¿Cuáles son los números del “Chucky” Lozano en el San Diego FC, jugador que no entra en planes del equipo para la temporada 2026

Chucky Lozano habló luego de ser castigado por una indisciplina en el San Diego FC (REUTERS )

Hirving “Chucky” Lozano dejará de formar parte del proyecto deportivo del San Diego FC a partir de la temporada 2026, pese a mantener vigente su contrato como jugador franquicia hasta 2028.

La decisión de la directiva de San Diego FC establece como prioridad una transferencia que facilite la salida del jugador y beneficie a todas las partes involucradas, con el objetivo de que Lozano siga compitiendo al máximo nivel y llegue en óptimas condiciones al próximo Mundial.

Jul 29, 2025; San Diego, California, USA; San Diego FC forward Chucky Lozano (11) commits a foul against C.F. Pachuca midfielder Alexei Dominguez (18) during the first half at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Abe Arredondo-Imagn Images

Director deportivo confirma la salida de Chucky Lozano del San Diego

El director deportivo del club, Tyler Heaps, explicó que, tras diversas reuniones con Lozano y sus representantes, se optó por buscar una transferencia para el jugador. Agregó que la determinación se tomó en conjunto con los dueños, líderes y el entrenador Mikey Varas.

“Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante. No fue una decisión que tomamos a la ligera”, declaró Heaps.

Jul 25, 2025; San Diego, California, USA; San Diego FC forward Chucky Lozano (11) looks on during the first half against Nashville SC at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Abe Arredondo-Imagn Images

Asimismo, añadió que la resolución es producto de un análisis a lo largo de toda la temporada. Subrayó que el club busca lo mejor para la institución y también que Lozano mantenga ritmo de competencia con miras al Mundial 2026 en México.

“Esto fue una decisión que se tomó por un análisis de todo el año. No fue algo que una cosa pasó o pasó a fin de año: habían muchas cosas que analizamos para decidir que no encajamos juntos”, finalizó.

¿Cuáles son los números de Chucky Lozano con el San Diego de la MLS?

Mientras formó parte de San Diego FC, Lozano disputó 34 partidos, anotó 11 goles y sumó nueve asistencias. Destacó con el premio al Jugador de la jornada 11 tras su actuación ante el FC Dallas. Su último gol fue el 30 de noviembre en la final de la Conferencia Oeste frente al Vancouver Whitecaps. El equipo llegó hasta las semifinales de la MLS 2025, donde quedó eliminado.

Apr 26, 2025; San Diego, California, USA; San Diego FC forward Chucky Lozano (11) scores on a penalty kick during the first half against Real Salt Lake at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Abe Arredondo-Imagn Images

Aunque Lozano fue el primer fichaje destacado del club estadounidense y sumó logros individuales y colectivos, los responsables de la institución consideran que lo fundamental es avanzar con un grupo cohesionado y enfocado en el compromiso global, en busca de nuevos retos y mayor estabilidad para el futuro.

La indisciplina del Chucky Lozano con el San Diego

Cabe recordar que en el periodo previo al anuncio, el conjunto norteamericano impuso al atacante un castigo disciplinario interno, lo que resultó en su exclusión de la convocatoria ante Portland Timbers en la MLS. Este episodio generó cuestionamientos sobre su futuro inmediato.

Por su parte, The Athletic detalló que la salida de Lozano se enmarca también en un altercado verbal con el entrenador Mikey Varas, ocurrido en el vestuario durante el partido contra el Houston Dynamo. De acuerdo con esa publicación, el incidente tuvo lugar durante el descanso del encuentro, luego de que el delantero fuera sustituido antes de comenzar la segunda mitad, hecho que detonó el intercambio. Ese incidente tuvo lugar poco antes de una convocatoria con la Selección Mexicana.