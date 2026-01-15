México Deportes

Jardine admite que “a la prensa le gustan estos momentos” y reconoce la necesidad de un refuerzo tras caer ante San Luis

El estratega aseguró que el plantel aún no está completo y confirmó que el club trabaja en la incorporación de un refuerzo extranjero

Guardar
André Jardine pidió mesura en
André Jardine pidió mesura en el análisis del rendimiento, tras un partido condicionado por la desventaja numérica. (Cortesía)

El América sufrió un debut complicado en casa al caer 0-2 ante Atlético de San Luis, en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

Tras el encuentro, el director técnico de las Águilas, André Jardine, atendió a los medios para analizar los factores que influyeron en el resultado, hacer un balance del arranque del torneo y confirmar que el equipo aún no está completo, por lo que el club trabaja en la posible llegada de un refuerzo más.

El estratega, además, pidió mesura en la evaluación del rendimiento, tomando en cuenta las circunstancias en las que se desarrolló el partido.

La expulsión de Juárez marcó el rumbo del partido

Jardine reconoció la superioridad del cuadro potosino y explicó que la expulsión temprana de Ramón Juárez influyó de manera determinante en el desarrollo del juego.

El técnico brasileño señaló que jugar con un hombre menos desde los primeros minutos altera cualquier plan y complica a cualquier equipo, más aún ante un rival bien trabajado.

“Felicitar a San Luis por el partido y la victoria. Es complicado hacer una evaluación del inicio; obviamente se analizan los puntos, muy por debajo de lo que queríamos. Hoy son tres puntos que, por cierto, nos harán falta dentro del torneo, pero hay que contextualizar el partido. Jugar con un hombre menos desde los primeros minutos, en todos los lados, cualquier equipo es capaz de complicarte, aún más un equipo bien trabajado, con buenos argumentos”, declaró el técnico azulcrema.

El entrenador añadió que se trató de un partido cerrado y físico, en el que el planteamiento del rival fue efectivo y limitó las opciones del América, por las ausencias y la desventaja numérica.

Jardine pide mesura: demasiado pronto para sacar conclusiones

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ante el inicio del torneo con un empate y una derrota, Jardine consideró prematuro emitir conclusiones definitivas sobre el funcionamiento del equipo. Afirmó que evaluar el desempeño en partidos marcados por expulsiones y bajas puede resultar injusto.

“Creo que la expulsión complicó bastante el partido (…) sería injusto estar haciendo cualquier análisis en este momento; hay que aguardar un poco más”, explicó.

El timonel insistió en que, en condiciones normales, el equipo ha mostrado capacidad para generar y convertir, algo que no se reflejó en este encuentro ni en el duelo anterior, ambos con contextos particulares.

Entre críticas y fichajes: Jardine confirma que América busca un refuerzo

Jardine también se refirió al entorno mediático y a la presión que rodea al club en este arranque del torneo. Admitió que los resultados han generado sensaciones negativas, pero afirmó que internamente existe claridad sobre el camino a seguir.

A la prensa le gustan estos momentos, le pone gasolina al fuego, pero tenemos la certeza de que vamos a tener el equilibrio suficiente; vamos a tener la claridad de seguir buscando evolucionar cada jugador y el equipo, por consecuencia (…) creo que ya podemos prometer a nuestra afición un nivel mayor en la primera fase y, sobre todo, llegar a instancias finales con capacidad de encontrar los objetivos que tenemos”, señaló.

Finalmente, el entrenador confirmó que el club buscará incorporar un refuerzo más, aunque aclaró que el movimiento no es sencillo. Detalló que la posible llegada sería de un jugador extranjero, lo que implicaría liberar una plaza de No Formado en México, por lo que el proceso podría tomar algunos días.

“Ya hablamos. Tengo clara la sensación de que nos falta un movimiento. Dentro del club sabemos que hay que tener un poco de paciencia, no es simple, debe haber una salida siendo extranjero. No está cerrado, hay opciones, no es buen momento para hablar, podría sonar a excusa, debemos de ser críticos”, comentó el estratega brasileño.

Temas Relacionados

André JardineClub AméricaClausura 2026Jornada 2Liga MXAtlético de San Luismexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los mexicanos nominados a los World Archery Awards

El tiro con arco compuesto tuvo un gran año en 2025 y figura con tres nominaciones

Estos son los mexicanos nominados

MJF retiene el campeonato de AEW, pero reconoce a Bandido: “Algún día serás campeón mundial”

El luchador mexicano brilló en la batalla estelar que lo colocó como futuro referente mundial

MJF retiene el campeonato de

Definidos los precios para los juegos de la MLB en México: cómo comprar entradas

Los aficionados podrán adquirir sus boletos a través de la boletera en línea o presencialmente en el Estadio Alfredo Harp Helú

Definidos los precios para los

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

La polémica por la nueva sede pone en duda las condiciones de la cancha del estadio del club Puebla para el resto del torneo

Cruz Azul debutó en el

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Después de proclamarse como campeón de la Supercopa de España, el equipo blaugrana busca seguir avanzando en el torneo copero

Racing Santander vs Barcelona: cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

Entre detenciones y operativos, el CJNG de ‘El Mencho’ sufre duros golpes en 72 horas

Sinaloa 2026: cómo está la seguridad después de la guerra de cárteles

Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

Quién es ‘La Teniente’ del CDN, la primera mujer que podría ser enviada por México a EEUU en una nueva tanda de narcos

ENTRETENIMIENTO

¿Pepillo Origel tiene un hijo?

¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela quién es y dónde está

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué mexicano lidera con más nominaciones, Carín León o Fuerza Regida?

Ari Telch confirma con desgarrador mensaje el fallecimiento de su madre

Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández: esto se sabe sobre su estado de salud

Flor Rubio critica a Martha Debayle y su costoso atuendo con el que robó miradas en Nueva York

DEPORTES

Estos son los mexicanos nominados

Estos son los mexicanos nominados a los World Archery Awards

MJF retiene el campeonato de AEW, pero reconoce a Bandido: “Algún día serás campeón mundial”

Definidos los precios para los juegos de la MLB en México: cómo comprar entradas

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México