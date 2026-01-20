Quién es Emma Watson, jugadora que llegó este domingo a Monterrey para firmar con Tigres Femenil

La mediocampista con experiencia en la selección de Escocia se someterá a pruebas médicas para poder oficializar su fichaje con las Amazonas. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

La mediocampista escocesa, Emma Watson, aterrizó este domingo 18 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para cerrar los últimos detalles de su contrato y convertirse en nueva jugadora de Tigres Femenil.

Con 19 años de edad, la ex futbolista del Crystal Palace, llega con el objetivo claro de ayudar a las Amazonas a fortalecer el centro de la cancha y conseguir el bicampeonato.

A pesar que aún no se ha dado a conocer el fichaje de forma oficial, se espera que en los próximos días cuando se someta a las pruebas médicas, se concrete el traspaso al conjunto felino.

Trayectoria de Emma Watson

La mediocampista ha pasado por equipos como Manchester United y Crystal Palace en Inglaterra. (REUTERS/Russell Cheyne)

Emma Watson es una mediocampista que comenzó su carrera en las juveniles del Rangers FC, donde su rápido ascenso la llevó a debutar con el primer equipo antes de fichar por el Manchester United en 2023.

Posteriormente, la directiva de las Red Devils decidió cederla al Everton y más adelante, al Crystal Palace.

Con este último equipo, durante la temporada 2025-2026, brilló con dos goles y una asistencia en ocho partidos, lo que le valió el premio a Jugadora del Mes en octubre.

A nivel internacional, Watson suma más de diez partidos con la selección mayor de Escocia y se ha convertido en una pieza importante de su mediocampo.

Su estilo de juego se caracteriza por su dinamismo, visión de juego y habilidad para recuperar y distribuir balones en el mediocampo.

Refuerzos de Tigres para este Clausura 2026

La jugadora colombiana fue subcampeona en la Copa América Femenina 2025. (Instagram: Ilana Izquierdo)

A pesar de haber conseguido el campeonato del Apertura 2025 frente al América, las Amazonas continúan reforzando su plantilla de cara a lo que será esta temporada, la cual ya comenzó desde la primera semana de enero.

Para esta campaña, Tigres decidió poner sus fichas en cuatro jugadoras con calidad de selección como Myra Delgadillo, Mariza Nascimento, Ilana Izquierdo , y ahora Emma Watson.

En este comienzo de temporada, las felinas han batallado para encontrar buenos resultados, pues en su enfrentamiento más reciente igualaron ante las Esmeraldas de León y en estos momentos se encuentra fuera de puestos de liguilla.

El más ganador en la historia de la Liga Mx Femenil

Desde la creación de la liga, Tigres ha sido el equipo más dominante. (IG Jenni Hermoso)

Tigres Femenil ha consolidado su legado como el equipo más dominante de la Liga MX Femenil desde su creación en 2017 y, aunque no fueron las primeras campeonas, construyeron una hegemonía impresionante con múltiples títulos y un estilo de juego vistoso para el aficionado.

A lo largo de toda la historia, las Amazonas han sumado 7 títulos de Liga Mx (Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023, Apertura 2025) y 3 Campeón de Campeonas.

Por ello, el conjunto felino sigue reforzándose con jugadoras de talla internacional con miras a seguir aumentando su legado dentro de la competición.