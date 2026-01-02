David Faitelson arranca 2026 respondiendo a sus haters y vuelve a encender polémica

El comunicador inició 2026 recordando por qué genera tanta división entre aficionados. (Ilustración: Jovani Pérez)

El 2026 apenas comenzó y David Faitelson dejó claro que las controversias seguirán marcando su presencia en el debate deportivo.

El analista y periodista de TUDN arrancó el primer día del nuevo año respondiendo directamente a usuarios que lo atacaron en redes sociales, confirmando que continúa siendo una de las figuras más polarizantes del periodismo deportivo en México.

A través de su cuenta en X, el comunicador reaccionó tanto a mensajes de felicitación como a comentarios ofensivos. Mientras algunos seguidores le desearon un buen inicio de año, otros optaron por lanzar insultos y descalificaciones personales. Entre los mensajes que recibió se leía: “Ojalá te corran de Televisa”; “Gracias, Frankenstein de Chapultepec”; “Sicario del periodismo”.

(Captura de pantalla)

Lejos de ignorar las provocaciones, Faitelson decidió contestar de manera directa. Ante los señalamientos, escribió: “Soy un periodista crítico, pero de ninguna manera malintencionado o siguiendo una agenda. Espero poder convencerte de que mi nobleza va más allá de mi profesión…”. En otro intercambio, minimizó los ataques con un tono irónico al responder: “Je, je, je… Me han dicho cosas peores…”.

(Captura de pantalla)

Uno de los comentarios más directos fue el que deseaba su salida de Televisa, a lo que el analista respondió con una mezcla de sarcasmo y franqueza: “Ojalá no, porqué necesito mantener a mi familia y todavía tengo una niña que va a comenzar escuela de medicina… Yo estoy muy contento en Televisa. Espero que ellos piensen lo mismo. Tú, tranquilo, yo, nervioso…”.

(Captura de pantalla)

La reacción de Faitelson reavivó el debate sobre su estilo frontal, el cual ya había generado múltiples polémicas durante 2025. Una de las más comentadas fue su ruptura pública con José Ramón Fernández, su mentor y amigo durante años.

(Captura de pantalla)

El conflicto estalló luego de que Fernández lo calificara como un “sicario del periodismo”, insinuando que su contratación en Televisa respondía a una estrategia de confrontación mediática. Faitelson respondió exhibiendo en redes sociales la adicción a la cocaína de Fernández, episodio que sacudió al periodismo deportivo.

El conflicto entre José Ramón Fernández y David Faitelson se salió de control con acusaciones de drogadicción. (Especial)

Además, hacia el cierre de 2025, el comunicador protagonizó otro enfrentamiento al criticar duramente al técnico del Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, a quien acusó de carecer de ética y moral por haber dejado en la banca al portero Hugo González durante la Final ante Tigres.

El entrenador bicampeón del fútbol mexicano enfrentó al periodista luego de ganar la final del torneo Apertura 2025. Crédito: TikTok @lsamx21

Con este nuevo episodio, David Faitelson confirma que el 2026 inicia bajo el mismo sello que ha definido su carrera: polémica, confrontación y una presencia constante en la conversación pública.