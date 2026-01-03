Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Checo Pérez dejó Red Bull Racing para la temporada 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el inicio de una nueva etapa en la máxima categoría del automovilismo, con un calendario que incorpora novedades deportivas y estructurales.

El arranque del campeonato está programado para marzo y tendrá como uno de sus principales focos la incorporación de Cadillac como nuevo equipo oficial, así como el regreso del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez a la parrilla.

La campaña contará con múltiples Grandes Premios en distintos continentes y cerrará en diciembre en Abu Dhabi, en una temporada que amplía la presencia de nuevos constructores y movimientos relevantes en el mercado de pilotos.

Fecha de inicio y calendario de la Fórmula 1 2026

(Europa Press)

La máxima categoría del automovilismo 2026 arrancará con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

Esta carrera marcará el arranque oficial del campeonato, que se desarrollará a lo largo del año con paradas en Asia, Medio Oriente, Europa y América.

El calendario contempla competencias en países como China, Japón, Baréin, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, Mónaco, España, Italia y México.

Entre las novedades figura el regreso del Gran Premio de Madrid, previsto para septiembre, así como la continuidad de circuitos tradicionales dentro del calendario moderno de la categoría.

Entre las fechas destacadas se encuentran:

6–8 de marzo: Gran Premio de Australia

13–15 de marzo: Gran Premio de China

27–29 de marzo: Gran Premio de Japón

10–12 de abril: Gran Premio de Baréin

30 de octubre al 1 de noviembre: Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Cadillac se suma a la parrilla y Checo Pérez vuelve a la F1

(Cadillac)

La temporada 2026 también marcará el debut de Cadillac como el undécimo equipo confirmado en la parrilla de la Fórmula 1, tras recibir la aprobación oficial de la FIA y de la propia categoría.

La escudería estadounidense competirá con el respaldo de General Motors y TWG Motorsports, incorporándose como nuevo constructor a partir de esta campaña.

Cadillac anunció a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para la temporada inaugural del equipo. Con ello, el piloto mexicano regresará a la Fórmula 1 después de no contar con asiento en 2025.

Su debut oficial con la escudería está programado para el Gran Premio de Australia, donde iniciará una nueva etapa dentro del campeonato mundial.