México Deportes

Álvaro Morales rompe el silencio sobre su contrato con ESPN

El analista indicó que su futuro profesional dependerá del resultado de las negociaciones que mantiene actualmente con la cadena

Guardar
Álvaro Morales rompió el silencio
Álvaro Morales rompió el silencio sobre los rumores que lo ponen fuera de ESPN.(Instagram/ @alvaritomorales)

Álvaro Morales, uno de los comentaristas deportivos más reconocibles de ESPN en México, se refirió públicamente a su situación contractual con la televisora, en medio de versiones que apuntan a un posible cambio en su futuro profesional.

El analista abordó el tema de manera directa y confirmó que su continuidad en la cadena aún no está definida.

Álvaro Morales confirma que su continuidad en ESPN está en negociación

(IG/ @alvaritomorales)
(IG/ @alvaritomorales)

En un espacio de análisis en el que comparte mesa con Juan Carlos Gabriel de Anda, Carlos Hermosillo y Carlos Salcido, Morales fue cuestionado sobre los rumores que han circulado en torno a su permanencia en ESPN.

El comentarista reconoció que existen conversaciones en curso y dejó abierta la posibilidad de seguir o no en la empresa.

“Todo depende, es mi casa y estamos negociando. Yo lo respondo y no tengo problemas”, señaló Morales durante la emisión, al referirse al momento que atraviesa dentro de la televisora.

El analista ha formado parte de dicha televisora desde los primeros años de la cadena en México y, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de sus perfiles más visibles, especialmente en programas de opinión relacionados con la Liga MX y el futbol internacional.

Rumores sobre ofertas y su proyección rumbo a 2026

(X/ESPN MX)
(X/ESPN MX)

En los últimos meses, el nombre de Álvaro Morales ha sido recurrente en redes sociales y espacios de discusión mediática, donde se ha mencionado que podría contar con ofertas de otras empresas para continuar su carrera.

Entre las versiones que han circulado, se encuentra la posibilidad de que Televisa esté interesada en sumarlo a sus contenidos con miras a la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre su salida de ESPN ni sobre un nuevo destino profesional. Por ahora, Morales reconoció que su situación sigue abierta y su continuidad dependerá del resultado de las negociaciones que mantiene con la cadena.

Temas Relacionados

Álvaro MoralesLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cuatro jugadoras de la Liga Mx Femenil se encuentran en la lista de máximas goleadoras del mundo

Charlyn Corral, Aerial Chavarin, Montserrat Saldívar y Stephanie Ribeiro forman parte de esta lista

Cuatro jugadoras de la Liga

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México

Históricos jugadores del fútbol mundial llegarán a tierras aztecas para deleitar a todos los amantes de estos equipos

Anuncian partido amistoso entre las

David Faitelson pide Henry Martín irse del América tras ausentarse de nuevo: “Hay que mostrarle el camino del adiós”

El periodista lanzó un comentario que desató reacciones entre la afición azulcrema

David Faitelson pide Henry Martín

Definidos los cruces de octavos de final en la Copa del Rey, cuándo son los juegos y dónde verlos en México

Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid ya conocen su camino rumbo a la final de la Copa de su Majestad, la cual se llevará a cabo en Sevilla

Definidos los cruces de octavos

Ex jugador de los Astros de Houston regresa a los Diablos Rojos del México

El conjunto escarlata anunció la llegada de Jon Singleton, quien formara parte del equipo en la temporada 2021 y brillara con el madero

Ex jugador de los Astros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Excompañero de Patricio Borghetti en

Excompañero de Patricio Borghetti en ‘VLA’ revela que una crisis de salud detonó su salida del matutino

Cómo un presentimiento de Lupita Jones llevó a Kristal Silva a conquistar la televisión mexicana

Juan Gabriel regresa en 2026: cuándo se estrena la edición especial de “Los Dúo” con comentarios del Divo de Juárez

Imelda Tuñón reacciona al caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa: “No murió, lo mataron”

Lucero y Emmanuel enfrentan rumores de un romance tras audios filtrados por Javier Ceriani

DEPORTES

Anuncian partido amistoso entre las

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México

Cuatro jugadoras de la Liga Mx Femenil se encuentran en la lista de máximas goleadoras del mundo

David Faitelson pide Henry Martín irse del América tras ausentarse de nuevo: “Hay que mostrarle el camino del adiós”

Definidos los cruces de octavos de final en la Copa del Rey, cuándo son los juegos y dónde verlos en México

Ex jugador de los Astros de Houston regresa a los Diablos Rojos del México