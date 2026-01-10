México Deportes

Estos son todos los partidos que Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

En el 2025, el cuadro cementero disputó dos partidos de local en el inmueble poblano

Cruz Azul enfrentará a Chivas
Cruz Azul enfrentará a Chivas en Puebla (X/Chivas)

Cruz Azul jugará de local durante todo el Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no le quisiera renovar el contrato de forma inesperada.

Ahora, el primer desafío en esta nueva sede será el martes 13 de enero a las 21:00 horas, cuando la Máquina reciba a los Rojinegros del Atlas en el que será su debut como local y un partido correspondiente a la jornada 2 del campeonato.

Cruz Azul jugará de local
Cruz Azul jugará de local en el Estadio Cuauhtémoc (REUTERS)

¿Por qué Cruz Azul ya no jugará en CU sus partidos de local?

Cruz Azul tuvo la necesidad de buscar una nueva sede tras la negativa de la Universidad Nacional Autónoma de México a renovar el contrato de arrendamiento del Estadio Olímpico Universitario para el siguiente semestre.

Esta decisión se originó en los recientes roces institucionales entre ambas partes. De acuerdo con David Medrano y otras fuentes, el conflicto comenzó cuando la directiva cementera solicitó formalmente la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla luego de que el arquero Kevin Mier sufriera una grave lesión durante la última jornada del torneo anterior.

Este incidente provocó tensiones que terminaron por romper la relación contractual, manteniendo vigente la controversia en el ámbito futbolístico nacional.

Cruz Azul conservó su invicto
Cruz Azul conservó su invicto en el Olímpico Universitario y ganó un título (REUTERS)

¿Cuáles son todos los partidos que jugará Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?

De acuerdo con el calendario oficial de Cruz Azul del Clausura 2026, los partidos que disputará de local en el Estadio Cuauhtémoc serán contra Atlas, Puebla, Tigres, Chivas, Atlético de San Luis y Pachuca.

Cabe recordar que en el 2025, los celestes disputaron dos encuentros ahí, donde tuvieron resultados agridulces. En el torneo Clausura, Cruz Azul enfrentó a Pumas de la UNAM y logró una victoria ajustada. El marcador final fue 3 a 2, lo que permitió a la Máquina sumar tres puntos importantes en ese momento.

Meses después, la situación dio un giro inesperado. En el Apertura, el conjunto de la Noria volvió a recibir a los universitarios en el mismo estadio, pero esta vez el resultado fue adverso. Pumas se impuso por 3 a 2, dejando a los cementeros con el sabor amargo de la derrota en casa.

  • Jornada 2: Cruz Azul vs Atlas
  • Jornada 3: Cruz Azul vs Puebla
  • Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres
  • Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas
  • Jornada 10: Cruz Azul vs Atlético San Luis
  • Jornada 13: Cruz Azul vs Pachuca
Cruz Azul perdió 2 a
Cruz Azul perdió 2 a 1 contra el Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 (REUTERS)

¿Cuánto tiempo jugará Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc?

El proyecto de edificar un estadio propio figura como uno de los principales objetivos de la directiva liderada por Víctor Velázquez, y de acuerdo con fuentes cercanas a Cruz Azul, ya muestra avances relevantes. El único aspecto que resta por definir es el terreno donde se levantará la nueva sede, pues la dirigencia continúa gestionando la ubicación definitiva, con la intención de que el inmueble esté en la Ciudad de México y consolide la presencia del club en la capital.

Mientras tanto, tras el Mundial y concluido el torneo actual, Cruz Azul regresará al Estadio Azteca para compartir la localía con América, conforme a los planes de ambas instituciones.

