Jardine admite que “a la prensa le gustan estos momentos” y reconoce la necesidad de un refuerzo tras caer ante San Luis

André Jardine pidió mesura en el análisis del rendimiento, tras un partido condicionado por la desventaja numérica. (Cortesía)

El América sufrió un debut complicado en casa al caer 0-2 ante Atlético de San Luis, en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

Tras el encuentro, el director técnico de las Águilas, André Jardine, atendió a los medios para analizar los factores que influyeron en el resultado, hacer un balance del arranque del torneo y confirmar que el equipo aún no está completo, por lo que el club trabaja en la posible llegada de un refuerzo más.

El estratega, además, pidió mesura en la evaluación del rendimiento, tomando en cuenta las circunstancias en las que se desarrolló el partido.

La expulsión de Juárez marcó el rumbo del partido

Jardine reconoció la superioridad del cuadro potosino y explicó que la expulsión temprana de Ramón Juárez influyó de manera determinante en el desarrollo del juego.

El técnico brasileño señaló que jugar con un hombre menos desde los primeros minutos altera cualquier plan y complica a cualquier equipo, más aún ante un rival bien trabajado.

“Felicitar a San Luis por el partido y la victoria. Es complicado hacer una evaluación del inicio; obviamente se analizan los puntos, muy por debajo de lo que queríamos. Hoy son tres puntos que, por cierto, nos harán falta dentro del torneo, pero hay que contextualizar el partido. Jugar con un hombre menos desde los primeros minutos, en todos los lados, cualquier equipo es capaz de complicarte, aún más un equipo bien trabajado, con buenos argumentos”, declaró el técnico azulcrema.

El entrenador añadió que se trató de un partido cerrado y físico, en el que el planteamiento del rival fue efectivo y limitó las opciones del América, por las ausencias y la desventaja numérica.

Jardine pide mesura: demasiado pronto para sacar conclusiones

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ante el inicio del torneo con un empate y una derrota, Jardine consideró prematuro emitir conclusiones definitivas sobre el funcionamiento del equipo. Afirmó que evaluar el desempeño en partidos marcados por expulsiones y bajas puede resultar injusto.

“Creo que la expulsión complicó bastante el partido (…) sería injusto estar haciendo cualquier análisis en este momento; hay que aguardar un poco más”, explicó.

El timonel insistió en que, en condiciones normales, el equipo ha mostrado capacidad para generar y convertir, algo que no se reflejó en este encuentro ni en el duelo anterior, ambos con contextos particulares.

Entre críticas y fichajes: Jardine confirma que América busca un refuerzo

Jardine también se refirió al entorno mediático y a la presión que rodea al club en este arranque del torneo. Admitió que los resultados han generado sensaciones negativas, pero afirmó que internamente existe claridad sobre el camino a seguir.

“A la prensa le gustan estos momentos, le pone gasolina al fuego, pero tenemos la certeza de que vamos a tener el equilibrio suficiente; vamos a tener la claridad de seguir buscando evolucionar cada jugador y el equipo, por consecuencia (…) creo que ya podemos prometer a nuestra afición un nivel mayor en la primera fase y, sobre todo, llegar a instancias finales con capacidad de encontrar los objetivos que tenemos”, señaló.

Finalmente, el entrenador confirmó que el club buscará incorporar un refuerzo más, aunque aclaró que el movimiento no es sencillo. Detalló que la posible llegada sería de un jugador extranjero, lo que implicaría liberar una plaza de No Formado en México, por lo que el proceso podría tomar algunos días.

“Ya hablamos. Tengo clara la sensación de que nos falta un movimiento. Dentro del club sabemos que hay que tener un poco de paciencia, no es simple, debe haber una salida siendo extranjero. No está cerrado, hay opciones, no es buen momento para hablar, podría sonar a excusa, debemos de ser críticos”, comentó el estratega brasileño.