México Deportes

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Guardar
Toluca anunció la incorporación de
Toluca anunció la incorporación de Pável Pérez a través de sus redes sociales. (X / @TolucaFC)

Pável Pérez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Toluca de cara al torneo Clausura 2026, en un movimiento que refuerza el plantel del actual bicampeón de la Liga MX rumbo al inicio de la defensa de su título.

El volante mexicano se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos durante el mercado invernal, tras un recorrido que incluye experiencia en México y el futbol europeo.

Toluca anuncia a Pável Pérez como refuerzo para el Clausura 2026

(X / @TolucaFC)
(X / @TolucaFC)

El club mexiquense confirmó la llegada de Pável Uriel Pérez Hernández a través de sus canales oficiales, con un mensaje alusivo a la fecha: “Los Reyes Magos son los más rifados. ¡Bienvenido, Pável Pérez!”, acompañado de un video en el que el futbolista aparece portando los colores del Toluca.

La institución no dio a conocer detalles contractuales, pero formalizó su integración al plantel que encarará el Clausura 2026.

Con 27 años, Pérez se suma a un equipo que buscará mantener protagonismo en el campeonato local, ahora bajo la exigencia de defender el bicampeonato.

En Toluca competirá por un lugar en el esquema ofensivo, donde figuran jugadores como Helinho y Alexis Vega, en una de las zonas con mayor profundidad del plantel escarlata.

Trayectoria de Pável Pérez y movimientos del Toluca en el mercado

(X / @TolucaFC)
(X / @TolucaFC)

Pável es canterano de Chivas de Guadalajara. En 2020 tuvo su primera experiencia fuera del país al incorporarse al CD Toledo de la Tercera División de España. Posteriormente regresó a México para jugar con Tepatitlán FC en la Liga de Expansión, equipo con el que se coronó campeón en el Clausura 2021.

Entre 2021 y 2024 volvió a Chivas, periodo en el que alternó participaciones con el primer equipo y con el Tapatío, filial del club en la Liga de Expansión. Para 2025 se incorporó a Necaxa, donde logró mayor regularidad: disputó 37 partidos oficiales y registró seis goles durante su etapa con los Rayos, números que respaldaron su llegada al conjunto mexiquense.

En cuanto al mercado de Toluca, Pérez es el tercer refuerzo para el Clausura 2026. Antes llegaron Sebastián Córdova, procedente de Tigres, y Jorge Díaz Price, proveniente de Cancún FC. En el apartado de bajas, el club ya confirmó las salidas de Juan Pablo Domínguez y Ronaldo Beltrán.

Los Diablos Rojos iniciarán la defensa de su título el sábado 10 de enero, cuando visiten a Rayados de Monterrey a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El técnico Antonio Mohamed señaló previamente que podría recurrir a un plantel alternativo debido a la carga de partidos y al periodo de descanso, sin que hasta ahora se haya definido si los refuerzos tendrán actividad en ese encuentro.

Temas Relacionados

Pável PérezToluca FCLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de la Jornada 1 hoy 6 de enero

El torneo femenino ya dio inicio y todos los equipos se encuentran al acecho de las Amazonas campeonas

Liga MX Femenil: a qué

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Drake Maye buscará seguir con su gran temporada y liderar a su equipo hasta el Super Bowl

Los Angeles Chargers vs New

Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

El trío técnico enfrentará a Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero en el combate estelar del 6 de enero

Arena México festeja el Día

Benjamín Mora se lanza a la aventura en la Superliga de China: “No tengo miedo al reto”

El estratega mexicano ya cuenta con experiencia en el fútbol asiático, por lo que no dudó en tomar esta nueva oferta tan lejos de nuestro país

Benjamín Mora se lanza a

Futbol americano colegial: cuándo y dónde ver las semifinales en México

Indiana, Oregon, Ole Miss y la Universidad de Miami buscan escribir su nombre en la historia y convertirse en el nuevo campeón nacional

Futbol americano colegial: cuándo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

DEPORTES

Mujer aparta todas las Roscas

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

Green Bay Packers vs Chicago Bears: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Dónde y cuándo ver Arsenal vs Liverpool en México: Jornada 21 de la Premier League 2025-26

Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de la Jornada 1 hoy 6 de enero

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México