Raúl ‘Dedos’ López sale de México y anuncia su fichaje con el Inter Toronto FC

El conjunto canadiense le dio la bienvenida al defensor mexicano. (IG Raúl 'Dedos' López)

El Inter Toronto FC anunció la incorporación de Raúl ‘Dedos’ López como nuevo lateral derecho para la temporada 2026 de la Canadian Premier League. En un capítulo más a la trayectoria del defensa, decidió emigrar al norte del continente para seguir su historia dentro del fútbol.

A través de un comunicado, el cuerpo técnico de Inter Toronto dejó en claro que valoran la llegada de jugadores con mentalidad ganadora y recorrido internacional, considerando a López como una pieza clave para fortalecer la plantilla y transmitir liderazgo al vestuario.

Asimismo, el futbolista dejó en claro que buscará llevar a su equipo a lo más alto de la liga canadiense: “Hola, familia de Inter Toronto. Soy Raúl López y estoy muy feliz de llegar al equipo. Nos vemos pronto, este va a ser un gran año”, fueron las palabras del defensa.

El campeón con Chivas decidió darle oportunidad a una experiencia fuera de México y ahora podremos verlo en el fútbol de Canadá. Crédito: TW @inter__toronto

La afición ha recibido con entusiasmo el fichaje del mexicano, valorando su experiencia tanto en equipos punteros de México como en competiciones internacionales y con la camiseta del ‘Tri’. Se espera una rápida adaptación al fútbol canadiense y que su rendimiento impulse la competitividad del plantel.

En esta etapa, López asume el reto de adaptarse a la Canadian Premier League, aportar solidez defensiva y contribuir a que el Inter Toronto FC luche por un lugar entre los principales protagonistas de la liga en 2026.

La carrera del futbolista lo ha llevado a recorrer varios equipos de la Liga MX. (IG Raúl López)

Así ha sido la carrera del ‘Dedos’

El futbolista mexicano, de 32 años, llega al club canadiense tras una sólida trayectoria en la Liga MX, donde sumó más de 300 partidos. Se formó en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara y fue figura destacada durante la etapa de Matías Almeyda en Chivas.

A lo largo de su carrera profesional, López jugó en clubes como Pachuca, Toluca, Santos Laguna y Jaiba Brava. Destacó por su capacidad táctica y regularidad, además de un físico que le ayudaba a competir en la zaga central.

La carrera del futbolista lo ha llevado a recorrer varios equipos de la Liga MX. (IG Raúl López)

Antes de recalar en el Inter Toronto FC, disputó la temporada 2025 con el FC Rangers de Andorra, lo que sumó experiencia internacional a su carrera. Ahora, el contrato firmado lo vincula al plantel canadiense hasta finales de 2026, con el objetivo de reforzar la línea defensiva y aportar liderazgo a un grupo que combina juventud y experiencia.

Su trayectoria internacional incluye convocatorias y partidos con la Selección Mexicana, lo que eleva el perfil competitivo que aporta al Inter Toronto FC. Entre sus logros más relevantes sobresale la conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf con Pachuca en la campaña 2016-2017.

La carrera del futbolista lo ha llevado a recorrer varios equipos de la Liga MX. (IG Raúl López)

Clubes en México

• C.D. Guadalajara: Debut profesional en 2013. Tuvo dos etapas con el club (2013-2016).

• Correcaminos UAT: Jugó a préstamo en 2014.

• Deportivo Tepic: Militó en este club en 2014, llegando a la final del Ascenso MX.

• C.F. Pachuca: Formó parte del equipo entre 2016 y 2020.

• D. Toluca: Estuvo con los “Diablos Rojos” de 2020 a 2022.

• Santos Laguna: Se unió al equipo en 2022 y permaneció hasta finales de 2024.

• Tampico Madero (Jaiba Brava): Refuerzo para el Clausura 2025.

Carrera Internacional

• FC Ranger’s (Andorra): Fichado en octubre de 2025.

• Inter Toronto (Canadá): Anunciado recientemente como nuevo refuerzo en enero de 2026.

Selección Nacional

• Representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.

• Ganador del Preolímpico de Concacaf en 2015.

• Formó parte del proceso para el Mundial de Rusia 2018.

Campeonatos y Logros

• Liga MX: Campeón con Chivas (Mencionado en reportes de prensa).

• Campeón de Campeones: 1 título con Pachuca (2016).

• Copa México: 1 título con Pachuca (2017).

• Preolímpico de Concacaf: Campeón con la Selección Sub-22 (2015).

• Juegos Centroamericanos y del Caribe: Medalla de Oro (2014).