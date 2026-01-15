México Deportes

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

El ex campeón mundial recordó el episodio emocional que vivió cuando fue detenido en Estados Unidos y las acusaciones por sus presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa

Julio César Chávez Jr. se prepara para regresar al boxeo tras su detención en Estados Unidos, en medio del proceso legal que enfrenta por sus presuntos vínculos con grupos de narcotraficantes en México, el hijo del gran campeón mexicano defendió su inocencia.

A semanas de que Chávez Jr. vuelva al cuadrilátero, el propio Junior relató las dificultades emocionales que enfrentó tras ser señalado por sus presuntos vínculos delictivos, también recordó el impacto que le dejó el proceso legal que enfrentó en Estados Unidos.

Por ello, el ex campeón mundial recordó todo lo que vivió en prisión e insistió que es inocente. Cabe recordar que su investigación por parte de la Fiscalía General de la República(FGR) sigue vigente, por lo que no puede abandonar el país.

Chávez Jr. defendió su inocencia ante acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico

En una reciente entrevista con Telemundo, Julio César habló de su situación legal y manifestó confianza en que se resolverá pronto. Sin dar grandes detalles de cuál es su situación legal, precisó que está confiando en que se resolverá la situación.

“Vivo un proceso legal, pero estoy muy confiado porque yo siempre he sido un deportista, siempre he sido una persona limpia, creo que eso está claro y estoy contento porque tengo la oportunidad de boxear y ese tema creo que pronto se va a resolver”, compartió.

Por otra parte, reconoció lo complicado que fue afrontar su detención y posterior deportación de Estados Unidos. “Sí fue difícil porque porque fue algo que nunca esperaba, no contaba, no soy la persona que decían; entonces, fue algo muy difícil emocionalmente para mí, vivir esos días pensando en lo que se decía”, agregó.

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

Pese a la situación que afronta, recordó que su vida ha sido pública desde hace años, así que insistió que su carrera en el boxeo habla más que las presuntas acusaciones que tiene.

“La gente sabe que ya tengo 22 años boxeando, no es un secreto, todos me han visto, toda mi vida ha sido pública, le seguí trabajando duro porque es lo que me gusta y eso ha sido el escaparate, me ha ayudado bastante en todos los sentidos, ya me siento muy bien”, reconoció.

Sobre su preparación para el combate, reconoció las dificultades iniciales para retomar la rutina tras los sucesos recientes. “Me he sentido muy bien, al principio, voy a ser sincero, al inicio me costó mucho trabajo el volver a encarrilarme por todo lo que había pasado, pero seguí trabajando a pesar de a veces no sentirme tan bien. Llegó el momento donde me sentí al 100% física y mentalmente”, afirmó.

¿Qué pasó con la audiencia de Julio César Chávez Jr.?

La audiencia judicial de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo experimentó un nuevo aplazamiento luego de que un juez federal concediera la extensión del plazo para la investigación complementaria, una medida requerida por ambas partes involucradas en el proceso.

Esta decisión, tomada el miércoles 10 de diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, mantiene el proceso legal del boxeador sujeto a escrutinio mientras se desarrollan nuevas diligencias.

La FGR señala a Chávez Jr. por supuesta participación en delincuencia organizada y tráfico de armas, los cuales estarían vinculados con el Cártel de Sinaloa, facción de“Los Chapitos”.

