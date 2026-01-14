México Deportes

Ni en México ni en España, ‘Chucky’ Lozano no encuentra equipo y pone en duda su participación en el Mundial

El atacante azteca ya no se encuentra en los planes del San Diego FC, pero tampoco cuenta con un destino para prepararse de cara a la Copa del Mundo

Guardar
El exjugador del Napoli está
El exjugador del Napoli está teniendo varias dificultades para colocarse, esto podría afectar su llamado al Tri. (AP Foto/Gregory Bull)

Durante los últimos días, el destino de Hirving ‘Chucky’ Lozano ha sido incierto. A raíz de que su actual equipo (San Diego FC) afirmara que está buscando su salida, la búsqueda de un nuevo club ha sido complicada, a tal grado que parece que ni en México ni en LaLiga de España tendría lugar.

La posibilidad de que Lozano regrese al Pachuca, como se había rumorado es considerada casi nula. El presidente del club, Armando Martínez, aseguró que existen obstáculos que complican en gran medida esa operación.

¿Qué aleja a ‘Chucky’ de la Liga MX?

El directivo expuso que el primer impedimento es estrictamente económico. El club no puede asumir el salario que el futbolista percibía en San Diego FC, monto estimado en USD 7,5 millones anuales.

La otra razón, explicó Martínez, es la conformación actual del equipo. Las posiciones de ataque están cubiertas con Oussama Idrissi y Luis Quiñones, quienes satisfacen las necesidades ofensivas para la próxima temporada.

Pese al buen pasado que
Pese al buen pasado que tuvo en Europa, las exigencias del futbolista no se apegan a los clubes mexicanos. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Sobre los rumores de un posible destino en el Real Oviedo, el presidente señaló que desconoce la situación contractual del club español. Matizó que, incluso en Europa, la cuestión salarial continuaría siendo un obstáculo relevante.

Aunque Lozano mantiene un vínculo estrecho con el club hidalguense, las barreras económicas superan cualquier otro factor y alejan el regreso del delantero al equipo donde se formó.

Cruz Azul tampoco es opción

Previo al inicio de la temporada, el equipo de La Noria descartó la posibilidad de fichar a Hirving ‘Chucky’ Lozano para el torneo Clausura 2026. El club fue contactado para explorar la llegada del delantero mexicano, pero optó por no seguir adelante con las negociaciones.

El atacante fue ofrecido a
El atacante fue ofrecido a varios clubes, pero no hubo respuestas positivas. (Foto: Cuartoscuro)

La situación de Lozano cobró relevancia después de su separación del San Diego FC de la MLS. El jugador quedó fuera de los playoffs tras un altercado con el entrenador Mikey Varas, lo que generó especulación sobre su futuro inmediato en el fútbol.

Desde otros sectores, figuras como Adolfo ‘Bofo’ Bautista han manifestado interés en ver a Lozano con la camiseta de Chivas. Bautista consideró que incorporarse al cuadro rojiblanco podría beneficiar al atacante rumbo al Mundial 2026, aunque el tema económico ha sido una constante para que se le niegue el regreso al fútbol mexicano pues es considerablemente alto.

¿Peligra su llamado al Mundial?

Si bien Hirving Lozano fue un elemento importante en el histórico triunfo de la Selección Mexicana sobre Alemania en el mundial de Rusia 2018, después de esta destacada participación no ha trascendido de manera positiva.

Su participación más destacada con
Su participación más destacada con el conjunto mexicano se dio en 2018 contra uno de los equipos más complicados del mundo. (AP Photo/Michael Probst)

Desde Gerardo Martino, Jaime Lozano y ahora con Javier Aguirre, su nombre representa un elemento confiable para el ataque azteca, sin embargo, la falta de actividad con un club podría representar un obstáculo para sus intenciones de llegar a la Copa del Mundo 2026 dentro de la lista de 26 seleccionados.

Al no tener competitividad, las posibilidades de que sea contemplado por el cuerpo técnico se reducen, pero su experiencia podrían darle un lugar en el esquema de Aguirre y Rafael Márquez.

Temas Relacionados

Hirving LozanoPachucaSan Diego FCArmando MartínezReal OviedoMercado de fichajesLiga MXChucky LozanoCopa del MundoMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Esta sería la razón por la que Canelo Álvarez y Checo Pérez no figuran como embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026

Diferencias en los términos de colaboración influyeron en la conformación final del grupo anunciado por la sede tapatía

Esta sería la razón por

Cómo comprar boletos para la Serie Internacional de Diablos Rojos Femenil ante Italia en el Estadio Alfredo Harp Helú

El conjunto escarlata tendrá cuatro juegos de preparación antes de debutar el 22 de enero en la Liga Mexicana de Sóftbol

Cómo comprar boletos para la

Hoteles bilingües para recibir a turistas del Mundial 2026: Canirac lanza programa de inglés para trabajadores

Permitirá a los empleados comunicarse con el sector turístico durante éste y cualquier evento internacional que llegue a nuestro país

Hoteles bilingües para recibir a

América afrontará la J2 del Clausura 2026 con varias bajas ante San Luis: ¿quiénes no estarán disponibles?

El conjunto azulcrema llega al compromiso tras un inicio de torneo sin goles

América afrontará la J2 del

Taijuan Walker representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Se confirmó el primer pitcher que formará la parte de la rotación de abridores en el equipo de Benjamín Gil

Taijuan Walker representará a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Moncho”, líder

Detienen a “El Moncho”, líder de “Los Lavadora”, célula criminal ligada al CJNG en Querétaro

Quiénes son los ocho alfiles de El Mencho que operan al CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

El CJNG en 2026: estos son los estados donde tiene presencia el grupo criminal

Quién es “El Uber”, el jefe de plaza del CJNG en Guadalajara que fue detenido y qué revelan sus corridos

ENTRETENIMIENTO

Yuridia brilla en Premio Lo

Yuridia brilla en Premio Lo Nuestro 2026 con cinco nominaciones

La zona de Edomex que dejó a los integrantes de BTS pasmados cuando visitaron México hace años

Erik Rubín y el mensaje que atrae miradas en medio de rumores de un romance de su ex Andrea Legarreta

Señalan a Kunno como ‘mal tercio’ por sumarse a viaje romántico de Nodal y Ángela Aguilar en Puerto Vallarta: “¿Para qué va?"

Martha Higareda comparte los momentos de angustia que vivió cuando nacieron sus gemelas: “Una necesitó ayuda para respirar”

DEPORTES

Esta sería la razón por

Esta sería la razón por la que Canelo Álvarez y Checo Pérez no figuran como embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026

Cómo comprar boletos para la Serie Internacional de Diablos Rojos Femenil ante Italia en el Estadio Alfredo Harp Helú

Hoteles bilingües para recibir a turistas del Mundial 2026: Canirac lanza programa de inglés para trabajadores

América afrontará la J2 del Clausura 2026 con varias bajas ante San Luis: ¿quiénes no estarán disponibles?

Taijuan Walker representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol