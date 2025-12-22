México Deportes

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

El mediocampista de 28 años quedó como agente libre tras no alcanzar la renovación con el conjunto de la UANL

Sebastián Córdova sale de Tigres
Sebastián Córdova sale de Tigres (X/ @TigresOficial)

Tigres empezó con la limpia de su plantel y confirmó su segunda baja para el Clausura 2026. A través de redes sociales, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) le dio las gracias a Sebastián Córdova. El mediocampista mexicano concluyó su etapa con el equipo felino.

Por medio de un video, la institución agradeció el trabajo de Córdova a lo largo de estos años. Cabe recordar que llegó en 2022, a lo largo de los tres años que compitió con Tigres acumuló un total de 159 partidos oficiales, marcó en total 24 goles y dio 18 asistencias.

El momento más importante de su carrera con la escuadra de la UANL fue en el Clausura 2023, cuando se coronó campeón y fue un elemento importante en la liguilla. Marcó seis goles en siete partidos de la fase final, pero su participación decayó en el Apertura 2025, perdió minutos y fue reemplazado en el cuadro inicial. Cuando Guido Pizarro asumió la dirección del equipo.

Tigres hizo oficial la salida de Sebastián Córdova luego de 3 años en la institución. Crédito: X/@TigresOficial

¿Dónde va a jugar Sebastián Córdova?

La posibilidad de que Sebastián Córdova se integre al cuadro de Pumas para el Clausura 2026 ha tomado relevancia tras la confirmación de su salida de Tigres, el jugador quedará como agente libre a partir del 1 de enero de 2026. Este escenario abre la puerta a negociaciones, aunque el elevado salario del mediocampista se presenta como el principal problema para su contratación, de acuerdo con diversos reportes.

El atractivo por Córdova no es exclusivo, ya que tanto él como Uriel Antuna figuran en la lista de posibles incorporaciones para el próximo torneo, de acuerdo con información difundida por Récord. Ambos futbolistas son valorados por el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez y la directiva liderada por Antonio Sancho, no solo por su nivel deportivo, sino también por su nacionalidad mexicana, lo que evitaría ocupar plazas destinadas a jugadores extranjeros.

A pesar de ello, hasta el momento, no existen negociaciones formales documentadas entre Pumas y ninguno de los dos jugadores. Tras la conclusión del Apertura 2025, Córdova quedó marginado de la Final de Vuelta y su contrato con Tigres, vigente hasta diciembre, no será renovado, con lo que a partir de enero se encontrará sin club.

Sebastián Córdova es un futbolista
Sebastián Córdova es un futbolista mexicano nacido el 12 de junio de 1997 ( Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)
  • Sebastián Córdova es un futbolista mexicano nacido el 12 de junio de 1997 en Aguascalientes. Se desempeña como mediocampista y ha jugado en equipos como América y Tigres UANL.
  • Debutó profesionalmente en 2016 con América, tuvo préstamos con Alebrijes de Oaxaca y Necaxa, y con las Águilas ganó la Copa MX Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2019.
  • En enero de 2022 llegó a Tigres UANL, donde resultó fundamental para obtener la Liga MX Clausura 2023 y la Campeones Cup 2023. En el Apertura 2025 perdió protagonismo y quedó fuera de la convocatoria para la final contra Toluca.

