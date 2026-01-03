Liga MX Femenil: Todo sobre el arranque del Clausura 2026

(EFE/Miguel Sierra)

La Liga MX Femenil inicia el torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 1, que marca el regreso de la competencia tras la pausa entre torneos.

El arranque del campeonato presenta a Tigres como el equipo a seguir luego de cerrar el certamen anterior como campeón, en un contexto donde varios clubes buscan posicionarse desde las primeras fechas.

Tigres y los equipos a seguir en el inicio del torneo

(X / @LigaBBVAFemenil)

Tigres comienza el Clausura 2026 como monarca vigente tras conquistar su séptimo título de liga al imponerse al América en la final del torneo anterior.

El conjunto regiomontano, dirigido por Pedro Martínez Losa, afronta el nuevo semestre con el objetivo de mantener el nivel competitivo que lo ha colocado como el club más ganador en la historia del certamen.

El debut de las campeonas será en condición de visitante frente a Necaxa, en el Estadio Victoria, un partido que servirá como primer parámetro para medir el ritmo del plantel tras el receso.

Las Centellas, por su parte, abrirán el torneo ante uno de los equipos con mayor regularidad en la liga.

Además de Tigres, Rayadas aparece como uno de los principales referentes en esta jornada inicial, con cuatro campeonatos en su historial, mientras que América, Chivas y Pachuca inician su participación con la intención de marcar presencia desde el arranque del torneo.

Partidos y calendario de la Jornada 1 del Clausura 2026

(Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La Jornada 1 se disputará entre el domingo 4 y el martes 6 de enero de 2026, con encuentros programados en distintos horarios y sedes del país, lo que dará inicio formal a la competencia.

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs Atlético de San Luis | 11:00 horas | Estadio Akron

Pumas vs Querétaro | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

Necaxa vs Tigres | 16:00 horas | Estadio Victoria

Rayadas vs Puebla | 18:00 horas | Estadio BBVA

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul | 18:00 horas | Estadio Nou Camp

Toluca vs Tijuana | 18:00 horas | Estadio Nemesio Diez

Santos Laguna vs América | 20:06 horas | Estadio TSM Corona

Martes 6 de enero de 2026

Atlas vs Pachuca | 19:00 horas | Estadio Jalisco

Mazatlán vs Juárez | 21:06 horas | Estadio El Encanto

La actividad de esta primera jornada establece el punto de partida del Clausura 2026, un torneo que se perfila con un calendario amplio y con varios clubes que buscarán consolidarse desde las fechas iniciales.