Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de la Jornada 1 hoy 6 de enero

La primera fecha del campeonato actual nos traerá dos duelos interesantes. (TW Club Pachuca Femenil)

El fútbol femenino mexicano dió inicio al Clausura 2026 y cerrará la Jornada 1 con los enfrentamientos entre las Tuzas del Pachuca vs las Rojinegras del Atlas y el duelo de Mazatlán vs las Bravas de Juárez este martes 6 de enero.

En estos enfrentamientos, las campeonas del Clausura 2025 quieren llevarse los primeros 3 puntos, mientras que las fronterizas buscarán sumar de visitantes para poder meterse de nuevo a la fiesta grande del fútbol mexicano.

A qué hora y dónde ver el Pachuca vs Atlas

En su último enfrentamiento, las Tuzas se impusieron 3-1 en el Estadio Hidalgo con anotaciones de Myra Delgadillo, Chinwendu Ihezuo y Paola García. Previamente, el duelo más reciente en territorio jalisciense terminó 1-1, resultado conseguido en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2025, con goles de María Paula Salas y Charlyn Corral. En la fase regular de ese mismo certamen, Pachuca venció 3-2 como visitante.

Desde el Clausura 2022 hasta el Apertura 2025, el conjunto hidalguense mantiene una racha invicta de 10 partidos contra Atlas, con siete victorias y tres empates. Entre estos duelos destaca un triunfo por 4-0 conseguido en la Fecha 13 del Apertura 2022, la máxima diferencia registrada entre ambos equipos.

El conjunto hidalguense busca repetir la hazaña que hicieron un año atrás. (TW Pachuca Femenil)

El balance histórico en esta rivalidad suma dieciocho encuentros, con Pachuca logrando ocho victorias, seis empates y sufriendo cuatro derrotas. Las blanquiazules han marcado 38 goles y recibido 28. La transmisión del partido estará disponible este martes 6 de enero a las 19:00 horas a través de la señal de Fox Deportes y en la plataforma digital Tubi, permitiendo así a los aficionados acompañar el arranque del torneo.

Figuras como Charlyn Corral han cimentado su protagonismo como referentes ante Atlas, mientras otras jugadoras del actual plantel, como Ihezuo, Daniela Flores, Paola García y Ayo Oke, llegan al debut tras haber dejado su huella en cruces anteriores.

A qué hora y dónde ver el Mazatlán vs Juárez

Mazatlán FC Femenil y FC Juárez Femenil se enfrentaron en el Estadio El Encanto. Ambos equipos buscaron iniciar el año con una victoria clave tras vivir realidades deportivas opuestas en el certamen anterior.

Las mazatlecas llegaron a este partido luego de concluir en el último lugar del Apertura 2025, sin conseguir victorias, con solo dos empates y quince derrotas. El club incorporó a Karen de León, Gina López, Conni Herrera y Vanessa Sánchez en busca de revertir la situación. El entrenador Nicolás Morales asumió el reto de transformar el ánimo del equipo en su debut como local esta temporada.

Los equipos del norte quiere obtener sus primeros puntos en el torneo. (TW FC Juárez Femenil)

En contraste, las Bravas de FC Juárez Femenil lograron avanzar a la Liguilla durante el torneo pasado tras ubicarse en octavo lugar, con siete victorias, seis empates y cuatro derrotas, aunque cayeron ante Tigres en los cuartos de final.

Para el Clausura 2026, el club fronterizo estrenó a Óscar Fernández como técnico y sumó a Mariana Cadena, Aisha Solórzano y Ella Sánchez como refuerzos. Sin embargo, la baja de la goleadora Jasmine Casarez marcó una diferencia significativa en la plantilla.

El encuentro, programado para las 21:06 horas (centro de México), se transmitirá a través de FOX One y Tubi. La expectativa en torno al debut de las nuevas incorporaciones era alta, tanto en el caso de las cañoneras como en el de las Bravas, que buscaron consolidar el proyecto bajo la nueva dirección técnica.