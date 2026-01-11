Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

Pumas respondió sobre el supuesto interés de fichar al Chucky Lozano (AP Foto/Gregory Bull)

Hirving Chucky Lozano quedó fuera de los planes del San Diego FC para la temporada 2026, lo que ha despertado expectativas sobre su posible regreso a la Liga MX, en especial por la cercanía de la Copa Mundial 2026.

El nombre del seleccionado nacional empezó a rondar entre los equipos mexicanos, entre ellos el Club Universidad Nacional. Desde la conferencia de prensa de Pumas, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, admitió que el mercado de fichajes continúa abierto hasta febrero, y no descarta la llegada de refuerzos como el Chucky Lozano, aunque hasta el momento no ha sido evaluado formalmente como alternativa.

El viernes, Tyler Heaps, director deportivo del San Diego FC, confirmó que Lozano no entrará en la plantilla para la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS). Esta decisión obligó al delantero a buscar opciones en otros equipos, y el escenario probable sería la liga mexicana.

¿Pumas está interesado en fichar a Chucky Lozano?

La directiva de los universitarios apuesta por una mezcla de juventud y experiencia internacional al presentar seis incorporaciones, incluyendo los retornos de Jesús Rivas, Juninho Vieira y Robert Morales. (X/ @PumasMX)

El vicepresidente deportivo de Pumas aclaró que el club aún no ha iniciado un análisis interno sobre la posible incorporación de Hirving Lozano. Resaltó que la calidad técnica y la jerarquía del jugador lo convierten en un posible refuerzo atractivo.

“No sé, primero habría que ver si entra en presupuesto, números. Creo que siempre es un interesante jugador como Chucky, ¿no? Al final de cuentas es un jugador con gran nivel... ya más grande, pero, todo lo que ha hecho a nivel selección, diferente por la posición en la que juega.

Explicó que primero se tendría que revisar si la contratación encaja en el presupuesto, y que, aunque “siempre sería interesante” sumar a un jugador como Lozano, todavía no han explorado a fondo la alternativa.

Chucky Lozano acumuló 2 mil 120 minutos jugados en la MLS (Chadd Cady-Imagn Images)

“Siempre sería interesante. Pero, pues la verdad es que ni sabemos, ni hemos explorado, ni nada por el estilo”, compartió

El directivo indicó también que la plantilla está completa y el club está conforme con el grupo actual, pero no cierran la puerta a posibles llegadas si surge alguna oportunidad en el mercado, que permanecerá abierto hasta febrero.

De América a Pachuca: los clubes que rechazaron fichar al Chucky Lozano

En lo que respecta a otros equipos de la Liga MX, descartaron la posible llegada de Lozano, incluso el propio Pachuca, club de donde salió el delantero de 30 años. Tras el encuentro ante Pachuca, Gabriel Milito, director técnico de Chivas, comunicó que no contemplan refuerzos para las posiciones naturales del jugador: “En esas posiciones estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador (Hirving Lozano), pero no necesitamos en esas posiciones. Creo que el plantel que ahora mismo conformamos, tenemos una buena mezcla entre jugadores de experiencia y jóvenes”, sentenció.

Desde Monterrey, el presidente deportivo José Antonio Noriega señaló que el plantel ya está prácticamente cerrado para el Clausura 2026, aunque mencionó que siempre pueden surgir oportunidades en el mercado según lo que analizan junto al cuerpo técnico.

El técnico Esteban Solari también descartó la posibilidad de repatriar a su canterano (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el caso de Pachuca, el técnico Esteban Solari también descartó la posibilidad de repatriar a su canterano. Subrayó la confianza en sus actuales futbolistas y manifestó estar enfocado en el equipo que dirige, destacando la necesidad de continuar trabajando con quienes integran la plantilla en este momento.

Incluso, el club América ya habría descartado la posible incorporación del delantero porque tampoco entra en su proyecto deportivo.

En cuanto al rendimiento más reciente de Lozano con San Diego:

Disputó 34 partidos oficiales.

Marcó 11 goles, registró nueve asistencias.

Acumuló 2 mil 120 minutos jugados en la MLS .

Sus actuaciones lo mantienen vigente y con un perfil alto en el mercado nacional.

Regresó a convocatorias de la Selección Mexicana

El destino inmediato de Chucky Lozano sigue sin definirse. Pumas no descarta futuros movimientos si las circunstancias cambian antes de que cierre el periodo de fichajes, manteniendo en vilo la posibilidad de verle nuevamente en el fútbol mexicano.