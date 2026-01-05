Eliminan a Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, de la Copa Africana de Naciones

Camerún venció 2-1 a Sudáfrica en los octavos de final del certamen. (Instagram: @bafanabafanaofficial)

La selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cayó eliminada en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones tras caer ante Camerún por marcador de 2-1

Con este resultado, los Bafana Bafana enfocarán su preparación en pulir detalles clave para lo que será su debut en la Copa del Mundo, la cual inaugurarán el próximo 11 de junio, donde se enfrentarán al tricolor en el Estadio Banorte.

Camerún supera a Sudáfrica

Los Leones Indomables se enfrentarán a Marruecos en los cuartos de final ((Instagram: @bafanabafanaofficial)

Devis Epassy, guardameta de Camerún, se consagró como la principal figura del encuentro al mantener su portería imbatida durante 88 minutos y darle la clasificación a su equipo rumbo a los cuartos de final.

El trámite del primer tiempo fue parejo con opciones para ambas escuadras y fue hasta el minuto 34 cuando Junior Tchamadeu abrió el marcador para los Leones Indomables.

Apenas al comienzo de la segunda mitad, la selección camerunesa aumentó la ventaja con una anotación de Christian Kofane para acabar con las esperanzas del cuadro sudafricano.

Sin embargo, Sudáfrica intentó reaccionar en la recta final, pero Camerún manejó el ritmo del partido para contrarrestar cualquier intento de ataque.

Fue hasta el 88´ cuando los Bafana Bafana lograron ponerse en el marcador con una anotación de Evidence Makgopa, el cual les daba esperanza de conseguir un regreso histórico en el desenlace del encuentro.

A pesar del gol recibido, Camerún fue capaz de resistir los embates del conjunto sudafricano en los últimos minutos y sellar su boleto a los cuartos de final, donde se enfrentarán a Marruecos.

Cómo le fue a Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones

Mohamed Salah de Egipto en acción durante el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo B de la Copa Africana de Naciones el viernes 26 de diciembre del 2025. (AP Foto/Themba Hadebe)

Los Bafana Bafana concluyeron como segundos del Grupo B con seis unidades, solo por detrás de Egipto, que sumó siete puntos en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025.

Sudáfrica comenzó su camino en el torneo con una sufrida victoria de 2-1 ante Angola. El trámite del encuentro fue parejo, con un empate 1-1 que se mantuvo por varios minutos hasta que lograron conseguir el gol del triunfo al minuto 79 con anotación de Lyle Foster.

En su segundo enfrentamiento, se midieron ante Egipto, la selección más poderosa del sector. Durante los primeros 45 minutos, Sudáfrica mostró una solidez defensiva, deteniendo cualquier intento de ataque por parte de los faraones.

Sin embargo, en tiempo de compensación vino una desconcentración de la zaga que le abrió la puerta a Salah para abrir el marcador por la vía del penal.

Las esperanzas del empate se acrecentaron para Sudáfrica al término de la primera mitad con una expulsión hacia un jugador de Egipto, por lo cual los Bafana Bafana tuvieron toda la segunda mitad con un futbolista más dentro del campo.

A pesar de ello, no fueron capaces de reflejar su superioridad numérica dentro del campo y el marcador terminó 1-0 a favor de los faraones.

El conjunto sudafricano cerró la fase de grupos con un duelo intenso que acabó con un vibrante 3-2 que selló su clasificación a octavos de final sobre Zimbabwe.

Lamentablemente para el cuadro sudafricano, quedaron eliminados en la siguiente ronda del certamen por Camerún y con ello se despiden de la competición.

Cuándo se jugarán los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones

Senegal vs Malí y Marruecos vs Camerún son los dos juegos confirmados para octavos de final. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

A falta de cuatro partidos para definir a las ocho selecciones invitadas para la siguiente ronda, estos son los resultados al momento en los octavos de final:

Senegal 3-1 Sudán (3 de enero)

Malí 1 (3) -1 (2) Túnez (3 de enero)

Marruecos 1-0 Tanzania (4 de enero)

Sudáfrica 1-2 Camerún (4 de enero)

Egipto vs Benín (5 de enero)

Nigeria vs Mozambique (5 de enero)

Argelia vs República Democrática del Congo (6 de enero)

Costa de Marfil vs Burkina Faso (6 de enero)

Asimismo, algunos cruces como el Malí vs Senegal y Camerún vs Marruecos ya están confirmados para los cuartos de final y podrán seguirse a través de las pantallas de Claro Sports y FOX One para el público en México.