Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Atlas y Monterrey se enfrentarán en el torneo de pretemporada. (Foto: Cuartoscuro)

Los Rayados de Monterrey y Rojinegros del Atlas se medirán este domingo en la gran final de la Copa Pacífica 2026, torneo de pretemporada de cara a lo que será el comienzo del Clausura 2026.

Este sábado 3 de enero se llevaron a cabo las semifinales del certamen, donde el conjunto regiomontano se impuso por marcador de 3-0 a los Leones Negros, mientras que los dirigidos por Diego Cocca vencieron a Chivas en tanda de penales.

Anthony Martial marca su primer gol con Rayados

El francés marcó su primer gol con los Rayados de Monterrey. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El delantero francés firmó su primer gol con la camiseta albiazul en la goleada 3-0 ante Leones Negros, durante las semifinales de la Copa Pacífica.

Al minuto 25, Sergio Canales apareció al minuto 25 con un pase que definió Roberto de la Rosa ante la salida de Felipe López, quien no pudo hacer nada para detener el gol del conjunto regiomontano.

Sin embargo, el mejor momento llegó al 39’ cuando Anthony Martial picó el balón ante el achique del portero de Leones Negros, poniendo así su primer gol desde su llegada a los Rayados de Monterrey.

En la parte complementaria, Cristian Reyes cerró la obra para sellar una contundente de 3-0 a favor del equipo de la Sultana del Norte.

Atlas se queda con el clásico tapatío

Con cinco penales ejecutados y uno fallado por Roberto Alvarado, los rojinegros avanzaron a la gran final. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Atlas y Chivas se enfrentaron en una nueva edición del Clásico Tapatío donde los Rojinegros se quedaron con el triunfo tras imponerse al conjunto rojiblanco en tanda de penales.

El trámite de los 90 minutos fue parejo con un ligero dominio para el Guadalajara, quienes generaron las oportunidades más claras de gol pero sin encontrar contundencia de cara al marco.

Tras un empate intenso en los 90 minutos, Atlas y Chivas definieron al segundo finalista de la Copa Pacífica desde los once pasos.

Los Rojinegros convirtieron sus cinco penales, mientras que por el Guadalajara erró Roberto Alvarado, con lo cual los comandados por Diego Cocca avanzaron a la final.

Cuándo y dónde ver la gran final del torneo

Además, se llevará a cabo el tercer lugar. (CUARTOSCURO)

Este domingo 4 de enero se llevarán a cabo el encuentro por el tercer lugar y la gran final desde el Estadio Jalisco en Guadalajara. A continuación te damos a conocer los horarios para los partidos, así como la transmisión para sintonizarlo:

Chivas vs Leones Negros: 16:00 horas (CT)

Rayados vs Atlas: 18:30 horas (CT)

Apertura de puertas: 13:30 horas (CT)

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México.