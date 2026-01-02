México Deportes

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

La conquista de la Concacaf Champions Cup ofreció un matiz positivo dentro de un 2025 que, en términos generales, resultó agridulce para la institución

Cruz Azul comienza a realizar
Cruz Azul comienza a realizar su planeación para el siguiente torneo (REUTERS)

A lo largo del último semestre del año, Cruz Azul participó en tres torneos diferentes, sin lograr quedarse con el título en ninguno de ellos. La temporada estuvo marcada por una transición en la dirección técnica, al pasar de Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón, lo que configuró un año con resultados mixtos para el club.

La conquista de la Concacaf Champions Cup, asegurada durante la gestión de Sánchez, ofreció un matiz positivo dentro de un 2025 que, en términos generales, resultó agridulce para la institución. Así, mientras el equipo no pudo concretar aspiraciones en la Liga Apertura 2025 ni en la Leagues Cup, el logro internacional representó el principal argumento de satisfacción para la afición y la directiva.

Cruz Azul se quedó en
Cruz Azul se quedó en las Semifinales del Apertura 2025 tras ser eliminado por Tigres (REUTERS)

El paso de Vicente Sánchez en Cruz Azul

La llegada de Vicente Sánchez a Cruz Azul generó dudas y cuestionamientos entre los seguidores, reacción directa a la polémica salida de Martín Anselmi hacia el fútbol europeo. En medio de ese contexto, el entrenador uruguayo asumió el mando técnico del club en la jornada 3 del Clausura 2025, enfrentando el rechazo de buena parte de la afición, aunque con el correr de las semanas sumó respaldo entre los hinchas.

Durante su gestión, el equipo no mostró el estilo vistoso que caracterizó la era de Anselmi, pero sí logró resultados favorables. En ese semestre, Cruz Azul alcanzó la semifinal del campeonato local y conquistó la Concacaf Champions Cup, un título que no conseguía desde 2014.

A pesar de estos logros, la dirigencia decidió dar por terminado el ciclo de Sánchez para darle entrada a Nicolás Larcamón, buscando un perfil de entrenador más alineado con el nuevo proyecto institucional.

Vicente Sánchez podría volver a
Vicente Sánchez podría volver a dirigir en la Liga MX (REUTERS)

El primer semestre de Nicolás Larcamón en Cruz Azul

El desempeño de Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul ha generado atención tras completar 19 partidos oficiales desde su llegada en junio. Entre estos encuentros, se incluye el reciente compromiso por la Copa Intercontinental 2025 que se disputó en Qatar.

El equipo dirigido por Larcamón consiguió 10 victorias, mientras que en 6 ocasiones el resultado fue un empate y en tres partidos el equipo sufrió derrotas. Este desempeño representa una efectividad del 52,6 %, de acuerdo con los datos reportados por la fuente original en su análisis del ciclo del entrenador argentino.

Soccer Football - FIFA Intercontinental
Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon before the match REUTERS/Mohammed Salem

El agridulce 2025 de Cruz Azul

El recorrido de Cruz Azul en la Liga Apertura 2025 dejó al equipo ubicado entre los cuatro mejores, tras avanzar hasta las semifinales. No obstante, este avance fue percibido como insuficiente por el sector más exigente de la afición, que mantenía la expectativa de ver al equipo pelear por el título local. La presión sobre el ciclo de Nicolás Larcamón se incrementó después de una serie de resultados considerados decepcionantes, especialmente por la derrota sufrida en el compromiso de la Copa Intercontinental.

Soccer Football - FIFA Intercontinental
Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Flamengo's Luiz Araujo in action with Cruz Azul's Gonzalo Piovi REUTERS/Thaier Al-Sudani

A estos resultados se suma el desempeño en la Leagues Cup, donde el equipo dirigido por Larcamón no consiguió ninguna victoria y quedó eliminado en la fase de grupos. Esta eliminación temprana acentuó el descontento y aumentó la exigencia sobre el estratega argentino, quien fue contratado con la expectativa de devolverle protagonismo internacional a la institución.

En contraste, durante la primera mitad de la temporada, con Vicente Sánchez a cargo del equipo, Cruz Azul aseguró su clasificación a la Concacaf Champions Cup tras una victoria contundente de 5-0 frente al Vancouver Whitecaps. Bajo la dirección de Sánchez, el conjunto celeste también había alcanzado las semifinales, aunque fue eliminado por América, manteniéndose las dudas sobre la capacidad del plantel para concretar sus objetivos en los momentos decisivos de cada torneo.

