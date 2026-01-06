Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

Toluca anunció la incorporación de Pável Pérez a través de sus redes sociales. (X / @TolucaFC)

Pável Pérez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Toluca de cara al torneo Clausura 2026, en un movimiento que refuerza el plantel del actual bicampeón de la Liga MX rumbo al inicio de la defensa de su título.

El volante mexicano se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos durante el mercado invernal, tras un recorrido que incluye experiencia en México y el futbol europeo.

Toluca anuncia a Pável Pérez como refuerzo para el Clausura 2026

(X / @TolucaFC)

El club mexiquense confirmó la llegada de Pável Uriel Pérez Hernández a través de sus canales oficiales, con un mensaje alusivo a la fecha: “Los Reyes Magos son los más rifados. ¡Bienvenido, Pável Pérez!”, acompañado de un video en el que el futbolista aparece portando los colores del Toluca.

La institución no dio a conocer detalles contractuales, pero formalizó su integración al plantel que encarará el Clausura 2026.

Con 27 años, Pérez se suma a un equipo que buscará mantener protagonismo en el campeonato local, ahora bajo la exigencia de defender el bicampeonato.

En Toluca competirá por un lugar en el esquema ofensivo, donde figuran jugadores como Helinho y Alexis Vega, en una de las zonas con mayor profundidad del plantel escarlata.

Trayectoria de Pável Pérez y movimientos del Toluca en el mercado

(X / @TolucaFC)

Pável es canterano de Chivas de Guadalajara. En 2020 tuvo su primera experiencia fuera del país al incorporarse al CD Toledo de la Tercera División de España. Posteriormente regresó a México para jugar con Tepatitlán FC en la Liga de Expansión, equipo con el que se coronó campeón en el Clausura 2021.

Entre 2021 y 2024 volvió a Chivas, periodo en el que alternó participaciones con el primer equipo y con el Tapatío, filial del club en la Liga de Expansión. Para 2025 se incorporó a Necaxa, donde logró mayor regularidad: disputó 37 partidos oficiales y registró seis goles durante su etapa con los Rayos, números que respaldaron su llegada al conjunto mexiquense.

En cuanto al mercado de Toluca, Pérez es el tercer refuerzo para el Clausura 2026. Antes llegaron Sebastián Córdova, procedente de Tigres, y Jorge Díaz Price, proveniente de Cancún FC. En el apartado de bajas, el club ya confirmó las salidas de Juan Pablo Domínguez y Ronaldo Beltrán.

Los Diablos Rojos iniciarán la defensa de su título el sábado 10 de enero, cuando visiten a Rayados de Monterrey a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El técnico Antonio Mohamed señaló previamente que podría recurrir a un plantel alternativo debido a la carga de partidos y al periodo de descanso, sin que hasta ahora se haya definido si los refuerzos tendrán actividad en ese encuentro.