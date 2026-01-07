Cuartos de final Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde ver los juegos en México

El torneo entra a su recta final y los equipos buscan conseguir la gloria continental. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

La Copa Africana de Naciones entra en su etapa decisiva con la disputa de los cuartos de final, donde los equipos participantes (Malí, Nigeria, Camerún, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Marruecos y Senegal) buscarán quedarse con la gloria continental.

Los cruces arrancarán el viernes 9 de enero y terminarán el 10 para posteriormente dar paso a las semifinales y la gran final del torneo, el cual se está llevando a cabo desde Marruecos.

Cuáles son los enfrentamientos de cuartos de final

Brahim Abdelkader Díaz gesticula durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Tanzania en Rabat, Marruecos. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Camerún vs Marruecos

Uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final enfrenta a Camerún y Marruecos, dos potencias del futbol africano. Si bien es cierto que los Leones Indomables vienen de fracasar tras no conseguir su boleto al Mundial 2026, no dejan de ser un rival peligroso.

Marruecos vive el mejor momento de su historia al llegar a las semifinales en la pasada Copa del Mundo y contar con una generación de futbolistas llena de talento con Hakimi, Brahim Díaz, Aguerd, Abde y compañía.

Además, contarán con el apoyo de su afición y esperan que estar frente a su gente los impulse a conseguir el segundo campeonato continental de su historia.

Senegal vs Malí

Malí llega a esta ronda como el equipo revelación del torneo, ya que tras finalizar la fase de grupos con solo tres puntos, eliminó, contra todo pronóstico, a Túnez en tanda de penales y vienen motivados para seguir haciendo historia en el torneo.

Por el contrario, Senegal es uno de los equipos más poderosos del área al contar con figuras experimentadas como Sadio Mané y es uno de los favoritos para quedarse con el título de la competición.

Argelia vs Nigeria

La selección nigeriana viene con sed de revancha luego de quedar eliminados de la posibilidad de participar en el Mundial 2026, por lo cual buscan conseguir el título que calme un poco el fracaso vivido hace algunos meses.

El equipo de las Super Águilas viene de golear por un contundente 4-0 a Mozambique en la ronda de octavos de final y busca seguir avanzando en el torneo.

Por el contrario, Argelia viene de tener un partido cerrado contra la República Democrática del Congo, en un duelo que tuvo que irse hasta los tiempos extras, donde gracias a un gol de Adil Boulbina sobre los minutos finales consiguieron avanzar a cuartos de final.

Egipto vs Costa Marfil

Faraones y Marfileños se enfrentarán en un encuentro entre dos selecciones que están clasificadas al Mundial 2026. Egipto viene de sufrir más de la cuenta ante Benín, ya que dos de sus goles vinieron en tiempo extra.

Por el contrario, Los Elefantes vienen de vencer a Burkina Faso por un contundente 3-0 y se preparan para encarar este partido contra la selección de Mohamed Salah.

Calendario de los juegos y dónde ver en México

El argelino Adil Boulbina no logra anotar ante el portero sudanés Monged Elneel durante el partido del grupo E de la Copa Africana de Naciones entre Argelia y Sudán en Rabat, Marruecos, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

Este es el calendario completo de juegos con horarios y transmisión para que puedas disfrutar de los encuentros de cuartos de final:

Viernes 9 de enero

Malí vs Senegal (10:00 horas, FOX ONE y Claro Sports)

Camerún vs Marruecos (13:00 horas, FOX ONE y Claro Sports)

Sábado 10 de enero

Argelia vs Nigeria (10:00 horas, FOX ONE y Claro Sports)

Egipto vs Costa de Marfil ((13:00 horas, FOX ONE y Claro Sports)

*Todos los horarios en tiempo del centro de México