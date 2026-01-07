Charlyn Corral se posiciona como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo según la IFFHS

Durante años se ha consolidado como una de las mejores futbolistas en la historia del balompié nacional. (Twitter/ @TuzosFemenil)

Charlyn Corral, una de las mejores jugadoras del fútbol mexicano, ha alcanzado un nuevo éxito para su carrera profesional luego de que fuera nombrada como la mejor goleadora del mundo por la IFFHS.

La mexicana encabeza el Ranking Mundial de Goleadoras 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) pues logró anotar 57 goles durante la temporada con el Pachuca y la Selección Mexicana, estableciéndose en la cima mundial y superando a figuras internacionales.

En el listado de la IFFHS, Corral aparece por delante de atacantes europeas como Ewa Pajor, quien sumó 45 tantos con el Barcelona y la Selección de Polonia, y Katie Wilkinson, que registró 42 goles con el Rangers y la Selección de Inglaterra. Esta diferencia en números destaca la temporada sobresaliente de la mexicana respecto a sus pares.

El desempeño de Corral sigue una curva ascendente. En 2023 fue reconocida por la IFFHS tras marcar 34 goles y en 2024 acumuló 42, reafirmando una progresión sólida en su rendimiento goleador.

Otras jugadoras destacadas

La presencia de México en el Ranking Mundial de Goleadoras no se limita a Corral. El Top 10 incluye a otras jugadoras de la Liga MX Femenil como Aerial Chavarin, máxima goleadora del Cruz Azul en el Clausura 2025, junto a Stephanie Ribeiro y Montse Saldívar. Saldívar ocupó la sexta posición con 27 goles, cifra igualada por Jaimy Ravensbergen y Joy Omewa, representantes del talento internacional en el ranking.

La diversidad de nacionalidades reflejada en el listado subraya el avance del fútbol femenino mexicano y el impacto de la Liga MX Femenil en la proyección internacional de sus jugadoras. El éxito de Corral y de sus compatriotas impulsa aún más el reconocimiento global del balompié nacional.

El camino de Charlyn en el fútbol

En la historia del fútbol femenil mexicano, pocos nombres resuenan con la autoridad y la magia de Charlyn Corral. Desde que era una niña prodigio que acaparaba titulares por su facilidad para golear, hasta convertirse en la “Pichichi” de España y el estandarte de las Tuzas del Pachuca, la trayectoria de Corral es un testimonio de perseverancia y talento puro.

El camino de Charlyn comenzó bajo los reflectores. Con apenas 13 años, ya era considerada una realidad del fútbol nacional, debutando con la Selección Mayor de México a una edad en la que la mayoría apenas inicia su formación. Su participación en el Mundial de Alemania 2011 y sus actuaciones en torneos universitarios en Estados Unidos (Louisville) fueron solo el preludio de lo que vendría en el “Viejo Continente”.

El punto más alto de su carrera internacional llegó en la Liga Iberdrola. Tras un paso por Finlandia, Corral fichó por el Levante UD en 2015, donde se transformó en una pesadilla para las defensas europeas.

En la temporada 2017-2018, Charlyn se consagró como la máxima goleadora de la liga española con 24 anotaciones , ganando el prestigioso Trofeo Pichichi.

Su éxito la llevó al Atlético de Madrid, uno de los clubes más grandes de Europa, donde compitió al máximo nivel y disputó la Champions League Femenina.

Tras una grave lesión de rodilla que la alejó de las canchas en Madrid, muchos dudaron de su regreso al máximo nivel. Sin embargo, en 2021, Charlyn decidió volver a casa para unirse a las Tuzas del Pachuca.

Lejos de ser un “retiro”, su llegada a la Liga MX Femenil fue una declaración de intenciones. En poco tiempo, recuperó su instinto asesino, rompiendo récords de goleo y liderando al equipo hidalguense a finales. En el Clausura 2023, impuso un récord histórico (en ese momento) al anotar 20 goles en un solo torneo regular, demostrando que su calidad permanece intacta. En el 2025, Charly logró coronarse en su país ganado una dura final a las Águilas del América para convertirse en campeona del torneo Clausura 2025.

A pesar de haber vivido periodos de ausencia en la Selección Nacional debido a diferencias con cuerpos técnicos anteriores, el tiempo le dio la razón. Su regreso al “Tri” bajo la gestión de Pedro López hizo justicia a su carrera, permitiéndole aportar su experiencia a las nuevas generaciones.