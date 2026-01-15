México Deportes

Indiana Hoosiers vs Miami Hurricanes: cuándo y dónde ver la final del futbol americano colegial en México

Fernando Mendoza busca conseguir el título nacional con Indiana antes de integrarse a la NFL

Fernando Mendoza busca conseguir el título nacional con Indiana antes de integrarse a la NFL. (Infobae México: Jovani Pérez)

Los Indiana Hoosiers y los Miami Hurricanes se enfrentarán el próximo lunes 19 de enero en el Hard Rock Stadium, en la gran final del fútbol americano colegial.

Ambos equipos buscarán hacer historia al proclamarse campeones por primera vez desde la implementación del formato del College Football Playoff en 2014.

Desde que se comenzó a usar este sistema de postemporada, los Hurricanes serán el tercer programa en disputar el título en su propio estado. El último en lograrlo fueron los LSU Tigers, quienes se coronaron en New Orleans durante la temporada 2019.

Fernando Mendoza, rumbo al primer pick del draft

Fernando Mendoza se perfila para ser tomado en la primera ronda del siguiente draft. (Dale Zanine-Imagn Images)

El ganador del Heisman, Fernando Mendoza, ha liderado a los Indiana Hoosiers hasta su primera final nacional en la historia, lográndolo de manera invicta.

Los Hoosiers llegan tras una contundente victoria sobre Oregon en las semifinales, donde dominaron en ambos lados del balón, y parten como favoritos para este encuentro.

Fernando Mendoza ha tenido una temporada de ensueño con el equipo y se perfila ser tomado por los Raiders como el primer pick del siguiente draft en la NFL.

Sin embargo, el mariscal de campo ha llamado la atención no solamente por su talento dentro del emparrillado, sino por su enorme facilidad para manejar a la prensa y ser considerado para muchos, como una persona humilde.

En cuanto a sus números en la presente temporada, Fernando Mendoza acumula: 3349 yardas y 41 pases de Touchdown.

Un equipo que ha callado los cuestionamientos

Contra todo pronóstico, Los Hurricanes están en la final por el título nacional. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Los Miami Hurricanes ingresaron a los playoffs de forma polémica, ya que varios expertos creían que su lugar debía ser ocupado por Notre Dame.

Sin embargo, ronda tras ronda han silenciado las críticas, demostrando por qué si merecían estar en la postemporada y ahora están a un juego del campeonato.

En la primera ronda partieron como víctimas ante Texas A&M tras ir como visitantes, y en cuartos de final volvieron a ser subestimados frente a Ohio State.

No obstante, su defensiva ha sido el pilar fundamental, complementada por la experiencia del mariscal de campo Carson Beck, quien está acostumbrado a jugar en este tipo de escenarios tras su etapa previa con los Bulldogs de Georgia.

Cuándo y dónde la final del futbol americano colegial

El encuentro será transmitido a través de ESPN. (Dale Zanine-Imagn Images)

La final por el título nacional entre los Indiana Hoosiers y los Miami Hurricanes se llevará a cabo este lunes 19 de enero en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

