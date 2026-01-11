México Deportes

Monterrey será sede del Super Bowl Experience 2026 en México, qué actividades habrá en el evento

En esta ocasión, la festividad del Super Tazón visitará territorio regiomontano para que los aficionados de la NFL puedan vivir la experiencia del juego que define al campeón de la temporada


En esta ocasión, la festividad del Super Tazón visitará territorio regiomontano para que los aficionados de la NFL puedan vivir la experiencia del juego que define al campeón de la temporada.

La NFL anunció que el Super Bowl Experience 2026 se realizará en el Estadio Banorte de Monterrey, justo el domingo 8 de febrero, coincidiendo con la gran final del futbol americano.

Los aficionados regiomontanos podrán vivir la emoción de la transmisión en vivo del Super Tazón, rodeados de un ambiente festivo con actividades interactivas, comida y atracciones especiales para toda la familia.

Este evento forma parte de las distintas actividades que la NFL tiene programadas a lo largo de todo el año con el objetivo de seguir expandiéndose en el mercado internacional.

Por ello, además de Monterrey, la fiesta del Super Bowl podrá vivirse en diversas ciudades alrededor del mundo como: Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Toronto (Canadá), Colonia (Alemania), Monterrey (México), Madrid (España) y Londres (Reino Unido).

La Ciudad de México también se encuentra a la espera de poder recibir un juego de temporada regular, una vez que finalicen los trabajos de remodelación del Estadio Azteca.

Qué actividades habrá en el evento


Los aficionados podrán disfrutar de la proyección en vivo del Super Bowl y actividades interactivas.

El Super Bowl Experience arrancará a las 12:00 pm y se prolongará hasta aproximadamente las 10:00 pm, permitiendo a los fans convivir y disfrutar de un día repleto de futbol americano.

Los asistentes al evento tendrán acceso a una gran cantidad de actividad interactivas, entre las cuales destacan las siguientes:

  • Transmisión en vivo del Super Bowl LX.
  • Actividades interactivas con temática NFL (desde lanzamiento de QB, conecta un gol de campo como un pateador, etc)
  • Rifas
  • Zona de compra de mercancía oficial.
  • Food trucks.

De esta forma, la Super Bowl Experience desembarca en México para que vivas el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero y conozcan al nuevo campeón de la temporada 2025.

Precios de las entradas y dónde puedes adquirirlas


Los boletos para el evento pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

A pesar de que los boletos salieron a la venta el pasado 22 de diciembre, todavía hay entradas disponibles para que no te pierdas esta experiencia.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma de Ticketmaster y cuentan con un precio que ronda entre los 304 pesos hasta los 500 (sin contar los cargos de servicio).

Cómo llegar al Estadio Banorte de Monterrey


Conoce cuáles son los accesos principales para que no pierdas tiempo y disfrutes de la experiencia.

El Estadio Banorte se encuentra ubicado en Av. Ricardo Covarrubias s/n, (dentro del campus del Tecnológico de Monterrey), con accesos principales por Av. Fernando García Roel y Av. Jesús Cantú Leal.

Desde el centro de Monterrey, puedes tomar la Av. Gonzalitos hacia el sur hasta conectar con la Av. Eugenio Garza Sada. De ahí, sigue las indicaciones al Tec de Monterrey por la Av. Ricardo Covarrubias, a unos 15-20 minutos en auto según el tráfico.

