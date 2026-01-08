México Deportes

PSG vs Olympique de Marsella: dónde ver la final de Supercopa de Francia en México

El cuadro de Luis Enrique buscará sumarse a la lista de equipos que han conseguido el sextete

PSG y Olympique de Marsella
PSG y Olympique de Marsella se enfrentarán este jueves en búsqueda del campeonato.(REUTERS/Catherine Steenkeste)

París Saint Germain (PSG) y Olympique de Marsella se enfrentarán este jueves 8 de enero en la final de la Supercopa de Francia, desde el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait con el objetivo de levantar el Trophée des Champions.

Los dirigidos por Luis Enrique llegan a este enfrentamiento tras conseguir el campeonato de la Copa Intercontinental a finales de año frente al Flamengo y vienen de una victoria ajustada contra el París FC por 2-1, en el derbi de la ciudad.

Por su parte, Olympique de Marsella arriba a este encuentro como tercer lugar de la Ligue 1 y en puestos de Champions League. Sin embargo, viene de sufrir un descalabro doloroso en casa frente al Nantes y buscan cambiar la página e ir por el campeonato.

El gran año que puede acabar con el sextete

El estratega español está a
El estratega español está a un partido de colocarse entre la lista de equipos que han conseguido ganar el sextete. (REUTERS/Stephane Mahe)

El Paris Saint-Germain vive el mejor momento de su historia futbolística bajo la batuta de Luis Enrique, quien ha llevado al equipo a una temporada de ensueño y busca conseguir el tan ansiado sextete.

Con un dominio absoluto, el club parisino ha conquistado el campeonato de Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Sin embargo, el título de este jueves 8 de enero es vital para unirse el Barcelona del 2009 y el Bayern Múnich del 2020 como los únicos equipos ganadores de seis campeonatos en un año futbolístico.

De la mano de jugadores como Vitinha y Dembélé, los parisinos han llamado la atención por el futbol que despliegan y el único trofeo que se les ha negado en el año fue el Mundial de Clubes 2025, donde perdieron en la final ante el Chelsea.

Países en los que se ha jugado la Supercopa de Francia

La Supercopa de Francia ha
La Supercopa de Francia ha visitado diferentes países y ciudades por beneficios económicos y expandir su audiencia a nivel global. (AP Foto/Hussein Sayed)

Con la final de este jueves en Kuwait, la Supercopa de Francia suma otro país a su lista de sedes exóticas. Este torneo genera jugosas ganancias económicas al disputarse fuera de territorio galo, impulsando además la internacionalización de la Ligue 1 y atrayendo audiencias globales.

A lo largo de su historia, el Trophée des Champions ha visitado diferentes países y continentes: Canadá (dos veces), Túnez, Marruecos (dos ocasiones), Estados Unidos, Gabón, China (tres ediciones), Austria, Israel (dos veces), Qatar y Kuwait.

Desde 2009, solo dos veces se ha jugado en Francia: la edición pandémica de 2020 en Lens y la de 2024 en París. La Ligue de Football Professionnel (LFP) planeaba regresar a Asia y transformar el formato en un Final Four, al estilo de los acuerdos de España e Italia con Arabia Saudita. Sin embargo, este ambicioso proyecto deberá esperar al menos un año más.

Cuándo y dónde ver el juego en México

FOX One transmitirá la gran
FOX One transmitirá la gran final. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

El duelo entre PSG y Olympique de Marsella se llevará a cabo este jueves 8 de enero a las 12:00 (tiempo del centro de México) y será transmitido exclusivamente a través de la plataforma FOX ONE para los aficionados en la República Mexicana.

