense Tommy Hilfiger, que no solo se ha convertido en el patrocinador principal de la escudería, sino que ha cerrado un acuerdo exclusivo con Pérez para que este sea su embajador oficial en la Fórmula 1.

(Instagram / @cadillacf1)
(Instagram / @cadillacf1)

En las redes sociales del equipo, se compartieron imágenes donde Checo Pérez, junto a su compañero titular Valtteri Bottas y el piloto reserva Guanyu Zhou, posaron con la primera playera oficial.

El diseño destaca por un cuello redondo elegante y minimalista, una estética que recuerda a las piezas que en su momento vistió la leyenda Lewis Hamilton durante su etapa en Mercedes. Además de la playera, Checo fue captado luciendo una chamarra con los logotipos de los patrocinadores, una prenda que ya genera suspiros entre los coleccionistas por su corte moderno y funcional.

Los detalles del diseño

Aunque el piloto mexicano ha mantenido un perfil sobrio utilizando gorras negras durante las pruebas, su compañero Valtteri Bottas ya dio un adelanto de lo que los fans pueden esperar.

(Cadillac)
(Cadillac)

Bottas lució una gorra personalizada con su número 77, fabricada por Tommy Hilfiger, la cual incluye las icónicas franjas en rojo, blanco y azul de la marca. Se espera que próximamente se revele la versión personalizada para Checo con su emblemático número 11.

Anteriormente, en los promocionales del anuncio de Pérez como embajador, se dejó ver una playera tipo polo en color blanco, también con el dorsal 11, confirmando que la colección buscará equilibrar el rendimiento deportivo con el estilo lifestyle característico de Hilfiger.

(Cadillac)
(Cadillac)

¿Cuánto Costará Vestirse como “Checo”?

Aunque el apartado de Cadillac aún no está habilitado en la tienda virtual de la Fórmula 1 ni en el sitio oficial del equipo, es posible realizar un ejercicio de estimación basado en el catálogo actual de Tommy Hilfiger. Si planeas destinar tus ahorros a la “Checomanía”, estos son los precios aproximados que podrías enfrentar:

Playera cuello redondo$1,000 – $1,600

Playera tipo polo$1,500 – $1,900

Chamarra oficial$7,500 – $7,700

Gorra personalizada$900 – $1,300

Los precios son aproximados a artículos parecidos en la página oficial de la tienda pues aún no se oficializa la venta de la mercancía. Asimismo, se espera que se lance la colección completa el próximo 8 de febrero durante el medio tiempo del Super Bowl en donde se adelantó que se mostrará el monoplaza que utilizarán los pilotos para la temporada 2026.

