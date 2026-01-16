Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

El estadounidense reconoció la calidad de Titán, pero aseguró que el resultado no cambiará. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Arena México volverá a ser escenario de una noche especial este viernes 16 de enero, cuando una de las figuras más espectaculares de la lucha libre internacional, Ricochet, regrese al ring del inmueble de la colonia Doctores para poner en juego su Campeonato Nacional de AEW ante el luchador mexicano Titán. El combate forma parte de la cartelera estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), empresa con la que All Elite Wrestling mantiene una alianza estratégica que ha permitido enfrentamientos inéditos.

Previo a su presentación en la capital del país, el gladiador estadounidense concedió una entrevista exclusiva a Infobae México, en la que habló sobre la importancia de luchar en la empresa más antigua del mundo, el respeto que siente por su rival y el momento que atraviesa dentro de su carrera profesional. Para Ricochet, el duelo ante ‘El Inmortal’ no es uno más, sino un choque entre dos estilos que se conocen desde hace años.

“Titán es una bestia. Titán es increíble. Conozco a Titán desde hace bastante tiempo. Estuvimos juntos en New Japan Pro Wrestling (NJPW), en Super Junior. Tenemos una historia. Nos conocemos. Pero eso no cambia el resultado de este combate. Por muy bueno que sea T-Bone, por muy fenomenal que sea, ahora es mi momento. Es el momento de que Ricochet brille”, expresó el campeón.

El luchador reconoció que, pese a la cercanía que existe entre ambos fuera del cuadrilátero, una vez que suena la campana todo vínculo personal queda de lado. La experiencia, el orgullo y un campeonato en disputa marcan la pauta de un enfrentamiento que promete ser uno de los más intensos del fin de semana.

“Sé que llevo 22 años en la lucha libre, pero aun así, ahora es el momento de que Ricochet brille. Y Titán es un luchador increíble. Incluso diría que es casi amigo mío. Pero aun así, todo eso se va por la borda cuando subimos al ring porque esto está en juego y no va a ninguna parte”, agregó.

Además del compromiso del viernes en la Arena México, Ricochet también participará en las funciones del sábado en la Arena Coliseo y del domingo nuevamente en el máximo recinto del CMLL junto a sus amigos, Toa Liona y Bishop Kaun, por lo que se espera una fuerte respuesta del público mexicano. Lejos de mostrarse intimidado, el estadounidense dejó claro que espera un reconocimiento acorde a su trayectoria.

“Espero que los fans me regalen flores, dinero y regalos porque Ricochet es una leyenda. Ricochet es un futuro miembro del Salón de la Fama. Ricochet es uno de los mejores luchadores que jamás haya pisado un ring. Así que espero que la afición mexicana actúe como tal y respete a Ricochet. Respetarán la exigencia y nos darán nuestras flores proverbiales y literales cada vez que entremos a la arena. Eso es lo que espero”, detalló.

Mucha Lucha y el origen de su nombre: la caricatura que incomodó a Ricochet en sus inicios

Durante la charla, Ricochet también abordó un tema poco conocido sobre el origen de su nombre luchístico y su relación con la caricatura estadounidense ‘Mucha Lucha’, que en su momento le generó incomodidad al compartir nombre con uno de sus personajes.

“Yo diría que no quería ser Ricochet por el programa Lucha Lucha. Yo quería cualquier otra cosa que no fuera Ricochet por el programa Mucha Lucha, pero el día de una lucha me preguntaron cómo me llamaba y simplemente no se me ocurrió nada más. No se me ocurrió nada que sonara bien”; explicó.

Con el paso del tiempo, esa resistencia inicial se transformó en aceptación y orgullo por una identidad que hoy es reconocida a nivel mundial.

Rey Mysterio, la chispa que encendió su amor por la lucha libre mexicana

“Así que el día de la lucha me preguntaron cómo me llamaba y dije Ricochet y dijeron “genial”. Pero ahora me gusta mucho el nombre Ricochet y creo que es diferente y lo aprecio. Al principio no quería ser Ricochet por el programa Mucha Lucha. Pero sí lo vi. Vi a Buena Niña, así que sé que los conozco a todos muy bien”, reconoció.

Finalmente, Ricochet habló sobre sus principales influencias y el impacto que tuvo la lucha libre mexicana en su formación como aficionado desde muy temprana edad, destacando de manera especial a Rey Mysterio.

“Sí, de niño, me conectaron con la lucha libre, sinceramente por la WCW, los Psychosis, los Juventud Guerrera y, obviamente, Rey Mysterio. Y podría seguir, podría, había tantos chicos que trajeron y eso me abrió las puertas a la lucha libre. Así fue como descubrí Lucha Doors y ese estilo de lucha… Repito, Rey Mysterio es quizás mi luchador favorito, o mi segundo favorito, del mundo”, concluyó.