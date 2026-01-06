Faltan 30 días para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: conoce la historia de Luisa Wilson, la mexicana que subió al podio en Lausana 2020

Estamos a 30 días de los Juegos Olímpicos y México competirá con cuatro atletas. (Dylan Burns for OIS/IOC/Handout via REUTERS )

A solo 30 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milano-Cortina, México enviará una delegación de cuatro atletas en búsqueda de hacer historia.

Si bien es cierto que la delegación mexicana no cuenta con preseas en el medallero invernal, Luisa Wilson figura como la única deportista del país en subirse al podio tras obtener la medalla de oro en Lausana 2020, pero compitiendo bajo la bandera olímpica.

Luisa Wilson y su medalla de oro en Lausana 2020

La mexicana hace cuatro años logró el oro con el equipo olímpico. (X / @Conade)

Luisa Wilson San Román, nacida en Celaya, es una destacada jugadora de hockey sobre hielo mexicana. Hija de madre mexicana y padre canadiense, vivió y entrenó en México sus primeros 12 años antes de mudarse a Canadá.

La atleta lleva practicando el deporte desde los tres años y también incursionó en el patinaje artístico. Su gran oportunidad para sobresalir en el ámbito internacional llegó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020, en Lausana, Suiza, donde representó al equipo amarillo del torneo femenino de hockey sobre hielo mixto 3x3.

Dentro del equipo se encontraban atletas de países como: Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España, Corea del Sur y Suiza (país anfitrión).

En la gran final, Wilson y su equipo derrotó al equipo negro por 6-1, logrando obtener la medalla de oro.

Al ganar esta presea olímpica, Luisa hizo historia en el deporte nacional, ya que ha sido la primera mexicana en ganar una presea en Juegos Olímpicos de Invierno, aunque por ser un equipo mixto, estuvo compitiendo bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional.

Atletas que representarán a México en Milano-Cortina 2026

Su actuación se quedó a escasos puntos de conseguir la plata. (TW Conade)

Donovan Carrillo encabezará la delegación tricolor en Milán-Cortina 2026 como el principal referente del país. El patinador clasificó por su ranking internacional y puntuaciones técnicas mínimas de la Unión Internacional de Patinaje (ISU), logradas durante los campeonatos mundiales del ciclo olímpico.

Allan Corona y Regina Martínez representarán a México en la disciplina de esquí de fondo gracias a su consistencia durante el proceso, la cual les permitió sumar puntos en competencias internacionales avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Sarah Schleper es la atleta más experimentada de la delegación mexicana, ya que participará en sus séptimos Juegos Olímpicos, en una trayectoria que comenzó desde 1998.

A pesar de que durante cuatro ediciones compitió bajo la bandera de Estados Unidos, en 2018 decidió representar a México.

Desde entonces, ha defendido los colores nacionales en dos ediciones y Milano-Cortina 2026 marcará su tercera participación olímpica con el equipo mexicano, tras cumplir con los puntos FIS necesarios en pruebas internacionales.