Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Así fue el momento en el que Sebastián Córdova ignoró a una niña aficionada del Toluca (X /@El_DiabloCR Captura redes)

Los actuales bicampeones de la Liga MX hicieron oficial la incorporación de Sebastián Córdova, el mediocampista es el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca para el Clausura 2026. Fue el 2 de enero cuando el equipo de Antonio El Turco Mohamed anunció la incorporación el ex jugador de Tigres y quien fue un joven promesa en el futbol mexicano.

Tras la presentación de Córdova, la afición mostró entusiasmo y aceptación a la llegada del canterano americanista, por lo que varias personas buscaron la manera de tener una foto o autógrafo del refuerzo del Toluca. Sin embargo, la primera interacción de Córdova con la afición no fue la idea.

A través de redes sociales circula un video que captó el momento en el que el mediocampista de 28 años rechazó a una niña, quien intentó darle un obsequio al jugador, además, buscaba realizar un video con el ex seleccionado nacional, pero no lo consiguió.

Así rechazó Sebastián Córdova a una niña aficionada del Toluca

Al exterior de las instalaciones de los Diablos Rojos captaron el momento en el que Córdova rechazó e ignoró la petición de una niña que quería conversar con el jugador Crédito: X/@El_DiabloCR

En redes sociales circuló un video que captó el momento en el que Córdova salió de las instalaciones de Toluca, arriba de su vehículo cruzó con los fanáticos que lo esperaban, debido a la cantidad de personas, el auto se detuvo unos instantes lo que propició el diálogo con los fanáticos.

Fue ahí cuando una menor se dirigió a Córdova y le ofreció un obsequio: "Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Quieres una botanita? Te lo regalo“, de inmediato, el jugador respondió: ”Muchas gracias“, pero no tomó el ofrecimiento.

El padre de la niña intervino para pedirle unos minutos más de su tiempo para una dinámica de grabación. "Oye, Sebastián, mis hija hacen ping-pongs aquí para el club, ¿le regalarías uno? Son cinco preguntitas super rápidas“ expresó.

Pero en lugar de tomarse el tiempo para atender a la afición respondió: “Perdón, mañana les respondo”, posteriormente el vehículo del futbolista avanzó y dejó atrás a la afición. Este suceso generó indignación entre los fanáticos de los escarlatas, así que reprocharon la actitud que tomó el nuevo refuerzo.

Sebastián Córdova llega a Toluca tras su paso por Tigres

La institución escarlata sumó al jugador mexicano con trayectoria en América y Tigres, resaltando su perfil como pieza clave para fortalecer la escuadra que defenderá sus aspiraciones en el nuevo torneo. (X/ @TolucaFC)

La llegada de Sebastián Córdova al Deportivo Toluca FC se consolidó como uno de los movimientos más llamativos del mercado invernal en la Liga MX, al anunciarse oficialmente el 2 de enero de 2026.

La presentación de Córdova se realizó a través de un video publicado en las redes sociales de Toluca, en el que se exhibieron imágenes del jugador portando la camiseta escarlata.

Sebastián Córdova, nacido el 12 de junio de 1997 en Aguascalientes, es un mediocampista mexicano que inició su carrera en las fuerzas básicas del Club América

En diciembre de 2021, fue transferido a Tigres UANL. Su participación disminuyó notablemente en el Apertura 2025, torneo en el que jugó solo 147 minutos y no fue convocado para la final de vuelta contra Toluca.

La llegada de Córdova responde a las necesidades inmediatas del técnico Antonio Mohamed, quien busca mantener el nivel competitivo tras la salida de figuras como Juan Pablo Domínguez.