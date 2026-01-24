México Deportes

WWE Saturday Night’s Main Event en vivo hoy 24 de enero: a qué hora y dónde verlo desde México

El histórico especial marcará el arranque del año rumbo a Royal Rumble

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

WWE dará inicio a su calendario de grandes eventos en 2026 con la celebración de Saturday Night’s Main Event, un especial que no solo marcará el arranque del año para la empresa, sino que también representará la edición número 43 de un concepto histórico que vio la luz por primera vez en 1985 y que con el paso de los años se convirtió en un clásico de la lucha libre profesional.

La función servirá como la primera gran escala en el camino hacia Royal Rumble, uno de los eventos más importantes del calendario anual. En ese contexto, el espectáculo tendrá un combate clave que podría cambiar el rumbo de la escena estelar, ya que se llevará a cabo una lucha Fatal de 4 Esquinas para definir al próximo retador al Campeonato de WWE, actualmente en manos de Drew McIntyre.

Randy Orton, Trick Williams, Damian Priest y Sami Zayn serán los protagonistas de ese choque decisivo, en el que solo uno saldrá con el derecho de disputar el título en Royal Rumble. La combinación de experiencia, fuerza y popularidad entre los competidores anticipa un duelo impredecible y de alto impacto.

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

Otro de los combates que más expectativa genera es el enfrentamiento entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura, un duelo que ya se ha convertido en un auténtico “derby” dentro de la lucha libre moderna. Para muchos aficionados, este choque podría representar el inicio del tramo final en la carrera de Styles, lo que añade una carga emocional especial al combate.

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

La cartelera también incluye un atractivo duelo por el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE, donde Rhea Ripley e Iyo Sky se medirán ante Liv Morgan y Roxanne Perez, además del combate individual entre Cody Rhodes y Jacob Fatu, que promete intensidad y choque de estilos.

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

La edición anterior de Saturday Night’s Main Event quedó marcada por el retiro de John Cena, lo que elevó las expectativas para esta nueva entrega. La afición espera que el evento de 2026 mantenga ese nivel de trascendencia y deje momentos que sean recordados a lo largo del año.

(Cortesía WWE)
(Cortesía WWE)

El evento se celebrará el sábado 24 de enero de 2026 en el Bell Centre de Montreal, Quebec, Canadá, con inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de WWE, lo que permitirá que aficionados de todo el mundo sigan este arranque estelar del año luchístico.

Temas Relacionados

WWELucha LibreSaturday Night’s Main Eventmexico-deportes

