Los debuts juveniles que marcaron el inicio del Clausura 2026 en la Liga MX

Cuatro jugadores jóvenes debutaron en la Liga MX durante el inicio del torneo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX estuvo marcado por el debut de futbolistas jóvenes que sumaron sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano.

Las apariciones se concentraron durante las Jornadas 1 y 2, mientras que en la Jornada 3 no se registraron estrenos oficiales, de acuerdo con los registros del torneo.

En total, cuatro jugadores tuvieron su primera participación en Primera División durante las primeras semanas de competencia, distribuidos en distintos encuentros y con minutos variables dentro de sus respectivos equipos.

Pachuca abre el torneo con un debut juvenil

Cristóbal Hernández. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cristóbal Hernández. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El primer debut del Clausura 2026 se registró en la Jornada 1, cuando Pachuca dio ingreso a Cristóbal Hernández, delantero de 18 años, en el partido ante Chivas.

El atacante entró de cambio al minuto 67 y disputó sus primeros minutos oficiales con el primer equipo de los Tuzos en un encuentro de liga.

Con esta aparición, el club hidalguense volvió a registrar debuts en Liga MX tras un torneo sin estrenos. Durante el Apertura 2025, Pachuca no presentó jugadores debutantes, una situación que no se había repetido en los últimos 16 años, según el historial del club.

Mazatlán, Santos Laguna y Toluca suman estrenos en la Jornada 2

Francisco Pumpido. (Instagram / @fran.pumpido)
Francisco Pumpido. (Instagram / @fran.pumpido)

La Jornada 2 del torneo concentró la mayor cantidad de debutantes. Mazatlán registró la aparición de Jaime Estrada, delantero de 18 años, quien ingresó al minuto 79 en el encuentro frente a Puebla, sumando así sus primeros minutos en la primera división.

En el mismo fin de semana, Santos Laguna presentó a Kevin Picón, defensor de 21 años, quien fue titular en el partido ante Toluca. Picón disputó el primer tiempo y fue sustituido al inicio de la segunda mitad, completando su debut como parte del once inicial.

Ese mismo encuentro también marcó el estreno de Francisco Pumpido con Toluca. El mediocampista de 21 años inició el partido frente a Santos Laguna y tuvo participación durante los primeros 45 minutos, registrando su primera aparición oficial en la Primera División.

Para la Jornada 3 del Clausura 2026 no se reportaron debuts de nuevos jugadores, por lo que el balance de las primeras tres fechas quedó conformado por cuatro futbolistas jóvenes que comenzaron su trayectoria en el futbol mexicano durante el inicio del torneo.

