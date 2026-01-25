¿Peligra su puesto en la Selección Mexicana? Técnico del Milan asegura que aún falta para el regreso de Santi Gimenez

El italiano ha tenido que modificar su esquema de juego por la lesión del mexicano. (Especial)

Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, aseguró que Santiago Giménez muestra un avance favorable en su recuperación de la lesión de tobillo, aunque subrayó que todavía falta tiempo para que el delantero mexicano vuelva a las canchas.

Allegri se refirió al tema en la rueda de prensa previa al partido ante la Roma, enfatizando que, si bien el atacante progresa bien, las expectativas de un regreso inmediato deben mantenerse bajo control, por lo que aún es temprano para asegurar una fecha de regreso a las canchas, situación que también preocupa al cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

La carrera del mexicano en Italia no ha sido como esperaba. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Un momento complicado para el ‘Bebote’

La lesión en el tobillo de Giménez ocurrió el pasado 28 de octubre, durante la Jornada 9 de la Serie A, en un encuentro contra el Atalanta, donde tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 62.

Desde esa fecha, el delantero se ha mantenido fuera de la actividad competitiva por casi tres meses, una ausencia que ha impactado tanto al club como a la Selección Mexicana y que, para muchos, condiciona su llamado para acudir a la Copa del Mundo 2026 en casa.

Durante este periodo, Giménez se ha perdido un total de 14 partidos oficiales con el AC Milan, entre compromisos de la Serie A, la Supercopa de Italia y la Copa Italia. Asimismo, su inactividad le impidió participar en los amistosos que la Selección Mexicana jugó ante Uruguay y Paraguay durante la Fecha FIFA de noviembre.

Las alarmas se encendieron cuando se reportó la lesión del delantero. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Previo a la lesión, el atacante mexicano había disputado 11 encuentros con el conjunto milanista, acumulando 768 minutos de juego. Su aportación incluyó un gol y dos asistencias, datos que reflejaban un papel activo en el esquema del AC Milan.

En la actualidad, el equipo ocupa la segunda posición de la tabla en la Serie A con 46 puntos, a seis del líder Inter, y cuenta con un partido pendiente. La dirección deportiva y el cuerpo técnico consideran fundamental el regreso de Giménez como refuerzo para la recta final del campeonato.

La reincorporación del delantero podría suponer un impulso importante para el cierre de la temporada, siempre que la evolución médica siga su curso y los plazos previstos se cumplan.

En Italia se han dispersado rumores de que la directiva rojinergra no está satisfecha con su desempeño. (REUTERS/Daniele Mascolo)

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Con el inicio del año mundialista, la Selección Mexicana de Fútbol, dirigida por Javier “Vasco” Aguirre, ha puesto en marcha un ambicioso calendario de preparación. Tras un arranque sólido en enero, el combinado nacional se prepara para enfrentar a potencias europeas y africanas antes de su debut oficial en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La actividad del Tri comenzó este 22 de enero con una victoria ante Panamá, y hoy 25 de enero cierran su gira por Sudamérica enfrentando a Bolivia en Santa Cruz. Estos partidos sirven para observar a jugadores de la liga local antes de que se integren las figuras que militan en Europa para las Fechas FIFA de marzo.

Amistoso 25 de enero vs. Bolivia en Santa Cruz, Bolivia

Amistoso 25 de febrero vs. Islandia en el Estadio Corregidora, Querétaro

Fecha FIFA 28 de marzo vs. Portugal en el Estadio Azteca, CDMX

Fecha FIFA 31 de marzo vs. Bélgica en el Soldier Field, de Chicago