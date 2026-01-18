Jorge Sánchez suena para llegar al Paok de Grecia

En la transmisión del partido entre Cruz Azul y Puebla, se dio a conocer que el club griego está interesado en el futbolista mexicano. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, actual jugador de Cruz Azul, ha captado la atención del PAOK de Grecia de cara al cierre del mercado invernal.

Durante la transmisión del encuentro Cruz Azul vs. Puebla, el periodista Adrián Esparza Oteo de TUDN dio a conocer que el club griego ya realizó un primer sondeo por el seleccionado nacional. Sin embargo, aún no existe una oferta concreta para llevarse al defensa mexicano.

En caso de concretarse este fichaje, Jorge Sánchez llegaría a su tercer equipo en Europa tras haber formado parte del Ajax y del Porto, pero nunca pudo consolidarse dentro del viejo continente.

Actualidad del Paok de Grecia

El equipo griego se encuentra en la segunda posición de su liga local y se encuentra vivo en la Europa League. (AFP)

El PAOK ocupa actualmente la segunda posición de la Superliga griega con 38 puntos, a solo uno del líder Olympiacos con 39 unidades. El equipo sigue vivo en la UEFA Europa League con opciones de entrar a los playoffs y disputa las semifinales de la Copa de Grecia.

Jorge Sánchez se uniría a Orbelín Pineda como los únicos mexicanos presentes en el fútbol griego, formando una dupla nacional que elevaría el perfil azteca en la liga helénica.

El titular por derecha del equipo es el inglés Jonjoe Kenny , quien suma apenas una asistencia en 13 partidos ligueros, por lo que el mexicano tendría la oportunidad de ser titular y tomar nivel de cara a lo que será el Mundial 2026.

Alarma en la Máquina

La Máquina busca un reemplazo en caso de que Jorge salga del equipo. (REUTERS/Mohammed Salem)

Si finalmente llega una oferta atractiva del PAOK por Jorge Sánchez, tanto para el club como para el jugador, la directiva cementera tendrá que trabajar a marchas forzadas en búsqueda de un lateral derecho para reemplazarlo

Cabe mencionar que el reglamento de la Liga MX establece que el período de registro FIFA para el Clausura 2026 concluye el 9 de febrero a las 19:00 horas, por lo que después de esa fecha ninguno de los equipos podrá inscribir jugadores para la presente temporada.

Sin embargo, habrá que esperar cómo evoluciona el tema del lateral mexicano para ver si emigra a Europa o se queda finalmente en la liga mexicana.

Meta mundialista

El objetivo principal de Jorge es ser titular en la próxima Copa del Mundo. (Foto: Twitter@NotaZacatecas)

Aunque el salto a Europa impulsaría la carrera de Jorge Sánchez, el lateral mexicano prioriza su participación en el Mundial de 2026 con el tricolor.

En las últimas semanas, Javier Aguirre lo convocó para los amistosos de este enero ante Panamá y Bolivia.

El hecho de emigrar a Europa podría ser un riesgo para el defensa, quien hoy es la opción principal en el once titular de la selección por la banda de la derecha.

Sin embargo, a pesar de que no tendría la titularidad garantizada en Grecia, competir en torneos como la Europa League podría elevar su nivel y prepararlo mejor para la Copa del Mundo.