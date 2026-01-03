Mexicanos que regresan de Europa y los que podrían volver a la Liga MX en 2026

(Instagram/ @cesargarzaaa)

El futbol mexicano registró durante 2025 un aumento en el regreso de jugadores nacionales que militaban en Europa hacia la Liga MX.

La falta de continuidad, la necesidad de mayor protagonismo o la búsqueda de una nueva etapa profesional han marcado esta tendencia.

De cara al Clausura 2026, algunos futbolistas ya concretaron su retorno, mientras que otros continúan en el extranjero con su futuro ligado al mercado nacional.

Futbolistas que regresaron de Europa a la Liga MX

(X/ @PumasMX)

César Garza volvió al futbol mexicano tras su paso por el Dundee FC de Escocia, club al que llegó cedido desde Monterrey. El atacante formó parte de la selección mexicana en el pasado Mundial Sub-20 y, para esta nueva etapa, jugará con Pumas luego de ser prestado por Rayados.

Alex Alcalá regresó a México después de su proceso formativo en Inglaterra con el Manchester City. El delantero mexicoamericano participó en selecciones juveniles nacionales y llegó a entrenar con el primer equipo bajo la dirección de Pep Guardiola.

Tras competir en la categoría Sub-23 del club inglés, Querétaro incorporó al futbolista de 20 años con la intención de darle continuidad en Primera División.

Víctor López concluyó su experiencia europea con el Dundee luego de una participación limitada. El extremo de 22 años disputó únicamente tres minutos en la Copa de Escocia y regresó a México a mediados de 2025. Durante el Apertura 2025 acumuló 363 minutos con Gallos Blancos.

Jugadores mexicanos en Europa con posible regreso en 2026

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Luis Chávez continúa como uno de los nombres más vinculados al mercado mexicano. El mediocampista, actualmente en el Dinamo de Moscú, se encuentra en proceso de recuperación tras una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida con la selección mexicana.

Su objetivo es volver a la actividad con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras clubes de la Liga MX siguen su situación.

Orbelín Pineda milita en el AEK de Grecia, donde fue parte del doblete conseguido bajo la dirección de Matías Almeyda. Aunque ha tenido periodos de protagonismo, su presente no es completamente estable.

Equipos del futbol mexicano mantienen seguimiento a su caso ante la posibilidad de incorporarlo como un referente ofensivo.

Heriberto Jurado juega en el Circle Brugge de Bélgica, pero su consolidación ha sido limitada. En menos de un año con el club ha participado en siete encuentros y ha marcado un gol, un escenario que abre la posibilidad de un regreso al futbol mexicano.

Stephano Carrillo enfrenta una situación similar en los Países Bajos. Tras ser transferido al Feyenoord, fue cedido al FC Dordrecht, equipo de la segunda división neerlandesa. En la presente campaña suma 680 minutos en 19 partidos.

La falta de continuidad lo dejó fuera del último Mundial Sub-20, lo que colocó su futuro nuevamente en el radar de la Liga MX.