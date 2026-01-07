Álvaro Morales rompe el silencio sobre su contrato con ESPN

Álvaro Morales rompió el silencio sobre los rumores que lo ponen fuera de ESPN.(Instagram/ @alvaritomorales)

Álvaro Morales, uno de los comentaristas deportivos más reconocibles de ESPN en México, se refirió públicamente a su situación contractual con la televisora, en medio de versiones que apuntan a un posible cambio en su futuro profesional.

El analista abordó el tema de manera directa y confirmó que su continuidad en la cadena aún no está definida.

Álvaro Morales confirma que su continuidad en ESPN está en negociación

(IG/ @alvaritomorales)

En un espacio de análisis en el que comparte mesa con Juan Carlos Gabriel de Anda, Carlos Hermosillo y Carlos Salcido, Morales fue cuestionado sobre los rumores que han circulado en torno a su permanencia en ESPN.

El comentarista reconoció que existen conversaciones en curso y dejó abierta la posibilidad de seguir o no en la empresa.

“Todo depende, es mi casa y estamos negociando. Yo lo respondo y no tengo problemas”, señaló Morales durante la emisión, al referirse al momento que atraviesa dentro de la televisora.

El analista ha formado parte de dicha televisora desde los primeros años de la cadena en México y, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de sus perfiles más visibles, especialmente en programas de opinión relacionados con la Liga MX y el futbol internacional.

Rumores sobre ofertas y su proyección rumbo a 2026

(X/ESPN MX)

En los últimos meses, el nombre de Álvaro Morales ha sido recurrente en redes sociales y espacios de discusión mediática, donde se ha mencionado que podría contar con ofertas de otras empresas para continuar su carrera.

Entre las versiones que han circulado, se encuentra la posibilidad de que Televisa esté interesada en sumarlo a sus contenidos con miras a la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre su salida de ESPN ni sobre un nuevo destino profesional. Por ahora, Morales reconoció que su situación sigue abierta y su continuidad dependerá del resultado de las negociaciones que mantiene con la cadena.