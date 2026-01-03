México Deportes

Mexicanos que regresan de Europa y los que podrían volver a la Liga MX en 2026

La falta de minutos y la búsqueda de mayor protagonismo han sido factores clave en el retorno de jugadores al futbol mexicano

Guardar
(Instagram/ @cesargarzaaa)
(Instagram/ @cesargarzaaa)

El futbol mexicano registró durante 2025 un aumento en el regreso de jugadores nacionales que militaban en Europa hacia la Liga MX.

La falta de continuidad, la necesidad de mayor protagonismo o la búsqueda de una nueva etapa profesional han marcado esta tendencia.

De cara al Clausura 2026, algunos futbolistas ya concretaron su retorno, mientras que otros continúan en el extranjero con su futuro ligado al mercado nacional.

Futbolistas que regresaron de Europa a la Liga MX

(X/ @PumasMX)
(X/ @PumasMX)

César Garza volvió al futbol mexicano tras su paso por el Dundee FC de Escocia, club al que llegó cedido desde Monterrey. El atacante formó parte de la selección mexicana en el pasado Mundial Sub-20 y, para esta nueva etapa, jugará con Pumas luego de ser prestado por Rayados.

Alex Alcalá regresó a México después de su proceso formativo en Inglaterra con el Manchester City. El delantero mexicoamericano participó en selecciones juveniles nacionales y llegó a entrenar con el primer equipo bajo la dirección de Pep Guardiola.

Tras competir en la categoría Sub-23 del club inglés, Querétaro incorporó al futbolista de 20 años con la intención de darle continuidad en Primera División.

Víctor López concluyó su experiencia europea con el Dundee luego de una participación limitada. El extremo de 22 años disputó únicamente tres minutos en la Copa de Escocia y regresó a México a mediados de 2025. Durante el Apertura 2025 acumuló 363 minutos con Gallos Blancos.

Jugadores mexicanos en Europa con posible regreso en 2026

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)
(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Luis Chávez continúa como uno de los nombres más vinculados al mercado mexicano. El mediocampista, actualmente en el Dinamo de Moscú, se encuentra en proceso de recuperación tras una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida con la selección mexicana.

Su objetivo es volver a la actividad con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras clubes de la Liga MX siguen su situación.

Orbelín Pineda milita en el AEK de Grecia, donde fue parte del doblete conseguido bajo la dirección de Matías Almeyda. Aunque ha tenido periodos de protagonismo, su presente no es completamente estable.

Equipos del futbol mexicano mantienen seguimiento a su caso ante la posibilidad de incorporarlo como un referente ofensivo.

Heriberto Jurado juega en el Circle Brugge de Bélgica, pero su consolidación ha sido limitada. En menos de un año con el club ha participado en siete encuentros y ha marcado un gol, un escenario que abre la posibilidad de un regreso al futbol mexicano.

Stephano Carrillo enfrenta una situación similar en los Países Bajos. Tras ser transferido al Feyenoord, fue cedido al FC Dordrecht, equipo de la segunda división neerlandesa. En la presente campaña suma 680 minutos en 19 partidos.

La falta de continuidad lo dejó fuera del último Mundial Sub-20, lo que colocó su futuro nuevamente en el radar de la Liga MX.

Temas Relacionados

Liga MXClausura 2026Europamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Liga MX Femenil: Todo sobre el arranque del Clausura 2026

La jornada inaugural se jugará del 4 al 6 de enero con partidos programados en distintas sedes del país

Liga MX Femenil: Todo sobre

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

El pugilista tapatío regresará a los cuadriláteros en septiembre de 2026

Canelo Álvarez responde a la

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

La hermana del futbolista compartió un video viral en redes sociales donde, mediante una broma, evidenció la unión entre ambos

Hermana de Santiago Giménez se

Este es el jugador que sería “sacrificado” de Cruz Azul por el fichaje de Agustín Palavecino

El mediocampista de Necaxa también ha sido sondeado por otros equipos como el América

Este es el jugador que

Toluca hace oficial la llegada de Sebastián Córdova: con este video presentaron al jugador

El mediocampista mexicano se convierte en refuerzo estelar de los Diablos Rojos para el Clausura 2026 tras su salida de Tigres

Toluca hace oficial la llegada
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de Sinaloa avanza

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy celebra la captura

Pati Chapoy celebra la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos: “¡Buena noticia!”

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia Machado, entre otros famosos venezolanos celebraron la captura de Maduro: “Que la paz reine”

La Divaza reacciona a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela: “Somos libres”

Laura Flores no quiere “estar mal acompañada” tras polémica ruptura con Lalo Salazar

Raúl Rocha reafirma su liderazgo en Miss Universo en medio de rumores sobre la venta del certamen

DEPORTES

Liga MX Femenil: Todo sobre

Liga MX Femenil: Todo sobre el arranque del Clausura 2026

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los encuentros de hoy 3 de enero

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

Este es el jugador que sería “sacrificado” de Cruz Azul por el fichaje de Agustín Palavecino