México Deportes

Jorge Sánchez suena para llegar al Paok de Grecia

En la transmisión del partido entre Cruz Azul y Puebla, se dio a conocer que el club griego está interesado en el futbolista mexicano

Guardar
En la transmisión del partido
En la transmisión del partido entre Cruz Azul y Puebla, se dio a conocer que el club griego está interesado en el futbolista mexicano. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, actual jugador de Cruz Azul, ha captado la atención del PAOK de Grecia de cara al cierre del mercado invernal.

Durante la transmisión del encuentro Cruz Azul vs. Puebla, el periodista Adrián Esparza Oteo de TUDN dio a conocer que el club griego ya realizó un primer sondeo por el seleccionado nacional. Sin embargo, aún no existe una oferta concreta para llevarse al defensa mexicano.

En caso de concretarse este fichaje, Jorge Sánchez llegaría a su tercer equipo en Europa tras haber formado parte del Ajax y del Porto, pero nunca pudo consolidarse dentro del viejo continente.

Actualidad del Paok de Grecia

El equipo griego se encuentra
El equipo griego se encuentra en la segunda posición de su liga local y se encuentra vivo en la Europa League. (AFP)

El PAOK ocupa actualmente la segunda posición de la Superliga griega con 38 puntos, a solo uno del líder Olympiacos con 39 unidades. El equipo sigue vivo en la UEFA Europa League con opciones de entrar a los playoffs y disputa las semifinales de la Copa de Grecia.

Jorge Sánchez se uniría a Orbelín Pineda como los únicos mexicanos presentes en el fútbol griego, formando una dupla nacional que elevaría el perfil azteca en la liga helénica.

El titular por derecha del equipo es el inglés Jonjoe Kenny , quien suma apenas una asistencia en 13 partidos ligueros, por lo que el mexicano tendría la oportunidad de ser titular y tomar nivel de cara a lo que será el Mundial 2026.

Alarma en la Máquina

La Máquina busca un reemplazo
La Máquina busca un reemplazo en caso de que Jorge salga del equipo. (REUTERS/Mohammed Salem)

Si finalmente llega una oferta atractiva del PAOK por Jorge Sánchez, tanto para el club como para el jugador, la directiva cementera tendrá que trabajar a marchas forzadas en búsqueda de un lateral derecho para reemplazarlo

Cabe mencionar que el reglamento de la Liga MX establece que el período de registro FIFA para el Clausura 2026 concluye el 9 de febrero a las 19:00 horas, por lo que después de esa fecha ninguno de los equipos podrá inscribir jugadores para la presente temporada.

Sin embargo, habrá que esperar cómo evoluciona el tema del lateral mexicano para ver si emigra a Europa o se queda finalmente en la liga mexicana.

Meta mundialista

El objetivo principal de Jorge
El objetivo principal de Jorge es ser titular en la próxima Copa del Mundo. (Foto: Twitter@NotaZacatecas)

Aunque el salto a Europa impulsaría la carrera de Jorge Sánchez, el lateral mexicano prioriza su participación en el Mundial de 2026 con el tricolor.

En las últimas semanas, Javier Aguirre lo convocó para los amistosos de este enero ante Panamá y Bolivia.

El hecho de emigrar a Europa podría ser un riesgo para el defensa, quien hoy es la opción principal en el once titular de la selección por la banda de la derecha.

Sin embargo, a pesar de que no tendría la titularidad garantizada en Grecia, competir en torneos como la Europa League podría elevar su nivel y prepararlo mejor para la Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Jorge SánchezCruz AzulPaokGreciaSelección mexicanamexico-deportes

Más Noticias

Bandido y Komander conquistan la Coliseo y hacen caer a Místico y Máscara Dorada

El público capitalino apoyó a los representantes de AEW en una lucha llena de riesgo

Bandido y Komander conquistan la

Renata Zarazúa vs Marie Bouzková: cuándo y dónde ver el debut de la tenista mexicana en el Australian Open

La tenista mexicana buscará superar la primera ronda del certamen para medirse a Iga Swiatek en la siguiente fase

Renata Zarazúa vs Marie Bouzková:

Humberto Nájera brilla con medalla de bronce en los 200 m dorso de la TYR Pro Swim Series en Austin

El dorsista mexicano se coloca como uno de los máximos exponentes de la natación en México rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Humberto Nájera brilla con medalla

Revelan las canciones con las que competirá Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

La elección de la pista musical y el vestuario son elementos indispensables en el patinaje artístico a la hora de evaluar la rutina

Revelan las canciones con las

Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco representarán a México en la Serie del Caribe

Por segunda ocasión en la temporada, Lorenzo Bundy y Benjamín Gil se enfrentarán en un juego por un campeonato

Tomateros de Culiacán y Charros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a hombre asesinado en

Identifican a hombre asesinado en Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa

Reclutamiento forzado de menores: infancias de hasta 8 años son víctimas del crimen organizado

Qué son los Jammers, los dispositivos que ponen en juego la aviación y las operaciones militares

Exagente de la DEA considera que EEUU insistiría en capturar a líderes narco en México

¿Quién es “El Compa Omar”, el expolicía ligado a El Mayo Zambada que hoy es buscado por ICE?

ENTRETENIMIENTO

“De los cucarachos infieles”: María

“De los cucarachos infieles”: María León y Julia Medina explican de qué va su nueva canción “Las Damas y el Vagabundo”

Vadhir Derbez cantó con su hemana Aitana canción de Las guerreras K-pop y conquistó a a fans

Jorge Zarza anuncia muerte de icónica reportera de TV Azteca: “Mi abrazo fuerte a su familia”

Lucero anuncia concierto en el Auditorio Nacional para celebrar sus 46 años de carrera

Fallece Martín Olivares, cantante que lanzó un dardo musical contra Ángela Aguilar en defensa de Cazzu

DEPORTES

Bandido y Komander conquistan la

Bandido y Komander conquistan la Coliseo y hacen caer a Místico y Máscara Dorada

Renata Zarazúa vs Marie Bouzková: cuándo y dónde ver el debut de la tenista mexicana en el Australian Open

Humberto Nájera brilla con medalla de bronce en los 200 m dorso de la TYR Pro Swim Series en Austin

Revelan las canciones con las que competirá Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco representarán a México en la Serie del Caribe