Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento (Abe Arredondo-Imagn Images)

La situación de Hirving Chucky Lozano cambió drásticamente poco antes del inicio de la temporada en la Major League Soccer (MLS) cuando el San Diego FC, club donde arribó como Jugador Franquicia en 2025, le notificó que no formaba parte de su proyecto a largo plazo.

Así lo confirmó Tyler Heaps, director deportivo del conjunto estadounidense, quien declaró: “He tenido conversaciones con Hirving y su entorno. Hemos decidido no contar con él a largo plazo para este proyecto”.

Tras este anuncio, el nombre del delantero mexicano comenzó a sonar entre los principales equipos de la Liga MX, como Chivas, América, Pachuca y, especialmente, Cruz Azul.

¿Chucky Lozano llega a Cruz Azul?

Cruz Azul habría decidido no fichar a Hirving Lozano (REUTERS/Mohammed Salem)

Cruz Azul habría decidido no fichar a Hirving Lozano, a pesar de que su entorno ofreció sus servicios al club después de su salida de los planes del San Diego FC.

De acuerdo con ESPN, la directiva de Cruz Azul habría descartado el fichaje por razones económicas y deportivas, habrían señalado que no se ajustaban a la realidad financiera ni a la estrategia del equipo.

Según información obtenida por Carlos Ponce de León, el entorno de Lozano ofreció formalmente al jugador a Cruz Azul desde diciembre del año pasado. Sin embargo, la directiva celeste no mostró interés y descartó la opción antes del mercado de fichajes previo al Clausura 2026.

Una fuente de ESPN reiteró que “no es un futbolista que interese a la Máquina”, a pesar de los acercamientos de sus representantes.

Cruz Azul no tiene contemplado al Chucky Lozano (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Entre los factores más relevantes está el tema económico. ESPN señaló que Lozano percibe un salario base de seis millones de dólares anuales (6 millones USD), que puede ascender a 7.6 millones USD con bonos. Estas cifras fueron consideradas inaccesibles tanto para Cruz Azul como para la mayoría de los equipos de la Liga MX.

Además, el arancel de transferencia, que ascendió a 14 millones de dólares y pagó el San Diego FC al PSV Eindhoven, representa un obstáculo adicional para cualquier negociación.

En lo deportivo, la decisión de la directiva radicó también en la incompatibilidad del perfil de Lozano con el esquema táctico dirigido por Nicolás Larcamón. El equipo emplea una línea de tres centrales y dos carrileros, un sistema sin la posición natural del Chucky como extremo, lo que dificultó su incorporación.

Mientras tanto, el entorno cercano a Lozano reconoce que su contrato vigente en Estados Unidos complica una salida inmediata al fútbol mexicano.

El futuro de Hirving Lozano apunta, por ahora, a continuar en el balompié estadounidense, a la espera de una oportunidad que se ajuste a sus metas deportivas y condiciones contractuales.