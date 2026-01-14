México Deportes

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del “Ruso” Brailovsky: este es su nuevo canal

Ambos analistas deportivos dejaron Fox Sports México tras los conflictos con Grupo Lauman

Rubén Rodríguez regresa a la
Rubén Rodríguez regresa a la televisión deportiva (IG/ @ruubenrod)

Rubén Rodríguez regresa a la televisión deportiva y se suma a FOX como parte de los nuevos proyectos de la cadena enfocados en el futbol mexicano. Junto a Daniel “El Ruso” Brailovsky y Rafael Márquez Lugo, Rodríguez integra el equipo de análisis y debate que impulsará la cobertura rumbo al Mundial 2026.

FOX Latinoamérica informó en un comunicado el inicio de esta nueva etapa, destacando que Rubén Rodríguez —conocido como “La Sombra”— aportará su experiencia en información exclusiva sobre la Selección Nacional de México. Además, el canal precisó que Rodríguez trabajará junto a “El Ruso” Brailovsky y Márquez Lugo.

Según Luis Rodrigo Gómez, director de Producción y Operaciones de FOX Latinoamérica, “Rubén Rodríguez es una de las principales fuentes de información sobre la Selección Nacional de México y una voz clave durante este año mundialista”. Gómez subrayó que Brailovsky es “una pieza que impulsará el debate deportivo en toda la programación” y remarcó que Márquez Lugo contribuirá a fortalecer el análisis en las propiedades de futbol nacional e internacional del canal.

“Ruso” Brailovsky firma con FOX
“Ruso” Brailovsky firma con FOX (Foto: Instagram/@rusoel23)

Rubén Rodríguez firma con FOX tras salir de Fox Sports México de Grupo Lauman

Con 15 años de trayectoria en medios dedicados al futbol mexicano, la Selección Mexicana y el Club América, Rodríguez ha construido un perfil reconocido por el manejo de información exclusiva. Por estos atributos, FOX Latinoamérica lo eligió para liderar esta nueva etapa de contenidos, orientados a la cobertura hacia 2026.

En cuanto a Daniel “El Ruso” Brailovsky, ídolo del Club América como jugador y referente como analista, su incorporación representa uno de los fichajes de más peso de la cadena. Su estilo directo y su pasado como futbolista y entrenador lo posicionan como figura central en las mesas de debate y en las coberturas de futbol nacional e internacional, especialmente dentro de la plataforma FOX One.

Por su parte, Rafael Márquez Lugo, exdelantero de Pumas, Chivas y América y exseleccionado nacional, se suma como analista. Desde su retiro, ha destacado por su capacidad en el análisis táctico y la lectura del juego, aportando una perspectiva experta sobre la Selección Mexicana y los principales torneos internacionales.

Rubén Rodríguez firma con FOX
Rubén Rodríguez firma con FOX tras salir de Fox Sports México de Grupo Lauman (IG/ @ruubenrod)

FOX Latinoamérica y FOX One mantienen una de las ofertas deportivas más variadas en México, con la transmisión de partidos de Liga MX, Liga MX Femenil, UEFA Champions League, Premier League, Ligue 1, Coppa Italia, Saudi Pro League y la Women’s Super League. Estos contenidos están disponibles en Megacable, Total Play y StarTV, así como en la plataforma digital FOX One para suscriptores en todo el país.

El fortalecimiento del equipo responde a la estrategia de FOX Latinoamérica de ampliar la cobertura informativa y el análisis durante la fase de la Copa Mundial 2026.

