Ni en México ni en España, ‘Chucky’ Lozano no encuentra equipo y pone en duda su participación en el Mundial

El exjugador del Napoli está teniendo varias dificultades para colocarse, esto podría afectar su llamado al Tri. (AP Foto/Gregory Bull)

Durante los últimos días, el destino de Hirving ‘Chucky’ Lozano ha sido incierto. A raíz de que su actual equipo (San Diego FC) afirmara que está buscando su salida, la búsqueda de un nuevo club ha sido complicada, a tal grado que parece que ni en México ni en LaLiga de España tendría lugar.

La posibilidad de que Lozano regrese al Pachuca, como se había rumorado es considerada casi nula. El presidente del club, Armando Martínez, aseguró que existen obstáculos que complican en gran medida esa operación.

¿Qué aleja a ‘Chucky’ de la Liga MX?

El directivo expuso que el primer impedimento es estrictamente económico. El club no puede asumir el salario que el futbolista percibía en San Diego FC, monto estimado en USD 7,5 millones anuales.

La otra razón, explicó Martínez, es la conformación actual del equipo. Las posiciones de ataque están cubiertas con Oussama Idrissi y Luis Quiñones, quienes satisfacen las necesidades ofensivas para la próxima temporada.

Pese al buen pasado que tuvo en Europa, las exigencias del futbolista no se apegan a los clubes mexicanos. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Sobre los rumores de un posible destino en el Real Oviedo, el presidente señaló que desconoce la situación contractual del club español. Matizó que, incluso en Europa, la cuestión salarial continuaría siendo un obstáculo relevante.

Aunque Lozano mantiene un vínculo estrecho con el club hidalguense, las barreras económicas superan cualquier otro factor y alejan el regreso del delantero al equipo donde se formó.

Cruz Azul tampoco es opción

Previo al inicio de la temporada, el equipo de La Noria descartó la posibilidad de fichar a Hirving ‘Chucky’ Lozano para el torneo Clausura 2026. El club fue contactado para explorar la llegada del delantero mexicano, pero optó por no seguir adelante con las negociaciones.

El atacante fue ofrecido a varios clubes, pero no hubo respuestas positivas. (Foto: Cuartoscuro)

La situación de Lozano cobró relevancia después de su separación del San Diego FC de la MLS. El jugador quedó fuera de los playoffs tras un altercado con el entrenador Mikey Varas, lo que generó especulación sobre su futuro inmediato en el fútbol.

Desde otros sectores, figuras como Adolfo ‘Bofo’ Bautista han manifestado interés en ver a Lozano con la camiseta de Chivas. Bautista consideró que incorporarse al cuadro rojiblanco podría beneficiar al atacante rumbo al Mundial 2026, aunque el tema económico ha sido una constante para que se le niegue el regreso al fútbol mexicano pues es considerablemente alto.

¿Peligra su llamado al Mundial?

Si bien Hirving Lozano fue un elemento importante en el histórico triunfo de la Selección Mexicana sobre Alemania en el mundial de Rusia 2018, después de esta destacada participación no ha trascendido de manera positiva.

Su participación más destacada con el conjunto mexicano se dio en 2018 contra uno de los equipos más complicados del mundo. (AP Photo/Michael Probst)

Desde Gerardo Martino, Jaime Lozano y ahora con Javier Aguirre, su nombre representa un elemento confiable para el ataque azteca, sin embargo, la falta de actividad con un club podría representar un obstáculo para sus intenciones de llegar a la Copa del Mundo 2026 dentro de la lista de 26 seleccionados.

Al no tener competitividad, las posibilidades de que sea contemplado por el cuerpo técnico se reducen, pero su experiencia podrían darle un lugar en el esquema de Aguirre y Rafael Márquez.